Коваленко Кристина
Коваленко Кристина и организации, системы, технологии, персоны:
|Терна ТПГ - Терна Светотехника 6 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
|Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
|A.T.Legal 13 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Барабанова Екатерина 2 1
|Титов Николай 1 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
|Лозовая Екатерина 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.