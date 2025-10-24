Fork-Tech реализовала адаптивное решение для тестовых сред «Альфа-Капитал»

Российский разработчик и интегратор в финтехе Fork-Tech разработал инструмент оптимизации баз данных для компании УК «Альфа-Капитал» — одной из инвестиционных компаний России. Задачей проекта было обеспечить условия для масштабирования тестовых сред: рост объема данных создавал нагрузку на ресурсы инфраструктуры, что затрудняло оперативное развертывание и тестирование решений. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

УК «Альфа-Капитал» специализируется на управлении активами, предлагая индивидуальные стратегии доверительного управления, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), а также пенсионные и страховые программы. В связи с динамично меняющимися внешними факторами и ростом нагрузки на ИТ-департамент возникла необходимость в решении, которое позволило бы оптимизировать тестовые базы данных и повысить эффективность работы.

Команда Fork-Tech за 2,5 месяца разработала инструмент, который сокращает заданные объемы баз данных с сохранением их целостности.

Инструмент позволяет автоматически выявлять и отображать пользователю изменения в структуре базы данных, связанные с обновлением ее версии и препятствующие корректному выполнению оптимизации. Таким образом, система не только обнаруживает потенциальные проблемы, но и адаптирует алгоритмы работы под новые требования без необходимости дополнительных доработок.

Предложенное решение позволяет освободить до 35% дискового пространства после завершения процесса оптимизации и ускорить процесс развертывания тестовых сред. Такие показатели повышают эффективность ИТ-инфраструктуры и сокращают время вывода новых продуктов на рынок.

«Для нас как для технологически ориентированной инвестиционной компании важно, чтобы ИТ-инфраструктура работала максимально эффективно, особенно в условиях роста объемов данных и динамично меняющихся требований рынка. Проект, реализованный совместно с Fork-Tech, позволил нам значительно ускорить процессы тестирования и снизить нагрузку на ресурсы, что напрямую влияет на скорость вывода новых продуктов и качество обслуживания клиентов», — отметил Федор Лежнев, директор Департамента информационных технологий компании УК «Альфа-Капитал».

«Этот проект стал интересным вызовом: нам предстояло не просто разработать инструмент для оптимизации баз данных, но и обеспечить его гибкость, а также автоматизацию и масштабируемость в условиях высоких нагрузок. Благодаря слаженной работе наших специалистов и тесному взаимодействию с командой заказчика, мы смогли реализовать решение в сжатые сроки», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.