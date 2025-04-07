Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лежнев Федор
Лежнев Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
|Шадаев Максут 1026 19
|Натрусов Артем 284 18
|Абакумов Евгений 206 16
|Воронин Павел 141 16
|Белоусов Максим 108 14
|Козырев Алексей 324 13
|Аксенов Олег 46 13
|Иванов Алексей 137 12
|Попов Андрей 111 12
|Сахаров Александр 75 12
|Клепиков Алексей 117 11
|Урусов Виктор 131 11
|Батай Илья 55 11
|Чаркин Евгений 297 10
|Врацкий Андрей 139 10
|Глазков Александр 140 10
|Ульянов Николай 114 10
|Галкин Николай 109 10
|Аникин Дмитрий 46 10
|Лигачев Глеб 87 10
|Карпов Иван 78 9
|Нестеров Алексей 145 9
|Онищенко Владислав 97 9
|Евраев Михаил 262 9
|Козак Николай 165 9
|Солдатенкова Ксения 26 9
|Гребеник Геннадий 38 9
|Суровец Дмитрий 78 9
|Цыганков Дмитрий 37 9
|Глухов Иван 29 9
|Аксаков Анатолий 155 8
|Дьяченко Валерий 95 8
|Сотин Денис 205 8
|Гимранов Ринат 122 8
|Меденцев Константин 98 8
|Тульчинский Станислав 58 8
|Кирьянова Александра 138 8
|Челидзе Джимшер 32 8
|Киселев Сергей 64 8
|Беляев Владислав 87 8
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 172 8
|РАН - Российская академия наук 1906 8
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 963 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.