Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172375
ИКТ 13410
Организации 10518
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3413
Системы 25366
Персоны 73964
География 2790
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Лежнев Федор



07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
28.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
17.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
09.10.2024 Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
27.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
20.10.2021 Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше» 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
13.08.2021 Федор Лежнев возглавил департамент информационных технологий УК «Альфа-Капитал» 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Лежнев Федор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 18
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 17
8359 17
Ланит Интеграция 194 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 15
Hoff Tech - Хофф Тех 41 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 11
МегаФон 9114 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 10
Газинформсервис - ГИС 296 10
Diasoft - Диасофт 910 10
R-Vision - Р-Вижн 164 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 518 9
Сбер - СберБизнес Софт 60 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 9
Терн ГК - Tern Group 77 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1244 8
Северсталь Инфоком 67 8
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 45 8
Schneider Electric 576 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 328 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 7
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 7
Rimini Street 58 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 7
Schneider Electric Secure Power 65 7
Такском - Taxcom 242 7
Центр2М - Center2М 67 7
Ситилабс 44 7
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 7
Softline - Sl Soft - Сл Софт 254 7
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 6
АйТи Бастион - IT Bastion 104 6
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 60 6
Picvario - Пикварио 15 5
Альфа-Капитал УК 106 28
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 24
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 502 18
РЖД - Российские железные дороги 1929 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 16
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 16
Ингосстрах СПАО 426 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 12
ВТБ - Почта Банк 469 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 11
ГПБ - Газпромбанк 1099 10
Фора Банк 59 10
Синара ГК - Sinara Group 102 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2445 10
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 9
Абсолют Банк 234 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 9
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 9
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 9
Кофемания 56 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 8
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 8
Сургутнефтегаз - СНГ 269 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 8
Альфа-Банк 1786 8
ФосАгро 127 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2551 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 12
Федеральное казначейство России 1797 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 9
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4872 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2959 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2934 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 157 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4275 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28369 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5375 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4464 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12217 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6742 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6941 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2054 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6377 11
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 863 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3130 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4968 10
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 549 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8216 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2996 9
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 9
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 9
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 773 9
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1078 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2820 8
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 538 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 481 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2187 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3956 8
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1461 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20912 7
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 158 7
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 618 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 591 7
НКТ - Р7-Офис 397 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 10
Новые облачные технологии - МойОфис 802 10
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 10
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 10
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 10
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 58 9
Протек - Здравсити 26 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 7
1С:ERP Управление предприятием 574 7
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 7
СалютДевайсы - GigaChat 216 7
НКТ - Р7-графика 31 6
БИС - ITQuick - Jumse 39 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 729 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 195 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
Oracle Java - язык программирования 3113 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 3
FlexSoft - FXL Платформа 56 3
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 128 2
Терн ГК - ТернЮниверс 7 2
NetApp ONTAP 66 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 691 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
Microsoft Office 365 951 1
Terrasoft Creatio 96 1
Ланит DocsHouse 4 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 103 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 29 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
NetApp ONTAP FabricPool 6 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Шадаев Максут 1026 19
Натрусов Артем 284 18
Абакумов Евгений 206 16
Воронин Павел 141 16
Белоусов Максим 108 14
Козырев Алексей 324 13
Аксенов Олег 46 13
Иванов Алексей 137 12
Попов Андрей 111 12
Сахаров Александр 75 12
Клепиков Алексей 117 11
Урусов Виктор 131 11
Батай Илья 55 11
Чаркин Евгений 297 10
Врацкий Андрей 139 10
Глазков Александр 140 10
Ульянов Николай 114 10
Галкин Николай 109 10
Аникин Дмитрий 46 10
Лигачев Глеб 87 10
Карпов Иван 78 9
Нестеров Алексей 145 9
Онищенко Владислав 97 9
Евраев Михаил 262 9
Козак Николай 165 9
Солдатенкова Ксения 26 9
Гребеник Геннадий 38 9
Суровец Дмитрий 78 9
Цыганков Дмитрий 37 9
Глухов Иван 29 9
Аксаков Анатолий 155 8
Дьяченко Валерий 95 8
Сотин Денис 205 8
Гимранов Ринат 122 8
Меденцев Константин 98 8
Тульчинский Станислав 58 8
Кирьянова Александра 138 8
Челидзе Джимшер 32 8
Киселев Сергей 64 8
Беляев Владислав 87 8
Россия - РФ - Российская федерация 147006 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 19
Европа Восточная 3107 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7606 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 2
Казахстан - Республика 5599 1
Беларусь - Белоруссия 5769 1
Испания - Королевство 3727 1
Европа 21862 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 835 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 1
Ближний Восток 2967 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 567 1
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3036 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 394 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 29 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4916 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2963 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 389 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8808 12
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 292 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4727 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7141 8
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 157 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1693 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4052 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16556 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5922 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3284 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6257 3
Экономический эффект 1093 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6798 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1398 3
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 824 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3685 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3210 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2455 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5255 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2461 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 787 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10080 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 4
CNews Инновация года - награда 112 3
Gartner - Гартнер 3566 2
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Forrester Wave 45 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 55 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 704 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 172 8
РАН - Российская академия наук 1906 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 963 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 24
CNews AWARDS - награда 524 18
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 9
CNews Баттл 64 8
CNews FORUM Кейсы 230 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2464 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153