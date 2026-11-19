Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Planner
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Microsoft Planner и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 325 1
|Шадаев Максут 1248 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Белоусов Максим 109 1
|Паршин Максим 323 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Хомков Игорь 47 1
|Ушаков Анатолий 47 1
|Никитин Сергей 103 1
|Шпак Василий 289 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Козак Николай 220 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Мацыгин Юрий 50 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Костин Сергей 37 1
|Барсуков Сергей 32 1
|Триппель Наталья 3 1
|Щиров Илья 45 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Татьяна 35 1
|Носенко Артем 30 1
|Урусов Виктор 160 1
|Врацкий Андрей 177 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Гусев Алексей 19 1
|Левинский Денис 8 1
|Тутаев Михаил 57 1
|Истомин Константин 58 1
|Плужников Андрей 13 1
|Касаев Сергей 28 1
|Романов Кирилл 32 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 29 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Лежнев Федор 49 1
|Сафиуллин Равиль 4 1
|Вигура Владимир 6 1
|Ефимов Олег 3 1
|Gartner - Гартнер 3685 1
|BCG - Boston Consulting Group 119 1
|Forrester Wave 46 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.