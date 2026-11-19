Компания Microsoft закрывает сервис To Do – приложение для составления списка дел и управления задачами. Раньше она активно продвигала его, даже скупала конкурентов за сотни миллионов долларов, а теперь оно оказалось на обочине. В активах Microsoft, по мнению самой корпорации, альтернативы To Do нет – пользователям будет предложено воспользоваться сторонними сервисами.

Мир прощается с To Do

Компания Microsoft решила закрыть облачный сервис To Do, который активно продвигала с 2017 г., пишет портал Windows Latest. Этот сервис предназначен для управления задачами, списком покупок и пр. и позволяет не держать в голове или на бумажных носителях информацию о делах, предстоящих встречах, созвонах и других мероприятиях.

По данным Windows Latest, To Do прекратит работу 30 июня 2027 г., примерно через семь месяцев. Закрыт будет именно сам сервис, а не его отдельные версии – за неполные 10 лет существования он вышел на iOS, Windows, Android, Mac, а также в веб-версии.

Чтобы повысить шансы To Do на успех, Microsoft заранее начала расчищать этому сервису путь через избавление его от конкурентов. В частности, за два года до дебюта To Do, в 2015 г., софтверный гигант купил аналогичный проект Wunderlist приблизительно за $200 млн. Реализованные в нем наработки она затем использовала при создании To Do, а в мае 2020 г. сервис Wunderlist был закрыт.

Сказать всем и никому

К моменту выхода материала Microsoft не делала из грядущего закрытия To Do отдельную новость. Вместо этого она опубликовала огромную статью в Planner, на чтение которой уйдет около 10 минут, которая посвящена дальнейшему развитию Planner.

Сгенерировано ИИ У To Do много аналогов, закрытие сервиса повлечет лишь временные трудности

В конце этой статьи есть уведомление о прекращении работы To Do, состоящее всего из одного предложения. «Microsoft To Do прекращает свою работу», – говорится в нем

Аналогов нет

Как стало известно Windows Latest, Microsoft не станет официально предлагать частным пользователям To Do переходить в ее новый сервис Planner. Иными словами, она не считает его альтернативой To Do.

С точки зрения своих возможностей Planner действительно может частично заменить To Do, но есть один значительный нюанс, который пользователям To Do не понравится. Planner – это платный сервис, чтобы им воспользоваться, нужно оплатить подписку на облачный сервис Microsoft 365.

В отличие от него, подавляющее большинство функций To Do предоставляются на бесплатной основе. Понадобится лишь учетная запись Microsoft, но и она оформляется бесплатно.

И все же Microsoft, по всей видимости, рассматривает Planner как замену To Do, хотя и не для всех пользователей. «Для рабочих или учебных учетных записей Microsoft Planner станет основным инструментом для управления личными рабочими задачами наряду с назначенными задачами», – говорится в статье Microsoft о ее планах по развитию Planner. О частных пользователях упоминаний нет.

Начиная с декабря 2026 г., пользователи, занятые работой и учебой, получат обновленную страницу «Мои задачи» в Planner с расположением задач в виде списка, отмеченными звездочкой задачами и отдельным разделом «Назначено мне».

В личных аккаунтах ничего подобного нет и, вероятно, не будет. Инструкция Microsoft по переходу подтверждает, что Planner недоступен для обычных пользователей, даже оформивших подписки Microsoft 365 Personal и Family.

В этом руководстве содержится такой совет: «Выберите другое приложение для управления задачами, которое соответствует вашим потребностям» (Choose another task-management application that meets your needs). Иными словами, Microsoft предлагает пользователям уйти к ее конкурентам.

Крутитесь как хотите

По данным Windows Latest, Microsoft предоставит пользователям To Do инструмент экспорта всех созданных в сервисе задач. Однако пока его нет, как нет и инструкции по его применению.

Сервис будет выведен из эксплуатации во всех своих версиях как для рабочих и учебных, так и для личных учетных записей. Поначалу закроют сам сервис, а его API и поддержка синхронизации будут отключены позже.

Кроме того, пользовательский контент в To Do не будет автоматически перемещен в Planner. Как пишет портал Neowin, Microsoft не планирует выпускать отдельные приложения Planner для Windows и Mac. Веб-версия сервиса и его интеграция в корпоративном мессенджере Teams не будут работать офлайн – только при подключении к интернету.

Эксперты Windows Latest назвали все это катастрофой для тех, кто пользуется To Do на ежедневной основе.

Отметим, некоторые намеки на скорую отправку To Do на свалку истории были и раньше. Один из них – полное отсутствие в сервисе новых функций за последние несколько месяцев, тогда как Planner активно развивается и обрастает новыми возможностями.