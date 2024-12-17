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Индексная книга (каталог) CNews*
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Матвиенко Нина



17.12.2024 «Билайн»: нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
11.11.2021 «Р7-офис» – победитель в номинации «Решение года для совместной удаленной работы» на CNews Awards 2021 1
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Матвиенко Нина и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 26
UIPath 101 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
Microsoft Corporation 24625 4
ESG - Enterprise Strategy Group 239 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
McKinsey & Company Int 248 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Telegram Group 1983 2
NetApp - Network Appliance 636 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
Intel Corporation 12197 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
ИКС 318 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
8213 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Крок - Croc 1777 1
Red Hat 1305 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Эвотор - Evotor 184 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Syntacore 27 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 26
Транснефть 299 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 11
Лента - Сеть розничной торговли 2080 11
Абсолют Банк 230 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 10
Ингосстрах СПАО 421 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 10
Сургутнефтегаз - СНГ 269 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 9
МКБ - Московский кредитный банк 558 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Cersanit - Церсанит Трейд 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 8
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 6
ПСБ - Промсвязьбанк 851 6
Ренессанс Страхование 160 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
Почта России ПАО 2112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 26
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ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 26
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 13
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 11
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 9
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 7
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 6
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 5
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 5
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5G - пятое поколение мобильной связи 2184 4
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 4
НКТ - Р7-Офис 380 27
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
IBM Public Cloud 26 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 4
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 3
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Microsoft Office 365 940 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Linux OS 9937 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Microsoft Windows 15657 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 2
1С:Корпорация 48 2
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
Обращения граждан 227 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 2
NetApp ONTAP 66 1
Red Hat Ansible 103 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Terrasoft Creatio 96 1
Ланит DocsHouse 4 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 97 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 1
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 17 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 29 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Натрусов Артем 284 26
Шадаев Максут 1009 26
Чаркин Евгений 296 26
Паршин Максим 316 26
Бадалов Андрей 65 26
Ушаков Анатолий 41 26
Шпак Василий 223 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 161 26
Мацыгин Юрий 42 26
Соловьев Сергей 70 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 33 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 127 26
Врацкий Андрей 135 26
Тутаев Михаил 47 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 26 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 31 26
Спиридонов Иван 26 26
Белоусов Максим 108 11
Сергеев Сергей 138 10
Аксаков Анатолий 155 10
Иванов Алексей 131 10
Ульянов Николай 112 10
Попов Андрей 111 10
Ермолаев Артем 378 10
Онищенко Владислав 96 10
Клепиков Алексей 117 10
Козырев Алексей 321 10
Россия - РФ - Российская федерация 144219 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Европа 21768 2
Казахстан - Республика 5526 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Украина 7608 1
Грузия 1240 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 7 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 305 1
Европа Континентальная 39 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 10
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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