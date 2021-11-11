«Р7-офис» – победитель в номинации «Решение года для совместной удаленной работы» на CNews Awards 2021

Премия CNews AWARDS проводится с 2007 г. и отмечает лучшие компании в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), их вклад в развитие инновационной экономики России. В 2021 г. «Р7-офис» завоевал специальную награду CNews AWARDS – «Решение года для совместной удаленной работы».

«Р7-офис» участвует и становится лауреатом премии уже не в первый раз. В 2020 г. российское решение удостоилось награды в номинации «Офисный пакет года». Этой наградой эксперты CNews AWARDS отдельно отметили функционал для совместной дистанционной работы, как для частных компаний, так и для государственных учреждений и школ.

Получая награду, директор по маркетингу «Р7-офис» Нина Матвиенко отметила: «Нам очень приятно получить награду, особенно в этой номинации. Наши пользователи дают нам обратную связь, благодаря которой мы понимаем, как важно развивать решение и добавлять в него именно те функции, которые требуются в первую очередь. Благодаря этому подходу мы смогли превратить офисный пакет в полноценное решение для удаленной совместной работы. При этом мы понимаем, что закрываем даже те потребности пользователей, с которыми не справляются долгожители рынка. Это мотивирует нас и дальше развивать нашу платформу, делая ее более функциональной, удобной и безопасной».