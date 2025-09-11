Разделы

DocsInBox Доксинбокс

DocsInBox - Доксинбокс

УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят 1
06.06.2024 Сервис DocsInBox вложит 30 млн руб. в собственное ИИ-решение для ресторанов 2
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
04.06.2018 ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля 1
24.08.2017 ФРИИ проинвестирует 15 млн в сервис для ресторанов и поставщиков DocsInBox 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

DocsInBox и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9589 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 1
8730 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 582 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 218 1
Эвотор - Evotor 201 1
UIPath 106 1
Brandquad - Бренд Квад 15 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
МойСклад - Логнекс 111 1
Газинформсервис - ГИС 354 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
Stafory - Стафори 16 1
Элдис 5 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 79 1
Уралхим - АгроСигнал 8 1
UBIC Technologies 2 1
Flowwow - Флаувау 28 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 1
Kribrum - Крибрум 32 1
UNIM - United medicine 7 1
HoloGroup 6 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Yandex - Яндекс 8096 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 539 1
Транснефть 316 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
FARШ 6 1
Китайские новости - ресторан 2 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 45 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 357 2
ФРИИ Акселератор 51 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12521 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3265 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 364 1
ФРИИ Инвест 6 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 302 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32974 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13102 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22385 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16443 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16693 2
Оцифровка - Digitization 4814 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5713 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7818 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30402 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70624 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55166 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5612 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13217 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1885 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12701 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21955 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7994 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2673 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11074 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3266 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1051 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1697 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3467 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2301 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 157 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17605 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2572 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5081 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 747 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 185 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12682 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11916 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1285 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 184 1
НКТ - Р7-Офис 441 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Stafory - робот Вера 347 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 4 1
Кнопка жизни 21 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
IBM Public Cloud 26 1
DocsInBox Закупки 1 1
DocsInBox Алко 1 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 415 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 223 1
UCS R-Keeper 68 1
Селезнев Станислав 4 2
Натрусов Артем 301 1
Шадаев Максут 1102 1
Чаркин Евгений 304 1
Паршин Максим 320 1
Бадалов Андрей 66 1
Ушаков Анатолий 42 1
Варламов Кирилл 41 1
Шпак Василий 251 1
Кирьянова Александра 142 1
Агапкин Алексей 39 1
Козак Николай 180 1
Мацыгин Юрий 50 1
Соловьев Сергей 74 1
Костин Сергей 36 1
Барсуков Сергей 31 1
Казарин Станислав 175 1
Смирнова Татьяна 33 1
Носенко Артем 30 1
Урусов Виктор 137 1
Врацкий Андрей 152 1
Михайлов Евгений 18 1
Тутаев Михаил 55 1
Касаев Сергей 27 1
Романов Кирилл 31 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 28 1
Барилкин Виктор 29 1
Гваришвили Владимир 27 1
Виноградов Артём 28 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 32 1
Спиридонов Иван 26 1
Лебедев Евгений 14 1
Довбенко Леонид 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152978 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18225 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44968 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14360 2
Россия - УФО - Свердловская область 1668 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1817 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1603 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 945 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 858 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5291 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5365 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6219 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53894 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4167 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9716 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6089 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 442 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1485 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 199 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2230 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1028 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 967 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50263 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17061 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7782 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10439 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7711 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 156 1
Фармзнание 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews AWARDS - награда 534 1
