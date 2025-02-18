Flowwow Флаувау
Flowwow и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
|ФРИИ Акселератор 50 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
|Богдан Вячеслав 4 4
|Алешкин Сергей 65 3
|Новосельцев Дмитрий 3 3
|Коленцев Владимир 5 3
|Ядринцев Клим 4 3
|Мугайнутдинова Элина 3 3
|Варламов Кирилл 40 2
|Панкин Сергей 2 2
|Жук Павел 5 2
|Сошникова Ксения 2 2
|Косаркин Иван 2 2
|Караулова Ирина 2 2
|Сыров Петр 3 2
|Максимова Марина 11 2
|Шестернин Дмитрий 2 2
|Волож Аркадий 251 1
|Ян Константин 20 1
|Калаев Дмитрий 21 1
|Боярчук Андрей 1 1
|Головин Александр 7 1
|Иоспа Анна 6 1
|Шанина Ирина 27 1
|Виноградова Надежда 3 1
|Божевольнова Мария 1 1
|Чернов Федор 31 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Кретов Илья 17 1
|Гиацинтова Светлана 18 1
|Игнатова Мария 13 1
|Вирин Федор 23 1
|Крынина Евгения 16 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Яловега Марина 6 1
|Сенатская Ирина 3 1
|Климанов Игорь 1 1
|Сирота Павел 1 1
|Кучай Анастасия 1 1
|Моденова Вера 1 1
|Лисица Марина 2 1
|Заусова Елена 1 1
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