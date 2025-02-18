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Flowwow Флаувау

Flowwow - Флаувау


18.02.2025 Спрос на цветы перед праздниками вырос на 84% 1
01.11.2024 Треть ИТ-специалистов назвали стереотип о высоких зарплатах в ИТ правдой 1
22.10.2024 Модульбанк запустил вывод выручки с 10 маркетплейсов без комиссий и лимитов 1
15.10.2024 Маркетплейс Flowwow провел ребрендинг 3
20.08.2024 Flowwow тестирует самовывоз 2
26.06.2024 Flowwow расширил возможности ERP-системы Hoog 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
26.01.2024 Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: объем рынка нишевых маркетплейсов в России составляет 600 млрд рублей 1
26.01.2024 Маркетплейс Flowwow увеличил годовой оборот в два раза 1
20.10.2023 Маркетплейс Flowwow выходит на рынок Белоруссии 1
22.06.2023 Flowwow запустил собственную ERP-систему для цветочных магазинов 1
03.04.2023 Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли 1
23.03.2023 Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта 1
21.02.2023 Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта 1
08.11.2022 Flowwow запустил доставку заказов с помощью СДЭК 1
12.10.2022 Маркетплейс Flowwow инвестирует $6 млн в развитие бизнеса в Великобритании 1
04.10.2022 В новом приложении курьеры Flowwow будут получать эксклюзивные заказы 1
18.07.2022 Yandex Pay расширил список партнеров 1
10.03.2022 8 марта пользователей Yota: интернет-трафик на приложение по доставке цветов и подарков вырос в 2,6 раза 1
04.06.2018 ФРИИ впервые раскрыл стоимость своего портфеля 1
29.05.2018 «Яндекс» выпустил свой первый гаджет 1
12.04.2018 CloudPayments запустил прием платежей Google Pay на сайтах и в мобильных приложениях 2
23.06.2014 ФРИИ объявил об pre-seed инвестициях в 24 проекта 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

Flowwow и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7411 3
МегаФон 8928 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Stafory - Стафори 16 1
Элдис 4 1
Google LLC 11822 1
АгроСигнал 7 1
UBIC Technologies 2 1
UNIM - United medicine 7 1
HoloGroup 6 1
VeeRoute - Виироуте 3 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Oppty 2 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
DocsInBox - Доксинбокс 4 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Ростелеком 9741 1
Softline - Софтлайн 2843 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
Wowworks - Вауворкс РУ 2 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 664 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 3
Сантех Смарт 3 3
ElytS - ЭЛИТС 4 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 2
X5 5Post - 5Пост 49 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 2
Комус 94 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 2
GFG - Lamoda - Купишуз 165 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Лента - Утконос 177 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Reebok 14 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 141 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Visa International 1950 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 40 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
eBay Inc 1622 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
Болеар - Bolear 1 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 46 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 195 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ФРИИ Акселератор 50 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 8
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10561 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 143 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7322 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3838 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2476 1
Google Android 14055 3
Flowwow - Hoog 3 3
Apple iOS 7840 2
Google Play - Google Store - Android Market 3303 2
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 2
Apple - App Store 2898 2
Яндекс.Маркет 948 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 633 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Stafory - робот Вера 330 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Яндекс.Диалоги 19 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
Yandex IO 1 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Кнопка жизни 21 1
Unim Histology 3 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 259 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
Statista 230 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 63 1
СДЭК - CDEK ID 6 1
Ближе к Делу - Usedesk - Юздеск - Cистема учета и обработки заявок 4 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 671 1
ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 1
Automattic - Wordpress WooCommerce 8 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 587 1
Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер 8 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
NVision Барьер 656 1
Pexels 53 1
Богдан Вячеслав 4 4
Алешкин Сергей 65 3
Новосельцев Дмитрий 3 3
Коленцев Владимир 5 3
Ядринцев Клим 4 3
Мугайнутдинова Элина 3 3
Варламов Кирилл 40 2
Панкин Сергей 2 2
Жук Павел 5 2
Сошникова Ксения 2 2
Косаркин Иван 2 2
Караулова Ирина 2 2
Сыров Петр 3 2
Максимова Марина 11 2
Шестернин Дмитрий 2 2
Волож Аркадий 251 1
Ян Константин 20 1
Калаев Дмитрий 21 1
Боярчук Андрей 1 1
Головин Александр 7 1
Иоспа Анна 6 1
Шанина Ирина 27 1
Виноградова Надежда 3 1
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Вирин Федор 23 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1661 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1569 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1375 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 1
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
Фармзнание 1 1
YAC - Yet Another Conference 8 1
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