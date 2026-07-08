Flowwow запустил кабинет для продвижения товаров на платформе

В мобильном приложении Flowwow Seller для Android стал доступен кабинет для продвижения товаров на платформе Flowwow. Чтобы воспользоваться им, необходимо перейти в раздел из карточки или со страницы товара. Также это можно сделать через блок «Прогресс» в аналитическом дашборде. При первом посещении страницы продавцам предложат пройти обучение с подробным рассказом о работе нового функционала. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

В первой версии кабинета платное продвижение будет доступно только для товаров: продвигаемые позиции будут отображаться в специализированных разделах маркетплейса, например в блоке «Может понравиться». На старте работы число разделов, доступных для продвижения, будет ограничено. После завершения тестирования продуктовая команда планирует расширить их перечень.

«Запуск кабинета для продвижения — это ответ на запросы селлеров о более гибких и управляемых инструментах для увеличения продаж на платформе. Он поможет повысить видимость новых товаров, которым на старте сложнее конкурировать за внимание покупателей без дополнительной поддержки. Функционал позволит продавцам быстрее получить первые отзывы и сформировать рейтинг магазина, что поможет усилить интерес пользователей к их ассортименту», — отметил Кирилл Суханов, продакт-менеджер продуктов для партнеров Flowwow.

Оплата размещения производится за клики, стоимость которых определяется аукционом второй цены. Такой подход позволит продавцам расходовать собственный бюджет экономнее, получая большую выгоду от продвижения.

Помимо инструментов для настройки, запуска и контроля над кампанией, в кабинете для продвижения появится и расширенная аналитика. Так, продавцы смогут видеть эффективность размещений по ключевым метрикам: количеству показов, кликов и заказов, CTR и так далее.

Для удобства оплаты в приложении появится «кошелек селлера» — единый счет для оплаты потребностей продавцов внутри платформы. Его пополнение возможно как с корпоративной карты, так и с карты физического лица.

«Для тестирования нового функционала каждому селлеру будет начислена 1 000 приветственных бонусов, где один бонус приравнивается к одному рублю. Их можно будет потратить только на продвижение товаров», — сказал Кирилл Суханов.

Команда Flowwow продолжит развивать новый функционал. В планах до конца 2026 г. выпустить его для приложения на платформе iOS, а также расширить количество мест для продвижения на маркетплейсе.