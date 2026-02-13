Разделы

HRlink продемонстрировал рост на 60%, укрепив лидерские позиции на рынке кадрового ЭДО

Выручка сервиса кадрового ЭДО HRlink в 2025 г. выросла в 1,6 раз, составив 1,5 млрд руб., а число пользователей платформы превысило 2 млн человек. Рост доходности был обеспечен расширением клиентской базы за счет новых внедрений, масштабирования пилотов, а также переходов с решений других вендоров. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

По оценке HRlink, сегмент КЭДО сохраняет высокие темпы развития: его объем по итогам 2025 года увеличился на 80% и превысил 5 млрд руб.. Заметно выросло число компаний, завершивших в 2025 г. полный отказ от бумаги в кадровом делопроизводстве. Среди тех, кто масштабировал уже запущенные проекты внедрения HRlink – лидеры различных отраслей экономики, включая «ДОМ РФ», «ЭР-Телеком Холдинг», сети «Ароматный мир», «Доброцен» и другие федеральные игроки.

Зрелость рынка КЭДО обусловила обострение конкуренции среди поставщиков решений. В 2025 г. бизнес все больше концентрировался вокруг зрелых продуктов, которые обеспечивают комплексный сервис, а также отличаются устойчивой инфраструктурой. Все это приводит к консолидации рынка вокруг лидеров. Так, в 2025 г. на HRlink с других платформ перешли такие компании, как Flowwow, «СберСпасибо», ресторанное сообщество italy, рекрутинговая компания Antal Talent и др. В целом количество компаний-клиентов HRlink достигло 8 тыс.

Удерживать лидерство среди систем КЭДО HRlink также помогает непрерывное развитие функциональности и возможностей сервиса. Благодаря экосистемному подходу флагманская платформа приобретает все большее значение в HR- и бизнес-процессах компаний. Помимо расширения функциональности HRlink продолжил развивать сервис удаленного найма Start Link, появилось мобильное приложение, а также был запущен HRlink Pro – сервис для полноценного взаимодействия с сотрудниками.

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения
Импортонезависимость

Высокий уровень спроса поддерживался и за счет модели комплексного сопровождения 360°, при которой бизнес получает не только технологическую платформу, но и методологическую, юридическую и операционную поддержку на всех этапах перехода и эксплуатации системы. Такой формат взаимодействия обеспечивает долгосрочность партнерства, а также позволяет сформировать условия для создания цифровой HR-инфраструктуры компании.

«В 2025 г. через HRlink подписали около 35 млн документов, что почти в два раза больше, чем в минувшем году. Мы видим, что кадровый ЭДО перестал быть экспериментом и превратился в стандарт для крупного и среднего бизнеса. Мы уверены в том, что КЭДО эволюционирует и становится центром цифровой инфраструктуры для взаимодействия с сотрудниками. В 2026 г. мы продолжим развивать экосистему сервисов вокруг HRlink, чтобы стать надежным бизнес-партнером компаний в области HR», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

