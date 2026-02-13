Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190484
ИКТ 14700
Организации 11390
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82802
География 3027
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Ароматный мир

Ароматный мир

«Ароматный Мир» — одна из  сетей магазинов формата food&wine. Её ассортимент включает более 3000 наименований алкоголя и безалкогольных товаров известных производителей. Клиенты сервиса могут приобрести такую продукцию с помощью услуги самовывоза.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.02.2026 HRlink продемонстрировал рост на 60%, укрепив лидерские позиции на рынке кадрового ЭДО 1
27.12.2023 Loymax и сеть магазинов «Ароматный Мир» внедрили программу лояльности «Винная карта» 3
19.08.2022 Станции «Бери заряд» появятся в сети салонов «Мегафона» 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
25.12.2019 «Ростелеком-Солар» проверил защищенность приложений для выбора алкоголя 1
29.05.2018 Внедрение платформы Addreality позволило «Ароматному миру» повысить продажи на 15% 3
02.04.2002 "Пилот" автоматизировала контроль отгрузки продукции на фабрике "Филип Моррис Ижора" 1
28.02.2002 "Пилот" расширила гарантию на POS-терминалы Fujitsu TeamPoS 4000 до 3 лет 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Ароматный мир и организации, системы, технологии, персоны:

Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 2
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 2
Fujitsu 2069 2
Zebra Technologies 147 2
Monarch Marking Systems 6 1
МегаФон 10099 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1179 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Addreality - Эддреалити 45 1
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
Beorg - Биорг 125 1
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 2
Киномир - Кодак-Киномир 12 2
X5 Group - Перекрёсток-Мини 4 2
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 2
X5 Group - Перекрёсток 613 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 280 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 2
Куулклевер 4 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 46 1
Кофемания 73 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 1
ВкусВилл - Избёнка 193 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 570 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 204 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 179 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 112 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Бристоль - сеть магазинов 31 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 11 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Global Pilots 12 1
Яндекс - Бери Заряд! 26 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 70 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 16 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6347 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17175 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57462 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8148 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2389 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 348 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13062 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7659 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32021 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25696 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8472 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 255 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2461 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 962 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 134 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5825 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7663 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13657 1
Honeywell Metrologic 52 2
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 18 1
Google Android 14822 1
Apple iOS 8324 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3458 1
Apple - App Store 3020 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 1
Apple iPhone 6 4862 1
Beorg Smart Vision 40 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 1
Волкова Елена 6 1
Гилин Алексей 1 1
Комарская Светлана 1 1
Чернов Даниил 79 1
Калантаевский Александр 2 1
Симонова Екатерина 3 1
Кулаков Кирилл 7 1
Зуев Георгий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46116 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18808 2
Чехия - Прага 207 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 143 2
Румыния - Бухарест 54 2
Япония 13569 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 620 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 16 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6955 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 182 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 705 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3675 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 1
INFOLine-Аналитика 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419144, в очереди разбора - 726285.
Создано именных указателей - 190484.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще