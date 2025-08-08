Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180029
ИКТ 13989
Организации 10866
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25988
Персоны 77504
География 2905
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2680
Мероприятия 864

Волкова Елена


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Академия АйТи FabricaONE.AI обучила российских HR-специалистов навыкам и инструментам для цифровой трансформации компаний 1
21.08.2024 ДОМ.РФ представил топ регионов по предложению проектов частных домов 1
27.12.2023 Loymax и сеть магазинов «Ароматный Мир» внедрили программу лояльности «Винная карта» 1
21.02.2017 «Элар» автоматизировала деятельность Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Севастополя 1
25.01.2016 МТС назначила коммерческого директора в Оренбургской области 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Волкова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Loymax Solution - Лоймакс 12 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13540 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1047 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8997 1
Ароматный мир 7 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4681 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69856 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32644 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54453 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 231 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5232 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 458 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1120 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12046 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21420 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5482 1
Оцифровка - Digitization 4777 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11799 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7719 1
ЭЛАР ЭларСкан 152 1
Андренюк Вадим 12 1
Козак Николай 178 1
Байгушев Владимир 17 1
Шатравко Александр 3 1
Гилин Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151746 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44711 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18106 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7861 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2565 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1923 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 1
Земля - планета Солнечной системы 10515 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1267 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3077 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3264 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 874 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 648 1
Россия - ЮФО - Севастополь 561 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 966 1
Россия - ПФО - Самарская область 1401 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25175 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4310 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6038 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 606 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49931 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5831 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3598 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 79 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30793 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53481 1
INFOLine-Аналитика 63 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
Центральная городская библиотека имени Л. Н. Толстого 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376671, в очереди разбора - 746126.
Создано именных указателей - 180029.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще