Получите все материалы CNews по ключевому слову
Волкова Елена
УПОМИНАНИЯ
Волкова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Loymax Solution - Лоймакс 12 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13540 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1047 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8997 1
|ЭЛАР ЭларСкан 152 1
|Андренюк Вадим 12 1
|Козак Николай 178 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Шатравко Александр 3 1
|Гилин Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376671, в очереди разбора - 746126.
Создано именных указателей - 180029.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.