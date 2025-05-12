Получите все материалы CNews по ключевому слову
НЭБ Национальная электронная библиотека
СОБЫТИЯ
|12.05.2025
|
Нейросети «Яндекса» помогут найти информацию о событиях и жизни людей в газетах периода ВОВ
«Яндекс» совместно с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и другими партнерами собрал уникальную коллекцию советских газет 1941-1945 гг. Это центр
|05.08.2024
|
Нейросети «Яндекса» распознали тексты дореволюционного «Коммерсанта» и помогли обеспечить по ним удобный поиск
рнете. Это стало возможным благодаря сотрудничеству сервиса с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и Российской национальной библиотекой (РНБ). Выпуски дореволюционного «Коммерсанта» могу
|26.02.2019
|
Власти разъяснили, как будет работать Национальная электронная библиотека России
Положение о библиотеке Правительство утвердило положение о Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и принципы отбора изданий, которые в нее войдут. По
|14.02.2018
|
Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру»
фонда Все российские книги будут оцифрованы в рамках создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Об этом говорится на странице Госдумы в Twitter со ссылкой на заявление первого заммини
|30.06.2016
|
Национальная электронная библиотека вот-вот легализуется
Закон о НЭБ на низком старте Юридические аспекты создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ
|28.04.2016
|
Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки»
стерства Культуры РФ, в 2004 г. был разработан проект создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Проект НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионально
|14.09.2015
|
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании «Национальной электронной библиотеки»
льство внесло в Госдуму законопроект о создании федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека». Проект федерального закона «О внесении изменений в Феде
|03.08.2015
|
Национальная электронная библиотека готова обрести законный статус
ание федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека» (ГИС «НЭБ»). В пояснительной записке сообщается, что документ позволит библиотекам развивать свою д
|18.07.2014
|
Администрация Президента РФ рекомендовала строить Национальную электронную библиотеку на отечественном ПО
Администрация Президента РФ порекомендовала при создании Национальной электронной библиотеки (НЭБ) использовать отечественные программные продукты. Эта рекомендация содержится в протоколе
|29.09.2005
|
Национальной Электронной Библиотеке - быть
льнейших обсуждений. Не обошлось без интриги и в этом году: Российская государственная и Российская национальная библиотеки перенесли проведение конкурса по созданию программного обеспечения проекта "Национальная электронная библиотека" в Салехард, сделав конкурс одним из вопросов, обсуждаемых открыто в ходе конференции. Представители компаний-разработчиков высказывали свое видение программ
|14.08.2002
|
Бывшие сотрудники "Национальной службы новостей" стали находкой для конкурентов
ни в Рунете неоднократно появлялись слухи о проблемах, связанных с финансированием данного проекта. Под вопросом оставалась судьба самого крупного проекта НСН - "Национальной электронной библиотеки" (НЭБ), в фондах которой собраны публикации более 2,5 тысяч информационных источников из Москвы, регионов России, стран СНГ и Балтии. Бывший директор по развитию НЭБ, а ныне - директор по
