НЭБ Национальная электронная библиотека


СОБЫТИЯ


12.05.2025 Нейросети «Яндекса» помогут найти информацию о событиях и жизни людей в газетах периода ВОВ

«Яндекс» совместно с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и другими партнерами собрал уникальную коллекцию советских газет 1941-1945 гг. Это центр
05.08.2024 Нейросети «Яндекса» распознали тексты дореволюционного «Коммерсанта» и помогли обеспечить по ним удобный поиск

рнете. Это стало возможным благодаря сотрудничеству сервиса с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и Российской национальной библиотекой (РНБ). Выпуски дореволюционного «Коммерсанта» могу
26.02.2019 Власти разъяснили, как будет работать Национальная электронная библиотека России

Положение о библиотеке Правительство утвердило положение о Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и принципы отбора изданий, которые в нее войдут. По
14.02.2018 Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру»

фонда Все российские книги будут оцифрованы в рамках создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Об этом говорится на странице Госдумы в Twitter со ссылкой на заявление первого заммини
30.06.2016 Национальная электронная библиотека вот-вот легализуется

Закон о НЭБ на низком старте Юридические аспекты создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ
28.04.2016 Oberon построил ЦОД для ФГБУ РГБ в рамках программы создания «Национальной электронной библиотеки»

стерства Культуры РФ, в 2004 г. был разработан проект создания Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Проект НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионально
14.09.2015 Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании «Национальной электронной библиотеки»

льство внесло в Госдуму законопроект о создании федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека». Проект федерального закона «О внесении изменений в Феде
03.08.2015 Национальная электронная библиотека готова обрести законный статус

ание федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека» (ГИС «НЭБ»). В пояснительной записке сообщается, что документ позволит библиотекам развивать свою д
18.07.2014 Администрация Президента РФ рекомендовала строить Национальную электронную библиотеку на отечественном ПО

Администрация Президента РФ порекомендовала при создании Национальной электронной библиотеки (НЭБ) использовать отечественные программные продукты. Эта рекомендация содержится в протоколе
29.09.2005 Национальной Электронной Библиотеке - быть

льнейших обсуждений. Не обошлось без интриги и в этом году: Российская государственная и Российская национальная библиотеки перенесли проведение конкурса по созданию программного обеспечения проекта "Национальная электронная библиотека" в Салехард, сделав конкурс одним из вопросов, обсуждаемых открыто в ходе конференции. Представители компаний-разработчиков высказывали свое видение программ
14.08.2002 Бывшие сотрудники "Национальной службы новостей" стали находкой для конкурентов

ни в Рунете неоднократно появлялись слухи о проблемах, связанных с финансированием данного проекта. Под вопросом оставалась судьба самого крупного проекта НСН - "Национальной электронной библиотеки" (НЭБ), в фондах которой собраны публикации более 2,5 тысяч информационных источников из Москвы, регионов России, стран СНГ и Балтии. Бывший директор по развитию НЭБ, а ныне - директор по


ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1090 16
Yandex - Яндекс 8685 8
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 3
Сканикс 5 3
Ростелеком 10469 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14797 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 3
Nginx - Энджайникс 192 3
RedSys - РедСис 74 2
Демос - Демос Датаком 60 2
Интегрум 12 2
Dell EMC 5112 2
HP Inc. 5782 2
9142 2
Крок - Croc 1822 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9264 2
АйТи 1441 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 477 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 392 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 103 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 128 1
Сонет 170 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 357 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 341 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Google LLC 12376 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 551 1
Сравни.ру - Sravni Tech 21 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
Бука - Buka Entertaiment 489 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Астра Пейдж - Astra Page 5 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8357 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Project Gutenberg - Проект Гутенберг 4 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1103 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 94 1
ЦИАН - CIAN 172 1
Superjob - Суперджоб 751 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 173 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Мосэнерго ПАО 130 1
YouDo Web Technologies Limited 47 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 231 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Верный - торговая сеть 314 1
КонсультантПлюс 149 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
МОСГАЗ 45 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Dyson 137 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 37 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
ЗУН - Zoon 15 1
ЦНСХБ ФГБНУ - Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 1 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 307 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13108 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4845 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6372 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 5
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5374 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1153 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 337 3
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 30 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 73 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3440 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1415 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1186 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1466 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2772 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 93 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 374 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 102 1
ГосИнформСистемы 155 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 319 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 65 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1055 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 1
Оцифровка - Digitization 4960 29
Электронная библиотека - Electronic Library 260 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74420 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58076 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23518 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32148 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3627 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34289 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8886 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6110 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22114 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12414 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12179 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11392 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12475 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12484 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1686 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5458 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13450 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13374 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9534 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10199 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1570 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9859 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4208 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12777 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2552 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3099 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3797 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19165 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17299 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9634 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23199 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26287 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1224 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4396 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6989 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17308 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2399 9
ЭЛАР ЭларСкан 168 6
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5973 5
C/C++ - Язык программирования 857 4
Архивный фонд РФ 113 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 610 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 4
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2129 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 3
Oracle Java - язык программирования 3364 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 621 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 594 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 2
ЭЛАР Контекст 17 2
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 81 2
ЛитРес Livelib 9 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 97 2
Память народа 12 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 882 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 258 1
Яндекс.Плюс 231 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 316 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 801 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 64 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 255 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 617 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 321 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 43 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Вислый Александр 20 6
Путин Владимир 3399 5
Медведев Дмитрий 1664 3
Бардин Валерий 8 3
Кузнецов Александр 153 2
Комаров Алексей 15 2
Андренюк Вадим 12 2
Мошков Максим 14 2
Федоров Виктор 5 2
Аншуков Сергей 2 2
Никитин-Перенский Андрей 2 2
Махно Олег 4 2
Щеголев Игорь 698 2
Волин Алексей 122 1
Егоров Владимир 87 1
Кузнецов Станислав 158 1
Кудрин Алексей 124 1
Климарев Михаил 48 1
Голикова Татьяна 57 1
Нарышкин Сергей 51 1
Массух Илья 236 1
Минниханов Рустам 120 1
Лебединский Николай 3 1
Блок Александр 3 1
Фурсенко Андрей 128 1
Себрант Андрей 24 1
Хромов Максим 10 1
Зыков Владимир 11 1
Аристархов Владимир 3 1
Романов Дмитрий 67 1
Гагарин Юрий 94 1
Ваньков Вадим 23 1
Баландюк Сергей 4 1
Рудычева Наталья 95 1
Колганова Ада 1 1
Зайцев Владимир 55 1
Гуриев Марат 17 1
Вершинин Александр 4 1
Шатравко Александр 3 1
Колпаков Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 159366 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46288 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18897 8
Европа 24722 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1382 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 763 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1024 3
Германия - Федеративная Республика 12978 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 982 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 532 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 375 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5364 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53675 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3291 2
Земля - планета Солнечной системы 10717 2
Азия - Азиатский регион 5790 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8271 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Россия - ЮФО - Севастополь 588 2
Франция - Французская Республика 8021 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2733 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 854 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1426 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 2
Россия - СФО - Омская область 753 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 673 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1360 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1466 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 165 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1018 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 501 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 440 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55397 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32186 26
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1758 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11486 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3695 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51612 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8429 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8577 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10582 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10611 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 385 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6437 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20551 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26192 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8932 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2282 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4963 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4284 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6727 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5327 3
Английский язык 6911 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17531 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5361 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2934 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 3
Паспорт - Паспортные данные 2749 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3750 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 549 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1845 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3426 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 950 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1972 2
Вечерняя Москва - газета 12 6
Советский спорт 19 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11459 3
Известия ИД 726 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 127 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 309 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 133 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 119 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 134 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Российская газета 280 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 72 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
S8 Capital - Sport24 4 1
Кронштадтский вестник - Рабочий Кронштадт 1 1
Wikipedia - Википедия 608 1
РИА Новости 1004 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 17
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 6
РНБ - Российская национальная библиотека 35 5
Библиотека Максима Мошкова 17 3
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 267 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 2 1
Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова 2 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
РГБИ - Российская государственная библиотека искусств 7 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Открытое образование 11 1
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Художественный и нотно-музыкальный филиал - Музыкально-художественная библиотека имени А. А. Блока 1 1
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 10 1
Центральная городская библиотека имени Л. Н. Толстого 1 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
VK Skillbox - Скилбокс 131 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
День молодёжи - 27 июня 1017 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424278, в очереди разбора - 727031.
Создано именных указателей - 191436.
