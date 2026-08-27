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Российская научная электронная библиотека eLibrary.Ru

СОБЫТИЯ


27.08.2026 Российские научные сервисы объединятся на фоне ограниченного доступа к зарубежным базам 1
14.05.2024 Мультиязычную нейросеть МГУ для обработки научных текстов внедрили в научные библиотеки 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Российская научная электронная библиотека и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 641 1
Сравни.ру - Sravni Tech 26 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 67 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
maam 1 1
Ростелеком 10979 1
МегаФон 10814 1
Yandex - Яндекс 9277 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15883 1
9627 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 948 1
VK - Mail.ru Group 3605 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 1
ОТР ГК - ОТР 2000 228 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4994 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1007 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 439 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 119 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 364 1
ЯКласс 69 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 8 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
Профессионалы.ру 18 1
Колеса.ру 2 1
Ютека - маркетплейс аптечных товаров 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2100 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8904 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1263 1
Почта России ПАО 2375 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3152 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1278 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1337 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Альфа-Банк 1983 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
ПСБ - Промсвязьбанк 965 1
Лента - Утконос 180 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 630 1
ЦИАН - CIAN 194 1
Superjob - Суперджоб 876 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 183 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 195 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
КонсультантПлюс 163 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Фонд Росконгресс 24 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5985 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1444 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 307 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 985 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 779 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13754 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23012 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2025 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9673 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1170 1
Мобильная версия - Mobile version 387 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22963 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 452 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18111 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1763 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6613 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5839 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9438 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4944 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2296 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33619 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3301 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11862 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1431 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29764 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13407 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1191 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 22 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 767 1
Drom.ru 11 1
Архивный фонд РФ 115 1
Gismeteo - Гисметео 38 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Meta - Facebook Open Graph 9 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3566 1
Apple - App Store 3124 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 964 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 147 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1757 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6310 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2531 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 893 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1302 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 132 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 135 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 221 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 148 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 572 1
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 67 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 676 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Яндекс.Едадил 25 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
DD Planet - Выберу.ру 30 1
Еременко Геннадий 3 2
Зыков Владимир 13 1
Хохлов Алексей 4 1
Шадаев Максут 1213 1
Комаров Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166927 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47726 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3143 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33915 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 383 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6558 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 227 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57924 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11712 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 798 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1721 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3877 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53677 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8885 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6586 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6802 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1094 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3801 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11788 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6799 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 688 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21778 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 300 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 205 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Советский спорт 19 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
S8 Capital - Sport24 6 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1273 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1143 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2449 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 775 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 32 1
Открытое образование 12 1
ИНТЕРДА - InternetUrok - ИнтернетУрок - Интернет урок 6 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1732 1
VK - Skillbox - Скилбокс 147 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 112 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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