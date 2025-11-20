Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хохлов Алексей
СОБЫТИЯ
|20.11.2025
|Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря 1
|14.05.2024
|Мультиязычную нейросеть МГУ для обработки научных текстов внедрили в научные библиотеки 1
|30.04.2008
|«ЭпикРус» и AMD нацелены на финансовый сектор 1
Хохлов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 155970 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401333, в очереди разбора - 732855.
Создано именных указателей - 186063.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.