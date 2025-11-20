Разделы

Хохлов Алексей


СОБЫТИЯ


20.11.2025 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря 1
14.05.2024 Мультиязычную нейросеть МГУ для обработки научных текстов внедрили в научные библиотеки 1
30.04.2008 «ЭпикРус» и AMD нацелены на финансовый сектор 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хохлов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 1
AMD - Advanced Micro Devices 4456 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2138 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5838 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5837 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3985 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25965 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17704 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1041 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 899 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33783 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1000 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3635 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7540 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21768 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
Афанасьева Елена 3 1
Беленький Александр 36 1
Еременко Геннадий 1 1
Бондарь Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155970 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6305 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8214 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11397 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31672 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1283 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1628 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
