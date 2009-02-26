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EpicRus ЭпикРус Platinum Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.02.2009
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СИБУР будет вести управленческий учет в ERA Financials
Управляющая компания СИБУР автоматизирует управленческий учет и бюджетирование на базе информационной системы ERA Financials. Партнером по реализации проекта выступает компания «ЭпикРус». Сотрудничество УК СИБУР и «ЭпикРус» началось более пяти лет назад - когда руководством СИБУР было принято решение о внедрении финансово-управленческой системы ERA Financials. Д
|13.11.2008
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«ЭпикРус» представил новую функциональность ERA Financials 7.2.2.03
Компания «ЭпикРус» представила новую функциональность системы управления финансами ERA Financials 7.2.2.03, предназначенную для учета временных разниц по основным средствам. Данная функциональность позво
|30.04.2008
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«ЭпикРус» и AMD нацелены на финансовый сектор
Компании «ЭпикРус» и AMD объявили о планах по продвижению совместных решений в финансовом секторе и презентовали новый четырехъядерный процессор AMD Barcelona. Предпосылками к наращиванию усилий «Эпик
|26.10.2007
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ERP-решение «ЭпикРус» поможет «Бизнес-Мебели» управлять производством
Компания «Бизнес-Мебель», российский производитель кухонной мебели, приступает к внедрению специализированного ERP-решения «Infor:Мебель». Реализацию проекта осуществляет компания «ЭпикРус» - эксперт в области управления мебельным производством. По словам управляющего директора «Бизнес-Мебели» Валерия Федорова, по мере роста бизнеса появились как новые задачи, так и новые
|25.09.2007
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«Эрдэнэт» оптимизирует управленческий учет на базе решения «ЭпикРус»
оить сбалансированную систему показателей эффективности в соответствии с концепцией Balanced Scorecard (BSC) (Сбалансированная система показателей, ССП). Реализация данного проекта поручена компании «ЭпикРус». В сентябре 2007 г. специалисты «ЭпикРус» приступили к внедрению комплексного решения «Рабочий стол руководителя», разработанного на основе OLAP-технологии. Решение представляет
|27.06.2007
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«Спутник Стиль» проверит «на прочность» систему автоматизации производства
тап моделирования бизнес-процессов. Реализацию проекта внедрения ERP-системы осуществляет компания «ЭпикРус». Осенью 2005 года руководством «Спутник Стиля» было принято решение о запуске новой
|21.12.2006
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"ЭпикРус" вырос на 60%
«ЭпикРус» официально объявил итоги года. В 2006 г. оборот компании увеличился на 60%. Кроме того, значительно расширился штат программистов (в 2,1 раза) и консультантов (в 1,6 раза). В уходящем
|17.11.2006
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AMD и "ЭпикРус" выводят на российский рынок совместное ERP-решение
Производитель процессоров и поставщик ERP-решений объявили о начале стратегического партнерства, главной целью которого является вывод на рынок совместного решения AMD и «ЭпикРус», предназначенного для корпоративных пользователей. Благодаря совместному решению AMD и «ЭпикРус» клиенты смогут снизить затраты на комплекс «железо» + «софт», а также получить б
|29.12.2005
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"ЭпикРус" не держит зла на Epicor
зе московского офиса Scala и занялось продвижением на отечественный рынок системы iScala. При этом «ЭпикРус» — основной российский партнер Epicor Software — сосредоточился исключитель
|23.12.2004
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Оборот Infor Global Solutions составил $500 млн.
Компания «ЭпикРус» подвела итоги 2004 года. По заявлению компании, из значимых для компании событий было отмечено создание группы компаний Infor Global Solutions, куда вошли восемь крупных поставщиков пр
|27.08.2004
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"ЭпикРус" не собирается сдаваться
родвижении в России своего продукта iScala, не окажут негативного влияния на деятельность компании «Эпикрус». Сложившуюся ситуацию в интервью CNews.ru прокомментировала генеральный директор ком
|24.08.2004
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Epicor Software и "ЭпикРус" внедрят ERA Finacials в United Bible Societies
Российская компания «ЭпикРус» примет участие в международном проекте по автоматизации финансово-управленческой деятельности United Bible Societies (Объединенные Библейские общества). В рамках этого проекта отделени
|19.08.2004
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Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России
зданию сотрудники российского представительства компании Epicor Scala, сформированной в результате приобретения Scala компанией Epicor за $97 млн., основной российский партнер Epicor — компания «ЭпикРус» продолжит сотрудничать с объединённой компанией. При этом «ЭпикРус» перестанет продавать основной продукт — iScala, который будет продвигать на российский рынок Epicor Scal
|16.06.2004
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Алгоритма слияния Scala и Epicor в России до сих пор нет
водитель интегрированных систем для автоматизации управления всеми аспектами деятельности предприятия, включая электронную коммерцию) имеет единственного стратегического партнера в России – компанию «ЭпикРус». Как «разойдутся» две российские компании в свете грядущих перемен в стане вендоров – российский ИТ-рынок сможет наблюдать в течение ближайших лет. «Возможно, Scala, наряду с «ЭпикР
|26.03.2004
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"ЭпикРус" представил решение для российских пищевиков
Компания «ЭпикРус» вывела на российский рынок новый отраслевой продукт для планирования деятельности предприятий пищевой промышленности. Система разработана специалистами объединённой компании infor/Agil
|29.12.2003
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"ЭпикРус" поставил ПО ERA Financials Томилинской птицефабрике
Российский поставщик систем автоматизации бизнеса компания «ЭпикРус» и ЗАО «Томилинская птицефабрика» подписали контракт на поставку программного комплекса ERA Financials. Основным видом деятельности нового клиента «ЭпикРус» является производство
|21.11.2003
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"Бурятзолото" выбрало ERA Financials
Компания «ЭпикРус» завершила тестовую эксплуатацию системы ERA Financials на ОАО "Бурятзолото", третья по величине золотодобывающая компания России, ведущая разработку золоторудных месторождений с низкой
|16.04.2003
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"ЭпикРус" и "Юникон" заключили партнерское соглашение
”ЮниконРуф” и ”ЭпикРус” подписали партнерское соглашение, дающее возможность предоставлять клиентам комплекс
|31.03.2003
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IBM и «ЭпикРус» стали партнерами
Корпорация IBM авторизировала компанию «ЭпикРус» в качестве бизнес-партнера (IBM Business Partner) на территории России. Соглашение, составленное по всем международным правилам, предоставляет «ЭпикРус» права по консультировани
|21.03.2003
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Clientele Media - CRM-система для СМИ от "ЭпикРус"
Компания ”ЭпикРус” выводит на российский рынок решение Clientele Media, предназначенное для средств массовой информации. Оно позволяет автоматизировать работу отдела рекламы, маркетинга, распространения
|25.12.2002
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Для золота наступает ERA Financials
Предприятие российской золотодобывающей отрасли ОАО "Бурятзолото" и российский поставщик систем автоматизации бизнеса компания "ЭпикРус" подписали соглашение о внедрении полнофункциональной финансово-управленческой системы ERA Financials. ОАО "Бурятзолото" - третья по величине золотодобывающая компания России, ведущая р
|19.09.2002
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Компания "ЭпикРус" представила "infor:Объединение"
Компания "ЭпикРус" провела в Москве пресс-конференцию, где представила единое решение для производственных объединений - "infor: Объединение". Данное программное обеспечение позволяет решить задачи, связ
|18.06.2002
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Moscow Duty Free автоматизирует управление с помощью решения "ЭпикРус"
граммном комплексе Platinum SQL. Platinum SQL - это система финансово-управленческого учета, разработанная международной корпорации Epicor Software и адаптированная к российским стандартам компанией "ЭпикРус". Platinum SQL обеспечивает автоматизацию бухгалтерских операций, оперативный управленческий учет, исчерпывающую финансовую и управленческую отчетность, складской учет, расчеты с постав
|17.06.2002
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Компании "ЭпикРус" и "Докар" подписали партнерское соглашение
Компания "ЭпикРус" заключила партнерское соглашение "с группой компаний "Докар" (консалтинг, аудит, юридические услуги). По мнению представителей обеих компаний, потребности современных российских предпр
|11.06.2002
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"ЭпикРус" заключила соглашение с казахским системным интегратором "АЛСИ"
Российская компания "ЭпикРус" заключила соглашение с одним из крупнейших системных интеграторов республики Казахстан - компанией "АЛСИ". "ЭпикРус" уже несколько лет присутствует на рынке информационных техно
|10.06.2002
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"ЭпикРус" заключила партнерское соглашение с компанией "ФинЭкспертиза"
Новым партнером "ЭпикРус" стало ООО "ФинЭкспертиза". Эта компания оказывает услуги в области аудита, постановки бухгалтерского и управленческого учета, налогового консалтинга и др. "Для нас приятно работать с т
|31.05.2002
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"ЭпикРус" локализует модуль логистики
В офисе компании "ЭпикРус" было представлено специальное решение для автоматизации управления материальными потоками infor:ЛОГИСТИКА. Блок infor:ЛОГИСТИКА - это специальный блок, позволяющий реализовывать пробле
|21.03.2002
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Первую CRM-систему внедрили в России три года назад
Компания "ЭпикРус" провела в Москве пресс-конференцию, где рассказала журналистам о своем трехлетнем опыте внедрения CRM-системы Clientele производства американской фирмы Epicor Software (эксклюзивным ди
|27.12.2001
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infor:swan разработала решение infor:TIME для учета рабочего времени и сбора данных об операциях
рт-карт, сканеры штрихового кода и системы блокировки доступа. В России и других странах СНГ и Балтии эксклюзивным дистрибьютором системы infor:COM и решений, созданных на ее базе, является компания "ЭпикРус". "ЭпикРус" - поставщик ERP-решения ERA, базирующегося на продуктах корпорации Epicor Software (США) и infor business AG (Германия), а также собственных разработках, технологиях
|06.12.2001
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"ЭпикРус" предложила новое решение - infor:МЕБЕЛЬ
Компания "ЭпикРус" представила отраслевое решение для автоматизации производства мебели, отделки и оборудования помещений. Российские предприятия испытывают необходимость в решениях, уже учитывающих спец
|03.12.2001
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Объявлена специальная цена на infor:COM для российского рынка
Компании "ЭпикРус" и infor business solutions AG объявили специальные цены для российского рынка на базовый пакет интегрированной системы автоматизации бизнеса infor:COM до середины 2002 г. Осенью этого
|28.11.2001
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"ЭпикРус" представила новые решения для автоматизации бизнеса
Компания "ЭпикРус" объявила о выходе двух новых решений: "Экспресс-внедрение" и "ERA: Имущество". "Экспресс-внедрение" позволит небольшим российским компаниям перейти на современную систему автоматизации
|11.09.2001
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Компания "ЭпикРус" завершила международный тендер
Компания "ЭпикРус" объявила о завершении международного тендера по выбору нового поставщика системы для
|06.09.2001
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"ЭпикРус" завтра огласит победителя международного тендера среди поставщиков ERP-систем
Компания "ЭпикРус" выведет на российский рынок европейский программный продукт для автоматизации бизнес
|28.08.2001
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"ЭпикРус" получила сертификат соответствия российским требованиям законодательства и стандартам качества
Компания "ЭпикРус" получила Сертификат соответствия Министерства РФ по связи и информации на комплекс п
|20.08.2001
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"ЭпикРус" завершила внедрение финансово-управленческой системы Platinum SQL в "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест"
Компания "ЭпикРус" (бывш. Platinum Software) завершила внедрение финансово-управленческой системы Plati
|09.08.2001
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"ЭпикРус" представила стратегический план развития компании
Совет директоров компании "ЭпикРус" (бывшей Platinum Software) объявил о стратегических новостях компании. "ЭпикРус
|02.08.2001
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"ЭпикРус" выпустила новую систему автоматизации бюджетного планирования и анализа Active Planner Open Integration
Компания "ЭпикРус" выпустила новую систему автоматизации бюджетного планирования и анализа Active Plann
|13.07.2001
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"ЭпикРус" представит ERP-решение для Уральского региона
Компания "ЭпикРус" представит свои решения для предприятий Уральского региона на конференции "Информаци
|22.05.2001
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"ЭпикРус" выводит российский рынок систему планирования нового поколения
Компания ЭпикРус, поставщик решений для автоматизации бизнеса, продолжила расширение линейки своих про
EpicRus и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
|Gartner - AMR Research 48 3
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Forrester Research 834 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
|Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
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