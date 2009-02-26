EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software

СИБУР будет вести управленческий учет в ERA Financials Управляющая компания СИБУР автоматизирует управленческий учет и бюджетирование на базе информационной системы ERA Financials. Партнером по реализации проекта выступает компания «ЭпикРус». Сотрудничество УК СИБУР и «ЭпикРус» началось более пяти лет назад - когда руководством СИБУР было принято решение о внедрении финансово-управленческой системы ERA Financials. Д

«ЭпикРус» представил новую функциональность ERA Financials 7.2.2.03 Компания «ЭпикРус» представила новую функциональность системы управления финансами ERA Financials 7.2.2.03, предназначенную для учета временных разниц по основным средствам. Данная функциональность позво

«ЭпикРус» и AMD нацелены на финансовый сектор Компании «ЭпикРус» и AMD объявили о планах по продвижению совместных решений в финансовом секторе и презентовали новый четырехъядерный процессор AMD Barcelona. Предпосылками к наращиванию усилий «Эпик

ERP-решение «ЭпикРус» поможет «Бизнес-Мебели» управлять производством Компания «Бизнес-Мебель», российский производитель кухонной мебели, приступает к внедрению специализированного ERP-решения «Infor:Мебель». Реализацию проекта осуществляет компания «ЭпикРус» - эксперт в области управления мебельным производством. По словам управляющего директора «Бизнес-Мебели» Валерия Федорова, по мере роста бизнеса появились как новые задачи, так и новые

«Эрдэнэт» оптимизирует управленческий учет на базе решения «ЭпикРус» оить сбалансированную систему показателей эффективности в соответствии с концепцией Balanced Scorecard (BSC) (Сбалансированная система показателей, ССП). Реализация данного проекта поручена компании «ЭпикРус». В сентябре 2007 г. специалисты «ЭпикРус» приступили к внедрению комплексного решения «Рабочий стол руководителя», разработанного на основе OLAP-технологии. Решение представляет

«Спутник Стиль» проверит «на прочность» систему автоматизации производства тап моделирования бизнес-процессов. Реализацию проекта внедрения ERP-системы осуществляет компания «ЭпикРус». Осенью 2005 года руководством «Спутник Стиля» было принято решение о запуске новой

"ЭпикРус" вырос на 60% «ЭпикРус» официально объявил итоги года. В 2006 г. оборот компании увеличился на 60%. Кроме того, значительно расширился штат программистов (в 2,1 раза) и консультантов (в 1,6 раза). В уходящем

AMD и "ЭпикРус" выводят на российский рынок совместное ERP-решение Производитель процессоров и поставщик ERP-решений объявили о начале стратегического партнерства, главной целью которого является вывод на рынок совместного решения AMD и «ЭпикРус», предназначенного для корпоративных пользователей. Благодаря совместному решению AMD и «ЭпикРус» клиенты смогут снизить затраты на комплекс «железо» + «софт», а также получить б

"ЭпикРус" не держит зла на Epicor зе московского офиса Scala и занялось продвижением на отечественный рынок системы iScala. При этом «ЭпикРус» — основной российский партнер Epicor Software — сосредоточился исключитель

Оборот Infor Global Solutions составил $500 млн. Компания «ЭпикРус» подвела итоги 2004 года. По заявлению компании, из значимых для компании событий было отмечено создание группы компаний Infor Global Solutions, куда вошли восемь крупных поставщиков пр

"ЭпикРус" не собирается сдаваться родвижении в России своего продукта iScala, не окажут негативного влияния на деятельность компании «Эпикрус». Сложившуюся ситуацию в интервью CNews.ru прокомментировала генеральный директор ком

Epicor Software и "ЭпикРус" внедрят ERA Finacials в United Bible Societies Российская компания «ЭпикРус» примет участие в международном проекте по автоматизации финансово-управленческой деятельности United Bible Societies (Объединенные Библейские общества). В рамках этого проекта отделени

Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России зданию сотрудники российского представительства компании Epicor Scala, сформированной в результате приобретения Scala компанией Epicor за $97 млн., основной российский партнер Epicor — компания «ЭпикРус» продолжит сотрудничать с объединённой компанией. При этом «ЭпикРус» перестанет продавать основной продукт — iScala, который будет продвигать на российский рынок Epicor Scal

Алгоритма слияния Scala и Epicor в России до сих пор нет водитель интегрированных систем для автоматизации управления всеми аспектами деятельности предприятия, включая электронную коммерцию) имеет единственного стратегического партнера в России – компанию «ЭпикРус». Как «разойдутся» две российские компании в свете грядущих перемен в стане вендоров – российский ИТ-рынок сможет наблюдать в течение ближайших лет. «Возможно, Scala, наряду с «ЭпикР

"ЭпикРус" представил решение для российских пищевиков Компания «ЭпикРус» вывела на российский рынок новый отраслевой продукт для планирования деятельности предприятий пищевой промышленности. Система разработана специалистами объединённой компании infor/Agil

"ЭпикРус" поставил ПО ERA Financials Томилинской птицефабрике Российский поставщик систем автоматизации бизнеса компания «ЭпикРус» и ЗАО «Томилинская птицефабрика» подписали контракт на поставку программного комплекса ERA Financials. Основным видом деятельности нового клиента «ЭпикРус» является производство

"Бурятзолото" выбрало ERA Financials Компания «ЭпикРус» завершила тестовую эксплуатацию системы ERA Financials на ОАО "Бурятзолото", третья по величине золотодобывающая компания России, ведущая разработку золоторудных месторождений с низкой

"ЭпикРус" и "Юникон" заключили партнерское соглашение ”ЮниконРуф” и ”ЭпикРус” подписали партнерское соглашение, дающее возможность предоставлять клиентам комплекс

IBM и «ЭпикРус» стали партнерами Корпорация IBM авторизировала компанию «ЭпикРус» в качестве бизнес-партнера (IBM Business Partner) на территории России. Соглашение, составленное по всем международным правилам, предоставляет «ЭпикРус» права по консультировани

Clientele Media - CRM-система для СМИ от "ЭпикРус" Компания ”ЭпикРус” выводит на российский рынок решение Clientele Media, предназначенное для средств массовой информации. Оно позволяет автоматизировать работу отдела рекламы, маркетинга, распространения

Для золота наступает ERA Financials Предприятие российской золотодобывающей отрасли ОАО "Бурятзолото" и российский поставщик систем автоматизации бизнеса компания "ЭпикРус" подписали соглашение о внедрении полнофункциональной финансово-управленческой системы ERA Financials. ОАО "Бурятзолото" - третья по величине золотодобывающая компания России, ведущая р

Компания "ЭпикРус" представила "infor:Объединение" Компания "ЭпикРус" провела в Москве пресс-конференцию, где представила единое решение для производственных объединений - "infor: Объединение". Данное программное обеспечение позволяет решить задачи, связ

Moscow Duty Free автоматизирует управление с помощью решения "ЭпикРус" граммном комплексе Platinum SQL. Platinum SQL - это система финансово-управленческого учета, разработанная международной корпорации Epicor Software и адаптированная к российским стандартам компанией "ЭпикРус". Platinum SQL обеспечивает автоматизацию бухгалтерских операций, оперативный управленческий учет, исчерпывающую финансовую и управленческую отчетность, складской учет, расчеты с постав

Компании "ЭпикРус" и "Докар" подписали партнерское соглашение Компания "ЭпикРус" заключила партнерское соглашение "с группой компаний "Докар" (консалтинг, аудит, юридические услуги). По мнению представителей обеих компаний, потребности современных российских предпр

"ЭпикРус" заключила соглашение с казахским системным интегратором "АЛСИ" Российская компания "ЭпикРус" заключила соглашение с одним из крупнейших системных интеграторов республики Казахстан - компанией "АЛСИ". "ЭпикРус" уже несколько лет присутствует на рынке информационных техно

"ЭпикРус" заключила партнерское соглашение с компанией "ФинЭкспертиза" Новым партнером "ЭпикРус" стало ООО "ФинЭкспертиза". Эта компания оказывает услуги в области аудита, постановки бухгалтерского и управленческого учета, налогового консалтинга и др. "Для нас приятно работать с т

"ЭпикРус" локализует модуль логистики В офисе компании "ЭпикРус" было представлено специальное решение для автоматизации управления материальными потоками infor:ЛОГИСТИКА. Блок infor:ЛОГИСТИКА - это специальный блок, позволяющий реализовывать пробле

Первую CRM-систему внедрили в России три года назад Компания "ЭпикРус" провела в Москве пресс-конференцию, где рассказала журналистам о своем трехлетнем опыте внедрения CRM-системы Clientele производства американской фирмы Epicor Software (эксклюзивным ди

infor:swan разработала решение infor:TIME для учета рабочего времени и сбора данных об операциях рт-карт, сканеры штрихового кода и системы блокировки доступа. В России и других странах СНГ и Балтии эксклюзивным дистрибьютором системы infor:COM и решений, созданных на ее базе, является компания "ЭпикРус". "ЭпикРус" - поставщик ERP-решения ERA, базирующегося на продуктах корпорации Epicor Software (США) и infor business AG (Германия), а также собственных разработках, технологиях

"ЭпикРус" предложила новое решение - infor:МЕБЕЛЬ Компания "ЭпикРус" представила отраслевое решение для автоматизации производства мебели, отделки и оборудования помещений. Российские предприятия испытывают необходимость в решениях, уже учитывающих спец

Объявлена специальная цена на infor:COM для российского рынка Компании "ЭпикРус" и infor business solutions AG объявили специальные цены для российского рынка на базовый пакет интегрированной системы автоматизации бизнеса infor:COM до середины 2002 г. Осенью этого

"ЭпикРус" представила новые решения для автоматизации бизнеса Компания "ЭпикРус" объявила о выходе двух новых решений: "Экспресс-внедрение" и "ERA: Имущество". "Экспресс-внедрение" позволит небольшим российским компаниям перейти на современную систему автоматизации

Компания "ЭпикРус" завершила международный тендер Компания "ЭпикРус" объявила о завершении международного тендера по выбору нового поставщика системы для

"ЭпикРус" завтра огласит победителя международного тендера среди поставщиков ERP-систем Компания "ЭпикРус" выведет на российский рынок европейский программный продукт для автоматизации бизнес

"ЭпикРус" получила сертификат соответствия российским требованиям законодательства и стандартам качества Компания "ЭпикРус" получила Сертификат соответствия Министерства РФ по связи и информации на комплекс п

"ЭпикРус" завершила внедрение финансово-управленческой системы Platinum SQL в "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест" Компания "ЭпикРус" (бывш. Platinum Software) завершила внедрение финансово-управленческой системы Plati

"ЭпикРус" представила стратегический план развития компании Совет директоров компании "ЭпикРус" (бывшей Platinum Software) объявил о стратегических новостях компании. "ЭпикРус

"ЭпикРус" выпустила новую систему автоматизации бюджетного планирования и анализа Active Planner Open Integration Компания "ЭпикРус" выпустила новую систему автоматизации бюджетного планирования и анализа Active Plann

"ЭпикРус" представит ERP-решение для Уральского региона Компания "ЭпикРус" представит свои решения для предприятий Уральского региона на конференции "Информаци