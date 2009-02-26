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EpicRus ЭпикРус Platinum Software

EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software

СОБЫТИЯ

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26.02.2009 СИБУР будет вести управленческий учет в ERA Financials

Управляющая компания СИБУР автоматизирует управленческий учет и бюджетирование на базе информационной системы ERA Financials. Партнером по реализации проекта выступает компания «ЭпикРус». Сотрудничество УК СИБУР и «ЭпикРус» началось более пяти лет назад - когда руководством СИБУР было принято решение о внедрении финансово-управленческой системы ERA Financials. Д
13.11.2008 «ЭпикРус» представил новую функциональность ERA Financials 7.2.2.03

Компания «ЭпикРус» представила новую функциональность системы управления финансами ERA Financials 7.2.2.03, предназначенную для учета временных разниц по основным средствам. Данная функциональность позво
30.04.2008 «ЭпикРус» и AMD нацелены на финансовый сектор

Компании «ЭпикРус» и AMD объявили о планах по продвижению совместных решений в финансовом секторе и презентовали новый четырехъядерный процессор AMD Barcelona. Предпосылками к наращиванию усилий «Эпик
26.10.2007 ERP-решение «ЭпикРус» поможет «Бизнес-Мебели» управлять производством

Компания «Бизнес-Мебель», российский производитель кухонной мебели, приступает к внедрению специализированного ERP-решения «Infor:Мебель». Реализацию проекта осуществляет компания «ЭпикРус» - эксперт в области управления мебельным производством. По словам управляющего директора «Бизнес-Мебели» Валерия Федорова, по мере роста бизнеса появились как новые задачи, так и новые
25.09.2007 «Эрдэнэт» оптимизирует управленческий учет на базе решения «ЭпикРус»

оить сбалансированную систему показателей эффективности в соответствии с концепцией Balanced Scorecard (BSC) (Сбалансированная система показателей, ССП). Реализация данного проекта поручена компании «ЭпикРус». В сентябре 2007 г. специалисты «ЭпикРус» приступили к внедрению комплексного решения «Рабочий стол руководителя», разработанного на основе OLAP-технологии. Решение представляет
27.06.2007 «Спутник Стиль» проверит «на прочность» систему автоматизации производства

тап моделирования бизнес-процессов. Реализацию проекта внедрения ERP-системы осуществляет компания «ЭпикРус». Осенью 2005 года руководством «Спутник Стиля» было принято решение о запуске новой

21.12.2006 "ЭпикРус" вырос на 60%

«ЭпикРус» официально объявил итоги года. В 2006 г. оборот компании увеличился на 60%. Кроме того, значительно расширился штат программистов (в 2,1 раза) и консультантов (в 1,6 раза). В уходящем

17.11.2006 AMD и "ЭпикРус" выводят на российский рынок совместное ERP-решение

Производитель процессоров и поставщик ERP-решений объявили о начале стратегического партнерства, главной целью которого является вывод на рынок совместного решения AMD и «ЭпикРус», предназначенного для корпоративных пользователей. Благодаря совместному решению AMD и «ЭпикРус» клиенты смогут снизить затраты на комплекс «железо» + «софт», а также получить б
29.12.2005 "ЭпикРус" не держит зла на Epicor

зе московского офиса Scala и занялось продвижением на отечественный рынок системы iScala. При этом «ЭпикРус» — основной российский партнер Epicor Software — сосредоточился исключитель
23.12.2004 Оборот Infor Global Solutions составил $500 млн.

Компания «ЭпикРус» подвела итоги 2004 года. По заявлению компании, из значимых для компании событий было отмечено создание группы компаний Infor Global Solutions, куда вошли восемь крупных поставщиков пр
27.08.2004 "ЭпикРус" не собирается сдаваться

родвижении в России своего продукта iScala, не окажут негативного влияния на деятельность компании «Эпикрус». Сложившуюся ситуацию в интервью CNews.ru прокомментировала генеральный директор ком
24.08.2004 Epicor Software и "ЭпикРус" внедрят ERA Finacials в United Bible Societies

Российская компания «ЭпикРус» примет участие в международном проекте по автоматизации финансово-управленческой деятельности United Bible Societies (Объединенные Библейские общества). В рамках этого проекта отделени
19.08.2004 Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России

зданию сотрудники российского представительства компании Epicor Scala, сформированной в результате приобретения Scala компанией Epicor за $97 млн., основной российский партнер Epicor — компания «ЭпикРус» продолжит сотрудничать с объединённой компанией. При этом «ЭпикРус» перестанет продавать основной продукт — iScala, который будет продвигать на российский рынок Epicor Scal
16.06.2004 Алгоритма слияния Scala и Epicor в России до сих пор нет

водитель интегрированных систем для автоматизации управления всеми аспектами деятельности предприятия, включая электронную коммерцию) имеет единственного стратегического партнера в России – компанию «ЭпикРус». Как «разойдутся» две российские компании в свете грядущих перемен в стане вендоров – российский ИТ-рынок сможет наблюдать в течение ближайших лет. «Возможно, Scala, наряду с «ЭпикР
26.03.2004 "ЭпикРус" представил решение для российских пищевиков

Компания «ЭпикРус» вывела на российский рынок новый отраслевой продукт для планирования деятельности предприятий пищевой промышленности. Система разработана специалистами объединённой компании infor/Agil
29.12.2003 "ЭпикРус" поставил ПО ERA Financials Томилинской птицефабрике

Российский поставщик систем автоматизации бизнеса компания «ЭпикРус» и ЗАО «Томилинская птицефабрика» подписали контракт на поставку программного комплекса ERA Financials. Основным видом деятельности нового клиента «ЭпикРус» является производство
21.11.2003 "Бурятзолото" выбрало ERA Financials

Компания «ЭпикРус» завершила тестовую эксплуатацию системы ERA Financials на ОАО "Бурятзолото", третья по величине золотодобывающая компания России, ведущая разработку золоторудных месторождений с низкой
16.04.2003 "ЭпикРус" и "Юникон" заключили партнерское соглашение

”ЮниконРуф” и ”ЭпикРус” подписали партнерское соглашение, дающее возможность предоставлять клиентам комплекс
31.03.2003 IBM и «ЭпикРус» стали партнерами

Корпорация IBM авторизировала компанию «ЭпикРус» в качестве бизнес-партнера (IBM Business Partner) на территории России. Соглашение, составленное по всем международным правилам, предоставляет «ЭпикРус» права по консультировани
21.03.2003 Clientele Media - CRM-система для СМИ от "ЭпикРус"

Компания ”ЭпикРус” выводит на российский рынок решение Clientele Media, предназначенное для средств массовой информации. Оно позволяет автоматизировать работу отдела рекламы, маркетинга, распространения

25.12.2002 Для золота наступает ERA Financials

Предприятие российской золотодобывающей отрасли ОАО "Бурятзолото" и российский поставщик систем автоматизации бизнеса компания "ЭпикРус" подписали соглашение о внедрении полнофункциональной финансово-управленческой системы ERA Financials. ОАО "Бурятзолото" - третья по величине золотодобывающая компания России, ведущая р
19.09.2002 Компания "ЭпикРус" представила "infor:Объединение"

Компания "ЭпикРус" провела в Москве пресс-конференцию, где представила единое решение для производственных объединений - "infor: Объединение". Данное программное обеспечение позволяет решить задачи, связ
18.06.2002 Moscow Duty Free автоматизирует управление с помощью решения "ЭпикРус"

граммном комплексе Platinum SQL. Platinum SQL - это система финансово-управленческого учета, разработанная международной корпорации Epicor Software и адаптированная к российским стандартам компанией "ЭпикРус". Platinum SQL обеспечивает автоматизацию бухгалтерских операций, оперативный управленческий учет, исчерпывающую финансовую и управленческую отчетность, складской учет, расчеты с постав
17.06.2002 Компании "ЭпикРус" и "Докар" подписали партнерское соглашение

Компания "ЭпикРус" заключила партнерское соглашение "с группой компаний "Докар" (консалтинг, аудит, юридические услуги). По мнению представителей обеих компаний, потребности современных российских предпр
11.06.2002 "ЭпикРус" заключила соглашение с казахским системным интегратором "АЛСИ"

Российская компания "ЭпикРус" заключила соглашение с одним из крупнейших системных интеграторов республики Казахстан - компанией "АЛСИ". "ЭпикРус" уже несколько лет присутствует на рынке информационных техно
10.06.2002 "ЭпикРус" заключила партнерское соглашение с компанией "ФинЭкспертиза"

Новым партнером "ЭпикРус" стало ООО "ФинЭкспертиза". Эта компания оказывает услуги в области аудита, постановки бухгалтерского и управленческого учета, налогового консалтинга и др. "Для нас приятно работать с т
31.05.2002 "ЭпикРус" локализует модуль логистики

В офисе компании "ЭпикРус" было представлено специальное решение для автоматизации управления материальными потоками infor:ЛОГИСТИКА. Блок infor:ЛОГИСТИКА - это специальный блок, позволяющий реализовывать пробле
21.03.2002 Первую CRM-систему внедрили в России три года назад

Компания "ЭпикРус" провела в Москве пресс-конференцию, где рассказала журналистам о своем трехлетнем опыте внедрения CRM-системы Clientele производства американской фирмы Epicor Software (эксклюзивным ди
27.12.2001 infor:swan разработала решение infor:TIME для учета рабочего времени и сбора данных об операциях

рт-карт, сканеры штрихового кода и системы блокировки доступа. В России и других странах СНГ и Балтии эксклюзивным дистрибьютором системы infor:COM и решений, созданных на ее базе, является компания "ЭпикРус". "ЭпикРус" - поставщик ERP-решения ERA, базирующегося на продуктах корпорации Epicor Software (США) и infor business AG (Германия), а также собственных разработках, технологиях

06.12.2001 "ЭпикРус" предложила новое решение - infor:МЕБЕЛЬ

Компания "ЭпикРус" представила отраслевое решение для автоматизации производства мебели, отделки и оборудования помещений. Российские предприятия испытывают необходимость в решениях, уже учитывающих спец
03.12.2001 Объявлена специальная цена на infor:COM для российского рынка

Компании "ЭпикРус" и infor business solutions AG объявили специальные цены для российского рынка на базовый пакет интегрированной системы автоматизации бизнеса infor:COM до середины 2002 г. Осенью этого

28.11.2001 "ЭпикРус" представила новые решения для автоматизации бизнеса

Компания "ЭпикРус" объявила о выходе двух новых решений: "Экспресс-внедрение" и "ERA: Имущество". "Экспресс-внедрение" позволит небольшим российским компаниям перейти на современную систему автоматизации
11.09.2001 Компания "ЭпикРус" завершила международный тендер

Компания "ЭпикРус" объявила о завершении международного тендера по выбору нового поставщика системы для
06.09.2001 "ЭпикРус" завтра огласит победителя международного тендера среди поставщиков ERP-систем

Компания "ЭпикРус" выведет на российский рынок европейский программный продукт для автоматизации бизнес
28.08.2001 "ЭпикРус" получила сертификат соответствия российским требованиям законодательства и стандартам качества

Компания "ЭпикРус" получила Сертификат соответствия Министерства РФ по связи и информации на комплекс п
20.08.2001 "ЭпикРус" завершила внедрение финансово-управленческой системы Platinum SQL в "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест"

Компания "ЭпикРус" (бывш. Platinum Software) завершила внедрение финансово-управленческой системы Plati
09.08.2001 "ЭпикРус" представила стратегический план развития компании

Совет директоров компании "ЭпикРус" (бывшей Platinum Software) объявил о стратегических новостях компании. "ЭпикРус

02.08.2001 "ЭпикРус" выпустила новую систему автоматизации бюджетного планирования и анализа Active Planner Open Integration

Компания "ЭпикРус" выпустила новую систему автоматизации бюджетного планирования и анализа Active Plann
13.07.2001 "ЭпикРус" представит ERP-решение для Уральского региона

Компания "ЭпикРус" представит свои решения для предприятий Уральского региона на конференции "Информаци
22.05.2001 "ЭпикРус" выводит российский рынок систему планирования нового поколения

Компания ЭпикРус, поставщик решений для автоматизации бизнеса, продолжила расширение линейки своих про

Публикаций - 95, упоминаний - 131

EpicRus и организации, системы, технологии, персоны:

Epicor Software Corporation 166 50
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 15
Microsoft Corporation 25775 13
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 13
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
9594 5
Oracle Corporation 7074 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
МТ-Интеграция - GMCS 374 3
SAP SE 5601 2
АйТи 1519 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 2
UNIT Copier 21 1
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 1
Диамант 6 1
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 27 1
Анкей Холдинг - Анкей Смарттехнологии - Анкей КС - Анкей Компьютерные Системы - Анкей Обучение 20 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Ashton-Tate 3 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Крок - Croc 1964 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Corel Corporation 341 1
Казахтелеком 348 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Раском - Rascom 51 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Metrocom - Метроком 89 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 16
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 15
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 13
Казахмыс - Kazakhmys 52 13
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 6
Северсталь ПАО - Северсталь Эмаль 5 5
Императорский фарфор - Ломоносовский фарфоровый завод - ЛФЗ 6 5
Бурятзолото 12 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 3
Катюша МК - Катюша Мебельный комбинат - Катюша Кухни 2 2
Уралхимпласт 3 2
OTIS - OTIS Elevators 13 2
Томилинская птицефабрика 2 2
Первая мебельная фабрика - Мебель-Сити, Мебель-Сити-2, Мебель-Сити Москва, Гарден-Сити - Шанс Арена 5 2
Аптека-Холдинг 8 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Hyundai Motor Company 436 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 2
Ford 435 2
Golden Gate Capital 19 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Mazda Motor Corporation 73 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 2
Электрогорскмебель 2 2
Emfa Фабрика - ЭМФА - Энгельсская мебельная фабрика 1 1
Седьмой Континент 65 1
Mitsubishi Motors 24 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
ФинЭкспертиза 10 1
Богатырь Көмір - Богатырь Аксес Комир - Экибастузский угольный бассейн 1 1
Лукойл резерв инвест 3 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 14 1
Мостовик НПО 8 1
CNPC - СНПС-Актобемунайгаз 2 1
Karl Storz - Карл Шторц 4 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 19
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 18
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 12
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 10
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 5
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
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СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
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HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Epicor ERP 35 16
Epicor Clientele 14 11
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
Diebold Nixdorf - Agilis 13 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Infor Мебель 4 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Office 4170 3
Infor ERP COM 3 2
Epicor Platinum SQL ERP 2 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Microsoft Visual Studio 429 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Epicor for Service Enterprises - ERP для сервиса 6 1
Epicor ERA 1 1
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 1
Microsoft BackOffice Server 30 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Infor ERP XA - MAPICS - Manufacturing, Accounting and Production Information Control Systems 10 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Росинфосерт - Система добровольной сертификации средств и систем в сфере информатизации 4 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 32 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 1
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