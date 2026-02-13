Разделы

Amazon EBS Amazon Elastic Block Store


13.02.2026 «Акрихин» автоматизировала финансы, логистику и регуляторику за счет программных роботов 1
02.09.2025 Arenadata Harmony MDM включена в реестр российского программного обеспечения 1
03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей 1
19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов 2
02.03.2020 Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах 2
07.11.2018 VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки 2
21.04.2017 Microsoft, Amazon и Google начали ценовую войну за облака 1
22.12.2016 Исследовательский центр Digital Security подвел итоги работы за 2016 год 1
29.04.2016 Commvault оснастила свои решения поддержкой AWS Snowball 2
02.10.2014 Google уронил цены на свои облака 3
27.01.2014 Amazon и Microsoft одновременно обрушили цены на «облака» 2
16.04.2012 EBS Partners открыл проектный центр в Москве 1
06.03.2012 Европейский союз сменил спутник для вещания своих официальных телеканалов 1
14.10.2011 CommVault упрощает управление большими объемами данных Microsoft SharePoint 1
27.09.2011 Autodesk запустила набор облачных сервисов Autodesk Cloud 2
22.04.2011 Падение облачного сервиса от Amazon вызвало сбои в работе тысяч веб-сайтов 1
21.03.2011 Reddit.com остановил работу на несколько часов из-за ошибок в AWS 2
28.02.2011 AWS представила средство автоматизации создания облачных стэков 2
16.12.2010 Red Hat будет развивать облачные системы совместно с Eucalyptus 1
18.08.2010 Tieto предоставит «Северстали» услуги поддержки приложений и развития решений на базе Oracle EBS 1
24.05.2010 NetApp выпустила решения по хранению и управлению данными для сред Microsoft SharePoint 2010 1
21.04.2009 Oracle продолжает инновации в области интеграции бизнес-процессов 1
21.04.2009 Oracle обновила средства интеграции бизнес-приложений 1
26.06.2008 Назначение в GMCS: директор департамента решений Infor 1
13.02.2007 Icap запустил рублевые электронные торги 1
11.09.2006 Алексей Ананьин: Мы готовы к новым проектам 1
21.04.2006 ICAP приобретет систему электронных валютных торгов 1
07.10.2002 EBS 1363: миниатюрный размер, большие возможности 1
02.08.2002 Lucent Technologies представила новую версию решения Enhanced Business Services 1
15.04.1999 Seagate сертифицировала ПО архивации Backup Exec для работы с библиотекой хранения данных Compaq StorageWorks TL895 DLT 1

Amazon Inc - Amazon.com 3164 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 886 9
Oracle Corporation 6908 8
Microsoft Corporation 25344 7
SAP SE 5467 6
Google LLC 12353 4
Broadcom - VMware 2512 4
NetApp - Network Appliance 648 2
Cisco Systems 5238 2
Commvault 179 2
JetBrains 78 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 609 1
Северсталь Инфоком 95 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 91 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 46 1
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 1
БелСофт НПП 2 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
Сателлит Сервис 3 1
Engine Yard 4 1
Borlas Sales Corp 2 1
Бизнес Технологии 37 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 124 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 244 1
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 109 1
Ростелеком - TData - ТДата 54 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 176 1
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
Ростелеком 10431 1
Dell EMC 5108 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 1
X Corp - Twitter 2915 1
Yandex - Яндекс 8636 1
Lenovo Group 2375 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
Veeam Software 328 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2113 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 42 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 1
Резонанс НПП 388 1
Северсталь Дирбон 1 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 1
ОПК - Северная верфь - судостроительный завод 14 1
Кофемания 75 1
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 1
Харцызский трубный завод 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8321 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 90 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Лента - Сеть розничной торговли 2293 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 106 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 358 1
Barclays 122 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13066 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2205 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73995 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23079 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10158 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17217 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2980 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12436 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12097 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11511 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34099 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11615 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 782 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32037 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2431 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7361 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26169 4
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 668 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 3
Композитные приложения - Составные приложения - Composite applications 30 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4710 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3079 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23325 3
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 306 2
СУБД - BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 15 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 653 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7129 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 671 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 2
W3C - XSL - eXtensible Stylesheet Language - W3C XSLT - eXtensible Stylesheet Language Transformations - семейство рекомендаций консорциума W3C, описывающее языки преобразования и визуализации XML-документов 44 2
Clone - Клонирование 528 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 145 2
PiP - picture in picture - картинка в картинке 322 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1031 2
Управление финансами - Financial management 633 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 378 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18873 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6233 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21834 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7474 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 609 7
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 7
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 6
Microsoft Azure 1472 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 3
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 65 2
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 2
NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect 33 2
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 47 2
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 2
Microsoft Windows 16450 2
Google Cloud Platform - GCP 348 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1131 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 2
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 1
Broadcom - VMware HCX - VMware Hybrid Cloud Extension 4 1
SAP NetWeaver 156 1
Cisco Smart Install 6 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 1
Broadcom - VMware vMotion 42 1
Quora - сайт вопросов и ответов 18 1
Apache Cassandra 52 1
Broadcom - VMware Skyline 3 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 169 1
Microsoft Azure Blob storage 13 1
Microsoft Azure SSD Managed Disks 1 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Veeam NAS Backup 3 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 92 1
Salesforce Heroku 23 1
Broadcom - VMware Site Recovery 17 1
Кирьянова Александра 160 1
Ананьин Алексей 88 1
Дремач Кирилл 8 1
Lohmeyer Marc - Ломмайер Марк 3 1
Прохоров Фёдор 83 1
Закоржевский Вячеслав 78 1
Урусов Виктор 151 1
Ермаков Иван 30 1
Агеев Денис 38 1
Сокольская Людмила 10 1
Трандин Сергей 105 1
Глухов Иван 30 1
Семенов Михаил 27 1
Ханспал Амар 17 1
Масляный Константин 20 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Лагун Дмитрий 1 1
Лазуков Станислав 48 1
Дюбарев Максим 1 1
Conley Mark - Конли Марк 1 1
Геллерман Михаил 57 1
Аникин Дмитрий 65 1
Анпилов Антон 20 1
Summanen Tuomo - Сумманен Туомо 10 1
Желтухин Вадим 67 1
Шустрова Наталья 18 1
Филипиди Анна 17 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
Суровец Дмитрий 101 1
Шадаев Максут 1161 1
Чаркин Евгений 314 1
Глазков Александр 150 1
Нестеров Алексей 172 1
Панченко Иван 181 1
Ермаков Валерий 136 1
Мельникова Алиса 98 1
Галкин Николай 127 1
Козырев Алексей 326 1
Россия - РФ - Российская федерация 158691 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53605 6
Европа 24689 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46166 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 3
США - Огайо 291 1
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 46 1
США Западное побережье - Западное взморье 40 1
США - Калифорния - Северная Калифорния 11 1
Казахстан - Республика 5851 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
Земля - планета Солнечной системы 10699 1
Азия - Азиатский регион 5768 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Ирландия - Республика 1030 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18834 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4332 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3002 1
Украина 7819 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1620 1
США - Калифорния 4781 1
Швейцария - Цюрих 278 1
Беларусь - Минск 677 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15283 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6349 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51419 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55158 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2594 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8251 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5341 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6298 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3810 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11799 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3247 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6794 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5916 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1050 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6269 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4688 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 458 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 934 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2183 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4924 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3711 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8174 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2074 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6383 1
Энергетика - Energy - Energetically 5537 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 1
Аренда 2583 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 693 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3268 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 596 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 705 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4342 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4268 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10508 1
Reddit 366 2
Euronews - телеканал 52 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
ZDnet 662 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 1
Gartner - Гартнер 3623 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
VeeamON Forum 10 1
ИнфоКом 118 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
