Arenadata Harmony MDM включена в реестр российского программного обеспечения

Система управления мастер-данными Arenadata Harmony MDM прошла регистрацию в Едином реестре российского программного обеспечения. Включение в реестр подтверждает соответствие решения требованиям Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Arenadata Harmony MDM, входящая в экосистему группы Arenadata, — российский self-service продукт для комплексного управления мастер-данными. Система обеспечивает консолидацию, нормализацию и интеграцию нормативно-справочной информации (НСИ), устранение дублей и ошибок.

Решение использует low-code подход, что обеспечивает гибкость настройки под конкретные бизнес-процессы заказчика и позволяет самостоятельно работать с MDM даже бизнес-пользователям без глубоких технических навыков. При этом Arenadata Harmony MDM встраивается в любую инфраструктуру компании и может взаимодействовать как с внутренними, так и с внешними источниками данных — за счет наличия коннекторов к бизнес-приложениям, а также широких возможностей использования EBS, брокеров сообщений, API, ETL.

Продукт подходит для крупных компаний и территориально распределенных организаций с большим количеством источников данных: промышленные и фармацевтические предприятия, ритейл, нефтегазовый сектор, банковская сфера, FMCG. Внедрение системы Arenadata Harmony MDM позволяет бизнесу обеспечить актуальность данных и повысить точность их интерпретации. В результате пользователи платформы получают доступ к «единой версии правды» и могут отслеживать реальную ситуацию на всех уровнях бизнеса.

Включение платформы Arenadata Harmony MDM в Единый реестр российского программного обеспечения гарантирует его полное соответствие техническим и эксплуатационным требованиям отечественного бизнеса, а также делает продукт доступным для более широкого круга пользователей. Более ранняя версия продукта уже проходила регистрацию в реестре в 2023 г.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

«Современные импортонезависимые решения для работы с данными, такие как Arenadata Harmony MDM, выводят компании на новый уровень эффективности. Наша система повышает результативность сквозных бизнес-процессов за счет улучшения качества мастер-данных, увеличивает маржинальность и оптимизирует операционную деятельность бизнеса. При этом мы постоянно развиваем продукт, чтобы обеспечить удобную работу с данными любой сложности», — сказал Евгений Обелов, технический директор Arenadata Harmony MDM.

Евгений Обелов также отмечает, что включение в реестр российского ПО — это важный этап развития любого ИТ-продукта. Для рынка это означает появление нового проверенного решения, для заказчиков — расширение выбора качественных отечественных альтернатив, а для самой компании — новые возможности для развития.

Запись в Реестре от 23 июня 2025 г. №28587 внесена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

