Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов

Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования и управления данными в облаке, представил новый Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3, новый DR Pack, показал превью своих ключевых продуктов и объявил о развитии сотрудничества с Amazon Web Services (AWS): выпуске новой версии Veeam Backup для AWS v2 и получении статуса AWS Storage Competencу.

Благодаря DR Pack предприятия могут сократить свои издержки до 80% и при этом сразу же получат целевое решение для планирования проведения аварийного восстановления для всех рабочих нагрузок компании. Теперь компаниям не потребуется в сжатые сроки принимать сложные решения, какие именно из рабочих нагрузок останутся без защиты.

В новой версии Veeam Availability Orchestrator появилась полная поддержка оркестрации восстановления для снимков NetApp ONTAP. Теперь пользователи могут обеспечить непрерывность работы своих ИТ-сервисов любого масштаба благодаря масштабируемой оркестрации процесса восстановления, будь то резервные копии или реплики, созданные с помощью продуктов Veeam, или точные копии на базе массивов. VAO v3 предлагает набор возможностей для планирования и выполнения процедур аварийного восстановления, в том числе автоматическое тестирование, динамическое документирование и запуск плана аварийного восстановления всего в один клик — как для одного приложения, так и для целых площадок.

Veeam также представила график выхода своих будущих продуктов и поделилась превью их функциональности.

Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5. В связи с взрывными темпами перехода на удаленную работу, аудитория Microsoft Teams выросла до более 75 млн активных пользователей в день. С помощью новой версии Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 пользователи смогут максимально легко и быстро восстанавливать и находить документы и файлы прямо из Microsoft Teams. Veeam Backup для Microsoft Office 365 — самый быстрорастущий продукт Veeam. Его скачали более 120 тыс. организаций, а общее количество пользователей превысило 12 млн.

Используя нативные API для Teams, Veeam предлагает свой подход к нативному резервному копированию и восстановлению данных для Microsoft Teams, обеспечивая полную поддержку следующих возможностей: надежное резервное копирование для Teams. Защищает не только данные Teams, но и каналы, настройки и вкладки; обеспечивает простое и быстрое восстановление, разработанное специально для Teams; сервис поиска электронной информации eDiscovery. Обеспечивает детальный поиск по всем компонентам Teams.

Veeam Availability Suite. В исследовании Veeam 2020 Data Protection Trends Report говорится, что 44% предприятий по всему миру испытывают проблемы на пути цифровой трансформации из-за ненадежных устаревших технологий. В ответ на это Veeam продемонстрировала несколько новые функций из будущего релиза Veeam Availability Suite, охватывающие три основных направления: практически непрерывная защита данных (CDP). Обеспечивает репликацию виртуальных машин с целевым RPO всего в несколько секунд для рабочих нагрузок VMware vSphere уровня 1; интеграция объектного хранилища. Позволяет задействовать возможности облака для расширения горизонтального масштабирования ресурсов для хранения резервных копий с поддержкой облачного хранения данных Google для Capacity Tier, снизить стоимость долгосрочного хранения в AWS Glacier; имеет поддержку AWS Glacier Deep Archive и Microsoft Azure Blob Storage Archive Tier для использования с Archive Tier; мгновенное восстановление. Расширенное мгновенное восстановление, включая мгновенное восстановление любых резервных копий в виртуальную машину Microsoft Hyper-V, мгновенную публикацию содержимого NAS Backup, а также мгновенное восстановление баз данных Microsoft SQL Server и Oracle.

Решение Veeam Backup для AWS впервые было выпущено на рынок в IV квартале 2019 г. Оно предлагает нативное для AWS резервное копирование и восстановление в среде Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). В новой версии Veeam Backup для AWS реализованы многочисленные новые возможности и функции, внедрить которые активно просили клиенты и партнеры, в частности: аварийное восстановление для AWS, обеспечивающее защиту от региональных сбоев путем репликации и восстановления снапшотов Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) между разными учетными записями AWS и регионами AWS; интеграция с недавно выпущенным API для отслеживания измененных блоков (CBT), что позволяет уменьшить окна для резервного копирования, а также снизить издержки, связанные с вычислительными мощностями, и расход места в хранилище; создание консистентных снимков и резервных копий запущенных виртуальных машин в AWS EC2 без их выключения и отключения от сети Использование публичного API RESTful, обеспечивающего безопасное подключение к внешним приложениям и рабочим процессам, что позволяет интегрироваться с Veeam Backup для AWS и управлять им.

Статус Advanced Technology Partner в AWS Partner Network (APN) компании Veeam был повышен после получения статуса AWS Storage Competency. Veeam продемонстрировала значительные успехи, помогая пользователям оценивать, внедрять и использовать технологии миграции и защиты данных в рамках AWS, в том числе, архивирование, резервное копирование и восстановление, обеспечение непрерывности бизнеса и аварийное восстановление, а также использование AWS в качестве основного хранилища.

«Главной темой VeeamON на этой неделе стала критическая важность данных для бизнеса наших клиентов в процессе цифровой трансформации, — сказал Денни Аллан, CTO и старший вице-президент по продуктовой стратегии компании Veeam. — Автоматизация процессов, требующих большого объема ручного труда, и новые возможности для бизнеса через раскрытие потенциала обычно неиспользуемых данных — это ключ к построению более гибкого бизнеса. VAO v3 обеспечивает интеллектуальную оркестрацию и тестирование систем обеспечения непрерывности бизнеса, аварийного восстановления и миграции данных с помощью нашей технологии восстановления, которая исключает при планировании мероприятий по миграции и аварийному восстановлению повторяющиеся времязатратные ручные процессы. DR Pack позволяет организациям использовать простое и надежное планирование аварийного восстановления не только для основных рабочих нагрузок, но и защитить все рабочие нагрузки».

