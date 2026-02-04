Microsoft Azure Blob storage

Разделы

04.02.2026 «Хайстекс» анонсировал нативную поддержку бэкапа PostgreSQL в новом релизе «Акура» 4.5 1
23.10.2024 В коде приложений для iPhone и Android лежат незашифрованные учетные данные от MS Azure и Amazon Web Services 1
15.06.2021 Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform 2
02.07.2020 Commvault заключила соглашение с Microsoft о применении SaaS и облачных технологий для управления данными 2
19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов 1
28.04.2020 Veeam представила новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure 1
19.02.2020 Veeam представила новую версию Availability Suite 1
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5 1
12.03.2018 IRBIS упростил сервисную поддержку с помощью Microsoft Azure 1
27.06.2017 NetApp расширяет сотрудничество с Microsoft в сфере гибридных облачных услуг 1
29.05.2017 Veeam и Microsoft расширяют сотрудничество в области хранения данных для обеспечения их высокой доступности в облаке 1
19.05.2017 Veeam представила комплекс инноваций для достижения непрерывной облачной доступности данных 1
29.12.2016 «Умная» диагностика самолетов: проактивность из облака и новый трансформационный продукт 1

Microsoft Corporation 25321 10
Veeam Software 328 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 885 5
Broadcom - VMware 2509 3
Google LLC 12324 2
Microsoft Media and Edge 3 2
NetApp - Network Appliance 648 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 2
Amazon Inc - Amazon.com 3158 2
IBM - International Business Machines Corp 9565 2
N2WS 4 1
DataGravity 1 1
StarWind Software 2 1
Dell EMC 5104 1
Lenovo Group 2372 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Commvault 179 1
Softline - Софтлайн 3321 1
Oracle Corporation 6897 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
Infinidat 32 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17182 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 6
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 633 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2973 5
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 666 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 4
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 407 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 781 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1442 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 670 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
СУБД - BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 15 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Google Android - приложения и разработчики 710 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1256 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 123 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 257 1
Microsoft Azure 1471 10
Microsoft Office 365 988 6
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 113 5
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 5
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 4
Microsoft Azure Storage 11 3
Microsoft Windows 16417 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 3
Veeam Agent 15 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 47 2
NetApp ONTAP 68 2
Linux OS 10997 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1730 2
Microsoft Azure Stack 74 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 2
Microsoft Azure Lighthouse 3 1
Microsoft Azure Key Vault 3 1
IBM Storage - IBM Cloud Object Storage 3 1
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 14 1
Veeam NAS Backup 3 1
Veeam Backup ExaGrid 4 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 80 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 27 1
Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 35 1
NetApp Private Storage 9 1
Commvault Metallic Cloud Storage Service - Commvault Metallic VM & Kubernetes Backup - Commvault Metallic BaaS для Kubernetes 8 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 1
Ланит - Treolan Irbis Software Update Center 1 1
NetApp ONTAP FabricPool 6 1
NetApp AltaVault 9 1
Veeam PN - Veeam Powered Network 2 1
Veeam DataLabs - Veeam Virtual Labs 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1561 1
Amazon Web Services - AWS Certified - AWS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Brockway Tad - Броквей Тед 6 3
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 3
McKay Peter - Маккей Питер 21 2
Иванников Дмитрий 44 1
Дмитриев Сергей 34 1
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 1
Baltazar Henry - Бальтазар Генри 1 1
Jackson Jim - Джексон Джим 1 1
Романов Александр 13 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Mirchandani Sanjay - Мирчандани Санджей 8 1
Farrant Nick - Фаррант Ник 2 1
Mattes Paul - Мэттс Пол 3 1
Тимашев Ратмир 69 1
Засохлин Иван 9 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 1
Казахстан - Республика 5836 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 4
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 259 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3743 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 1
BleepingComputer - Издание 426 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Microsoft Ignite 44 1
VeeamON Forum 10 1
