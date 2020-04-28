Veeam представила новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure

Veeam Software объявила о публичной доступности новой версии Veeam Backup для Microsoft Azure, облачного решения корпоративного уровня для резервного копирования и восстановления. Новое решение позволит заказчикам и сервис-провайдерам перенести больше приложений и данных на платформу Azure, а также защищать облачные приложения и данные в среде Azure проще, безопаснее и экономически выгоднее. Портативный формат резервных копий Veeam также обеспечивает полную облачную мобильность — включая процедуры резервного копирования, восстановления и миграции — в мультиоблачных средах.

Публичные IaaS, такие как Microsoft Azure, продолжают уверенно завоевывать рынок как решения для размещения рабочих нагрузок. Даже в публичных IaaS, где бесперебойную работу инфраструктуры обеспечивает поставщик сервиса, компания в любом случае не только несет ответственность за свои данные, но и за защиту своих данных от таких угроз как программы-вымогатели, случайное удаление, нарушение целостности данных и злонамеренные действия пользователей — точно так же, как и при хранении данных в собственной инфраструктуре. С новым решением Veeam Backup для Microsoft Azure компания Veeam расширяет поддержку платформ комплексным решением корпоративного уровня по резервному копированию и восстановлению приложений в Azure и данных на виртуальных машинах Azure.

«Согласно исследованию Veeam Cloud Data Management Report, все организации сталкиваются с проблемой потери данных в облаке, — сказал Денни Аллан, СТО Veeam. — Вне зависимости от причин, будь то ошибки, случайное удаление, угрозы безопасности, такие как вредоносное ПО или программы-вымогатели, проблемы с хранением и т.д., обязанность по защите данных лежит на самой компании, вне зависимости от того, где находятся ее данные — локально или в облаке. Наши решения устраняют проблемы и сложности, с которыми сталкиваются ИТ-специалисты при повышении надежности, снижении стоимости и сокращении времени восстановления данных. Новая версия Veeam Backup для Microsoft Azure позволяет лучше контролировать расходы и достигать большей экономии, обеспечивая контроль над данными в облаке и защищая Azure наряду с другими облачными, виртуальными и физическими приложениями и данными».

Новая версия Veeam Backup для Microsoft Azure дает компаниям больше уверенности при переносе данных и приложений в облако, поскольку теперь платформа Veeam, которую они используют в локальной среде и которой привыкли доверять, работает и в Azure.

Тесная интеграция с Azure. Легко устанавливается из Azure Marketplace и обеспечивает защиту с момента установки. Встроенная автоматизация создания снимков данных позволяет чаще создавать точки восстановления. Резервное копирование выполняется в хранилище Azure Blob; обеспечивается быстрое восстановление — как полное, так и на уровне файлов.

Облачная мобильность. В мультиоблачной среде мобильность обеспечивается благодаря уникальному портативному формату резервных копий Veeam, что позволяет осуществлять резервное копирование, восстановление и миграцию между различными облаками, виртуальными и физическими средами.

Сниженная общая стоимость владения для облака. Первый в отрасли калькулятор cтоимости резервного копирования позволяет оптимизировать политики и избежать чрезмерных или неожиданных затрат. Долгосрочное хранение данных выполняется в экономичном хранилище Azure Blob.

Изоляция данных резервных копий данных от продуктивной среды. Повышает безопасность данных через бэкап в разные учетные записи и разные регионы и многофакторную аутентификацию, дополнительно защищающую от кибератак.

Решение Veeam Backup для Microsoft Azure доступно как в платной, так и бесплатной версии. Обе версии легко устанавливаются из Azure Marketplace. Бесплатная версия позволяет выполнять резервное копирование до 10 виртуальных машин Azure и неограниченное число восстановлений. Платная версия лицензируется через Универсальные лицензии Veeam (VUL) и может интегрироваться с Veeam Backup & Replication, вместе представляя собой гибкое решение по управлению данными в облаке в рамках единой платформы.

«Veeam Backup для Microsoft Azure предлагает крупным компаниям дополнительные возможности простого восстановления данных за считанные минуты независимо от причин их потери. Благодаря интеграции с Azure Lighthouse поставщики BaaS на базе Veeam смогут встраивать в свои предложения по резервному копированию для Azure возможности управления несколькими клиентами, что позволит компаниям снижать издержки и проще и быстрее переходить в облако», — сказал Тед Броквей, вице-президент Microsoft, подразделение Azure, Storage, Media and Edge.

«Предприятия продолжают диверсифицировать свою рабочую инфраструктуру, стремясь избежать привязки к одному поставщику и поддерживать расходы на низком уровне. И они должны быть уверены, что их поставщики в области решений для резервного копирования не оставят их без поддержки независимо от того, в какой среде они работают. Выпуская Veeam Backup для Microsoft Azure, компания Veeam демонстрирует свое стремление развивать поддержку динамических сред и удовлетворять возрастающие запросы клиентов», — отметил Кристоф Бертран, старший аналитик, ESG.

«От нас как от сервис-провадера клиенты ожидают повышения производительности и эффективности, надежной защиты и обеспечения безопасности своих данных. Превосходная поддержка и глубокая интеграция продуктов Veeam с Microsoft Azure дают нам уникальное комбинированное решение, которое позволяет реализовать нашу стратегию и обеспечивает недорогую и чрезвычайно быструю функциональность резервного копирования и восстановления в среде Azure. Мы очень рады, что компания Veeam выпустила новую версию Backup для Microsoft Azure. Это позволит нам еще больше расширить портфель предложений и обеспечить нативную защиту работающих в Azure виртуальных машин при сохранении того высокого уровня безопасности и экономической эффективности, который ожидают от нас наши клиенты», — сказал Раж Гол, СТО Brainlink International, Inc.