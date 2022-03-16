Positive Technologies выявила уязвимости в решениях для резервного копирования Veeam перт Positive Technologies Никита Петров обнаружил уязвимости в решениях Veeam. Две из них касаются Veeam Backup & Replication, популярной системы резервного копирования, которая позволяет авто

Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года да. Veeam начала 2021 год с экспансии на рынке публичных облаков, анонсировав выход нового продукта Veeam Backup для платформы Google Cloud, дополнив таким образом свой портфель решений резервн

Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group для виртуализации и резервного копирования в Tekta Group, девелоперскую компанию полного цикла. В рамках выполнения проекта была развернута платформа VMware vSphere 7 Enterprise Plus, а также продукт Veeam Backup & Replication. Среди основных целей внедрения такого стека решений — обеспечение стабильной работы главных бизнес-приложений в условиях пост-коронавирусного мира, а также необходим

Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 Veeam Software объявляет о выходе новой версии Veeam Backup & Replication V11, продвинутого решения для защиты данных в облачных, виртуальны

Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud Veeam Software выводит на рынок продукт Veeam Backup для Google Cloud, расширяя тем самым поддержку публичных облачных сред. Теперь р

Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS ений для резервного копирования и управления данными в облаке, объявила об общей доступности нового Veeam Backup for AWS v3 — полностью автоматизированного и нативного решения для резервного ко

Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 Veeam Software объявила об общей доступности новейшей версии своего самого быстрорастущего продукта — Veeam Backup для Microsoft Office 365. В пятую версию добавлено специально-разработанное решение для резервного копирования и восстановления данных в Microsoft Teams. Теперь пользователи могут

Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов представил новый Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3, новый DR Pack, показал превью своих ключевых продуктов и объявил о развитии сотрудничества с Amazon Web Services (AWS): выпуске новой версии Veeam Backup для AWS v2 и получении статуса AWS Storage Competencу. Благодаря DR Pack предприятия могут сократить свои издержки до 80% и при этом сразу же получат целевое решение для планирован

«Техносерв Cloud» внедрил услугу резервного копирования на базе Veeam «Техносерв Cloud» объявил об обновлении услуги резервного копирования с помощью решения Veeam Backup & Replication от Veeam Software. В качестве серебряного партнера VCSP-программы «Техносерв Cloud» предлагает своим клиентам решения для управления данными в облаке на базе Veeam. К

Veeam представила новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure Veeam Software объявила о публичной доступности новой версии Veeam Backup для Microsoft Azure, облачного решения корпоративного уровня для резервного копи

Veeam представила новую версию Availability Suite ьность и масштабируемость. Veeam Availability Suite, впервые представленный в 2008 г. под названием Veeam Backup & Replication, — флагманский продукт компании Veeam. Новая версия обеспечивает с

Veeam запустил новое нативное решение резервного копирования и восстановления для AWS объявила сегодня о выходе нового нативного решения для Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — Veeam Backup для Amazon Web Services (AWS). Veeam Backup для AWS — это специализирован

Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft rosoft Ignite 2019 в Орландо, штат Флорида, объявила о выпуске публичной бета-версии нового решения Veeam Backup для Microsoft Office 365 v4. Также компания представила участникам конференции н

«Ростелеком» обеспечил резервным копированием клиентов Veeam Backup & Replication я дополнительной к федеральному продукту «Виртуальное хранилище». Ключевой особенностью нового сервиса являются настройка и создание резервных копий, а также восстановление данных напрямую из консоли Veeam Backup & Replication. Сервис предоставляет возможность управлять объемом хранилища в онлайн-режиме, круглосуточную техническую поддержку и другие опции. Преимуществом решения «Ростелекома

Veeam обновила решение для резервного копирования под Microsoft Office 365 Veeam Software объявила о выпуске нового продукта Veeam Backup для Microsoft Office 365 v3, который предлагает организациям скорость, улучшенную безопасность, прозрачность и аналитику. Решение Veeam помогает компаниям защитить информацию в Off

«Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш» и программного обеспечения Vmware, осуществлена миграция бизнес-критичных сервисов предприятия в виртуальную среду и внедрена система резервного копирования данных на основе программного обеспечения Veeam Backup & Replication. При построении вычислительного комплекса специалисты «Хайтэк» руководствовались лучшими мировыми практиками в области создания виртуальной вычислительной инфраструкт

Veeam представила готовое к использованию решение Direct Restore для Microsoft Azure альной машины в Microsoft Azure Marketplace, обеспечивающей восстановление машин из резервных копий Veeam Backup & Replication и Veeam Endpoint Backup. Новинка позволяет пользователям перевести

Решение Veeam Backup & Replication v8 сертифицировано на соответствие требованиям ФСТЭК х в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о том, что решение Veeam Backup & Replication v8 получило сертификат соответствия требованиям Федеральной службы

De Novo предложил новый облачный инструмент защиты данных — Veeam Cloud Repository лугу — Veeam Cloud Repository. Облачный репозитарий резервных копий дает возможность пользователями Veeam Backup&Replication не только хранить резервные копии в «Облаке», но и обеспечить быстро

Новое бесплатное решение Veeam Backup for Linux обеспечит доступность локальных и облачных серверов под управлением Linux Software, поставщик решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте, представил Veeam Backup for Linux – бесплатное автономное решение, которое обеспечивает резервное копиро

Veeam и NetApp представят комплексное решение для защиты данных в ЦОДах щее непрерывность бизнеса и доступ к данным в режиме 24х7. В рамках сотрудничества с NetApp решение Veeam Backup & Replication будет интегрировано с технологиями NetApp Snapshot, SnapMirror и S

Вышел Veeam Backup & Replication v7 со встроенной акселерацией WAN и резервным копированием из аппаратных снимков нных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила о начале продаж Veeam Backup & Replication v7. Среди передовых функций седьмой версии в компании выделяют вст

Veeam Software выпустила решение для резервного копирования в «облако» , репликацией и виртуализацией в средах VMware vSphere и Windows Server Hyper-V, объявила о выпуске Veeam Backup Cloud Edition — своего первого решения для резервного копирования в «облако». «<

Veeam Backup & Replication 6.5 оснащен поддержкой VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V ных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, анонсировала новые версии Veeam Backup & Replication 6.5 и Veeam Management Suite 6.5. Доступными решения станут в 4 кв

Veeam выпустила бесплатную версию Veeam Backup для VMware и Hyper-V х и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила преемника инструмента FastSCP — Veeam Backup Free Edition. Новый продукт, выпущенный совместно с Veeam Backup & Replic

Вышла новая версия Veeam Backup & Replication для резервного копирования виртуальных машин ления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила новую версию решения Veeam Backup & Replication 6.1. Решение предоставляет пользователям специальные возможности р