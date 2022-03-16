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Veeam Backup&Replication Veeam B&R



16.03.2022 Positive Technologies выявила уязвимости в решениях для резервного копирования Veeam

перт Positive Technologies Никита Петров обнаружил уязвимости в решениях Veeam. Две из них касаются Veeam Backup & Replication, популярной системы резервного копирования, которая позволяет авто
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года

да. Veeam начала 2021 год с экспансии на рынке публичных облаков, анонсировав выход нового продукта Veeam Backup для платформы Google Cloud, дополнив таким образом свой портфель решений резервн
23.03.2021 Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group

для виртуализации и резервного копирования в Tekta Group, девелоперскую компанию полного цикла. В рамках выполнения проекта была развернута платформа VMware vSphere 7 Enterprise Plus, а также продукт Veeam Backup & Replication. Среди основных целей внедрения такого стека решений — обеспечение стабильной работы главных бизнес-приложений в условиях пост-коронавирусного мира, а также необходим
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11

Veeam Software объявляет о выходе новой версии Veeam Backup & Replication V11, продвинутого решения для защиты данных в облачных, виртуальны
03.02.2021 Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud

Veeam Software выводит на рынок продукт Veeam Backup для Google Cloud, расширяя тем самым поддержку публичных облачных сред. Теперь р
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS

ений для резервного копирования и управления данными в облаке, объявила об общей доступности нового Veeam Backup for AWS v3 — полностью автоматизированного и нативного решения для резервного ко
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5

Veeam Software объявила об общей доступности новейшей версии своего самого быстрорастущего продукта — Veeam Backup для Microsoft Office 365. В пятую версию добавлено специально-разработанное решение для резервного копирования и восстановления данных в Microsoft Teams. Теперь пользователи могут

19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов

представил новый Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3, новый DR Pack, показал превью своих ключевых продуктов и объявил о развитии сотрудничества с Amazon Web Services (AWS): выпуске новой версии Veeam Backup для AWS v2 и получении статуса AWS Storage Competencу. Благодаря DR Pack предприятия могут сократить свои издержки до 80% и при этом сразу же получат целевое решение для планирован
20.05.2020 «Техносерв Cloud» внедрил услугу резервного копирования на базе Veeam

«Техносерв Cloud» объявил об обновлении услуги резервного копирования с помощью решения Veeam Backup & Replication от Veeam Software. В качестве серебряного партнера VCSP-программы «Техносерв Cloud» предлагает своим клиентам решения для управления данными в облаке на базе Veeam. К
28.04.2020 Veeam представила новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure

Veeam Software объявила о публичной доступности новой версии Veeam Backup для Microsoft Azure, облачного решения корпоративного уровня для резервного копи
19.02.2020 Veeam представила новую версию Availability Suite

ьность и масштабируемость. Veeam Availability Suite, впервые представленный в 2008 г. под названием Veeam Backup & Replication, — флагманский продукт компании Veeam. Новая версия обеспечивает с
06.12.2019 Veeam запустил новое нативное решение резервного копирования и восстановления для AWS

объявила сегодня о выходе нового нативного решения для Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — Veeam Backup для Amazon Web Services (AWS). Veeam Backup для AWS — это специализирован
07.11.2019 Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft

rosoft Ignite 2019 в Орландо, штат Флорида, объявила о выпуске публичной бета-версии нового решения Veeam Backup для Microsoft Office 365 v4. Также компания представила участникам конференции н
10.04.2019 «Ростелеком» обеспечил резервным копированием клиентов Veeam Backup & Replication

я дополнительной к федеральному продукту «Виртуальное хранилище». Ключевой особенностью нового сервиса являются настройка и создание резервных копий, а также восстановление данных напрямую из консоли Veeam Backup & Replication. Сервис предоставляет возможность управлять объемом хранилища в онлайн-режиме, круглосуточную техническую поддержку и другие опции. Преимуществом решения «Ростелекома
03.04.2019 Veeam обновила решение для резервного копирования под Microsoft Office 365

Veeam Software объявила о выпуске нового продукта Veeam Backup для Microsoft Office 365 v3, который предлагает организациям скорость, улучшенную безопасность, прозрачность и аналитику. Решение Veeam помогает компаниям защитить информацию в Off
01.06.2018 «Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш»

и программного обеспечения Vmware, осуществлена миграция бизнес-критичных сервисов предприятия в виртуальную среду и внедрена система резервного копирования данных на основе программного обеспечения Veeam Backup & Replication. При построении вычислительного комплекса специалисты «Хайтэк» руководствовались лучшими мировыми практиками в области создания виртуальной вычислительной инфраструкт
24.03.2016 Veeam представила готовое к использованию решение Direct Restore для Microsoft Azure

альной машины в Microsoft Azure Marketplace, обеспечивающей восстановление машин из резервных копий Veeam Backup & Replication и Veeam Endpoint Backup. Новинка позволяет пользователям перевести
24.02.2016 Решение Veeam Backup & Replication v8 сертифицировано на соответствие требованиям ФСТЭК

х в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о том, что решение Veeam Backup & Replication v8 получило сертификат соответствия требованиям Федеральной службы
10.11.2015 De Novo предложил новый облачный инструмент защиты данных — Veeam Cloud Repository

лугу — Veeam Cloud Repository. Облачный репозитарий резервных копий дает возможность пользователями Veeam Backup&Replication не только хранить резервные копии в «Облаке», но и обеспечить быстро
02.11.2015 Новое бесплатное решение Veeam Backup for Linux обеспечит доступность локальных и облачных серверов под управлением Linux

Software, поставщик решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте, представил Veeam Backup for Linux – бесплатное автономное решение, которое обеспечивает резервное копиро
09.04.2014 Veeam и NetApp представят комплексное решение для защиты данных в ЦОДах

щее непрерывность бизнеса и доступ к данным в режиме 24х7. В рамках сотрудничества с NetApp решение Veeam Backup & Replication будет интегрировано с технологиями NetApp Snapshot, SnapMirror и S
28.08.2013 Вышел Veeam Backup & Replication v7 со встроенной акселерацией WAN и резервным копированием из аппаратных снимков

нных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила о начале продаж Veeam Backup & Replication v7. Среди передовых функций седьмой версии в компании выделяют вст
12.02.2013 Veeam Software выпустила решение для резервного копирования в «облако»

, репликацией и виртуализацией в средах VMware vSphere и Windows Server Hyper-V, объявила о выпуске Veeam Backup Cloud Edition — своего первого решения для резервного копирования в «облако». «<
11.10.2012 Veeam Backup & Replication 6.5 оснащен поддержкой VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V

ных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, анонсировала новые версии Veeam Backup & Replication 6.5 и Veeam Management Suite 6.5. Доступными решения станут в 4 кв
07.06.2012 Veeam выпустила бесплатную версию Veeam Backup для VMware и Hyper-V

х и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила преемника инструмента FastSCP — Veeam Backup Free Edition. Новый продукт, выпущенный совместно с Veeam Backup & Replic
06.06.2012 Вышла новая версия Veeam Backup & Replication для резервного копирования виртуальных машин

ления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила новую версию решения Veeam Backup & Replication 6.1. Решение предоставляет пользователям специальные возможности р
05.12.2011 Veeam Backup & Replication V6 c с поддержкой Hyper-V поступил в продажу

восстановления данных и управления виртуальными средами, объявила о выпуске шестой версии продукта Veeam Backup & Replication. Обновленное решение не только предоставляет более широкий функцио

Публикаций - 107, упоминаний - 161

Veeam Backup&Replication и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 318 93
Broadcom - VMware 2359 48
Microsoft Corporation 24625 39
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 19
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 15
NetApp - Network Appliance 636 11
Cisco Systems 5114 11
Google LLC 11775 7
Lenovo Group 2292 6
SAP SE 5277 5
Oracle Corporation 6688 5
Veeam Kasten 6 5
Softline - Софтлайн 2810 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
HP Inc. 5685 4
Cloud4Y 285 4
Dell EMC 5027 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
8213 3
HP - Hewlett-Packard 3623 3
N2WS 4 3
Microsoft Media and Edge 3 3
МегаФон 8805 3
Комплит - Complete 94 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Ростелеком 9700 2
Nutanix 98 2
Pure Storage 53 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
Stack Group - Стек Групп 159 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 2
ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
LanCloud - ЛанКлауд 55 2
Evaluator Group 5 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
SAS Institute 971 2
Citrix Systems 812 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
CPPIB - CPP Investment Board 4 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 2
Puma - Пума 46 2
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 2
Salesforce Ventures 6 2
Rabobank 13 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 1
Белая Дача ГК 3 1
ING Belgium 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Hertz Corporation 14 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
LATAM Airlines Group 11 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 11 1
Tekta Group - Текта Групп 4 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Brunello Cucinelli - Брунелло Кучинелли Рус 1 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
AB InBev Anheuser Busch 9 1
REWE 5 1
Dassault Aviation 12 1
Ростех - Нацпромлизинг - Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности 5 1
Air France–KLM - Air France - KLM 78 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 85
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 59
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 38
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 33
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 28
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 27
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 27
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 20
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 15
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 303 14
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 11
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 9
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 103 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 9
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 8
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 7
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 7
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 32
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 30
Microsoft Azure 1408 26
Microsoft Office 365 940 25
Microsoft Windows 15656 23
Broadcom - VMware vSphere 554 23
Microsoft Office 3734 21
Veeam Cloud Connect 43 21
Linux OS 9936 15
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 28 15
Microsoft Exchange 1714 13
Veeam Agent 14 13
Veeam One 17 13
Veeam Universal License - VUL 14 11
Veeam Backup&Replication - Veeam Explorer for SAN Snapshots - Veeam Explorer for Storage Snapshots - Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 17 11
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 9
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 8
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 7
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 7
Veeam MP - Veeam Management Pack - Veeam MS - Veeam Management Suite 14 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 6
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 6
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 14 6
Google Cloud Platform - GCP 308 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 6
Microsoft Teams - MS Teams 547 5
Microsoft Azure Blob storage 12 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 45 5
Veeam Backup Endpoint 6 5
Microsoft Azure Stack 74 4
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 4
Microsoft SharePoint Server 705 4
Microsoft SharePoint Online 101 4
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 4
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 3
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 31 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 3
HPE 3PAR 102 3
Veeam NAS Backup 3 3
Тимашев Ратмир 69 27
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 14
McKay Peter - Маккей Питер 21 6
Ваганов Василий 14 6
Largent Bill - Ларджент Билл 8 5
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 4
Brockway Tad - Броквей Тед 6 3
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 9 3
Савченко Виталий 9 3
Блинов Михаил 73 2
Ленцнер Ирина 2 2
Клявин Владимир 47 2
Macomber Krista - Макомбер Криста 2 2
Russinovich Mark - Руссинович Марк 21 2
Yuen Edwin - Юэн Эдвин 2 2
Баронов Андрей 17 1
Карпов Иван 78 1
Кузнецов Сергей 154 1
Батай Илья 55 1
Мальков Антон 44 1
Лукьянов Михаил 7 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Обухов Александр 19 1
Никифоров Алексей 16 1
Денеко Владимир 3 1
Молин Александр 1 1
Кириков Андрей 1 1
Путинцев Андрей 3 1
Дзилихов Михаил 2 1
Башлыков Михаил 23 1
Калинкин Антон 4 1
Мазепа Петр 4 1
Шевяхов Евгений 7 1
Оленцов Сергей 1 1
Владов Иван 1 1
Bell William - Белл Уильям 1 1
Бочкарев Игорь 2 1
Михина Анна 12 1
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 1
Strelzick Paul - Стрельцик Пол 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 6
Европа 21767 5
Европа Восточная 3075 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Ближний Восток 2943 3
США - Луизиана - Новый Орлеан 95 3
Америка - Американский регион 2160 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Украина 7608 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Грузия 1240 2
Чехия - Прага 197 2
США - Флорида 765 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Америка Латинская 1812 2
Новая Зеландия 719 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
США - Колорадо 381 1
США - Флорида - Орландо 127 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 10
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 22 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 6
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Английский язык 6634 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Аренда 2416 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Forbes - Форбс 817 2
N+1 - Издание 158 2
The Verge - Издание 554 2
Fortune 206 1
BleepingComputer - Издание 337 1
IDC - International Data Corporation 4910 15
Gartner - Гартнер 3556 11
Fortune Global 500 286 8
Forbes Global 2000 47 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 4
IDC Semiannual Software Tracker 5 4
Forbes Cloud 100 6 2
Juniper Research 522 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 2
Forrester Research 821 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
IDC Research 12 1
Allied Market Research 21 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 3 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
Northeastern Illinois University - Северо-Восточный университет Иллинойса США 3 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
VeeamON Forum 10 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Microsoft Ignite 42 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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