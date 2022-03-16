Veeam Backup&Replication Veeam B&R
|16.03.2022
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Positive Technologies выявила уязвимости в решениях для резервного копирования Veeam
перт Positive Technologies Никита Петров обнаружил уязвимости в решениях Veeam. Две из них касаются Veeam Backup & Replication, популярной системы резервного копирования, которая позволяет авто
|12.05.2021
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Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года
да. Veeam начала 2021 год с экспансии на рынке публичных облаков, анонсировав выход нового продукта Veeam Backup для платформы Google Cloud, дополнив таким образом свой портфель решений резервн
|23.03.2021
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Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group
для виртуализации и резервного копирования в Tekta Group, девелоперскую компанию полного цикла. В рамках выполнения проекта была развернута платформа VMware vSphere 7 Enterprise Plus, а также продукт Veeam Backup & Replication. Среди основных целей внедрения такого стека решений — обеспечение стабильной работы главных бизнес-приложений в условиях пост-коронавирусного мира, а также необходим
|24.02.2021
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Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11
Veeam Software объявляет о выходе новой версии Veeam Backup & Replication V11, продвинутого решения для защиты данных в облачных, виртуальны
|03.02.2021
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Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud
Veeam Software выводит на рынок продукт Veeam Backup для Google Cloud, расширяя тем самым поддержку публичных облачных сред. Теперь р
|08.12.2020
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Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS
ений для резервного копирования и управления данными в облаке, объявила об общей доступности нового Veeam Backup for AWS v3 — полностью автоматизированного и нативного решения для резервного ко
|03.12.2020
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Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5
Veeam Software объявила об общей доступности новейшей версии своего самого быстрорастущего продукта — Veeam Backup для Microsoft Office 365. В пятую версию добавлено специально-разработанное решение для резервного копирования и восстановления данных в Microsoft Teams. Теперь пользователи могут
|19.06.2020
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Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов
представил новый Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3, новый DR Pack, показал превью своих ключевых продуктов и объявил о развитии сотрудничества с Amazon Web Services (AWS): выпуске новой версии Veeam Backup для AWS v2 и получении статуса AWS Storage Competencу. Благодаря DR Pack предприятия могут сократить свои издержки до 80% и при этом сразу же получат целевое решение для планирован
|20.05.2020
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«Техносерв Cloud» внедрил услугу резервного копирования на базе Veeam
«Техносерв Cloud» объявил об обновлении услуги резервного копирования с помощью решения Veeam Backup & Replication от Veeam Software. В качестве серебряного партнера VCSP-программы «Техносерв Cloud» предлагает своим клиентам решения для управления данными в облаке на базе Veeam. К
|28.04.2020
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Veeam представила новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure
Veeam Software объявила о публичной доступности новой версии Veeam Backup для Microsoft Azure, облачного решения корпоративного уровня для резервного копи
|19.02.2020
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Veeam представила новую версию Availability Suite
ьность и масштабируемость. Veeam Availability Suite, впервые представленный в 2008 г. под названием Veeam Backup & Replication, — флагманский продукт компании Veeam. Новая версия обеспечивает с
|06.12.2019
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Veeam запустил новое нативное решение резервного копирования и восстановления для AWS
объявила сегодня о выходе нового нативного решения для Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — Veeam Backup для Amazon Web Services (AWS). Veeam Backup для AWS — это специализирован
|07.11.2019
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Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft
rosoft Ignite 2019 в Орландо, штат Флорида, объявила о выпуске публичной бета-версии нового решения Veeam Backup для Microsoft Office 365 v4. Также компания представила участникам конференции н
|10.04.2019
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«Ростелеком» обеспечил резервным копированием клиентов Veeam Backup & Replication
я дополнительной к федеральному продукту «Виртуальное хранилище». Ключевой особенностью нового сервиса являются настройка и создание резервных копий, а также восстановление данных напрямую из консоли Veeam Backup & Replication. Сервис предоставляет возможность управлять объемом хранилища в онлайн-режиме, круглосуточную техническую поддержку и другие опции. Преимуществом решения «Ростелекома
|03.04.2019
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Veeam обновила решение для резервного копирования под Microsoft Office 365
Veeam Software объявила о выпуске нового продукта Veeam Backup для Microsoft Office 365 v3, который предлагает организациям скорость, улучшенную безопасность, прозрачность и аналитику. Решение Veeam помогает компаниям защитить информацию в Off
|01.06.2018
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«Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш»
и программного обеспечения Vmware, осуществлена миграция бизнес-критичных сервисов предприятия в виртуальную среду и внедрена система резервного копирования данных на основе программного обеспечения Veeam Backup & Replication. При построении вычислительного комплекса специалисты «Хайтэк» руководствовались лучшими мировыми практиками в области создания виртуальной вычислительной инфраструкт
|24.03.2016
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Veeam представила готовое к использованию решение Direct Restore для Microsoft Azure
альной машины в Microsoft Azure Marketplace, обеспечивающей восстановление машин из резервных копий Veeam Backup & Replication и Veeam Endpoint Backup. Новинка позволяет пользователям перевести
|24.02.2016
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Решение Veeam Backup & Replication v8 сертифицировано на соответствие требованиям ФСТЭК
х в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), объявила о том, что решение Veeam Backup & Replication v8 получило сертификат соответствия требованиям Федеральной службы
|10.11.2015
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De Novo предложил новый облачный инструмент защиты данных — Veeam Cloud Repository
лугу — Veeam Cloud Repository. Облачный репозитарий резервных копий дает возможность пользователями Veeam Backup&Replication не только хранить резервные копии в «Облаке», но и обеспечить быстро
|02.11.2015
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Новое бесплатное решение Veeam Backup for Linux обеспечит доступность локальных и облачных серверов под управлением Linux
Software, поставщик решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте, представил Veeam Backup for Linux – бесплатное автономное решение, которое обеспечивает резервное копиро
|09.04.2014
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Veeam и NetApp представят комплексное решение для защиты данных в ЦОДах
щее непрерывность бизнеса и доступ к данным в режиме 24х7. В рамках сотрудничества с NetApp решение Veeam Backup & Replication будет интегрировано с технологиями NetApp Snapshot, SnapMirror и S
|28.08.2013
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Вышел Veeam Backup & Replication v7 со встроенной акселерацией WAN и резервным копированием из аппаратных снимков
нных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила о начале продаж Veeam Backup & Replication v7. Среди передовых функций седьмой версии в компании выделяют вст
|12.02.2013
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Veeam Software выпустила решение для резервного копирования в «облако»
, репликацией и виртуализацией в средах VMware vSphere и Windows Server Hyper-V, объявила о выпуске Veeam Backup Cloud Edition — своего первого решения для резервного копирования в «облако». «<
|11.10.2012
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Veeam Backup & Replication 6.5 оснащен поддержкой VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V
ных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, анонсировала новые версии Veeam Backup & Replication 6.5 и Veeam Management Suite 6.5. Доступными решения станут в 4 кв
|07.06.2012
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Veeam выпустила бесплатную версию Veeam Backup для VMware и Hyper-V
х и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила преемника инструмента FastSCP — Veeam Backup Free Edition. Новый продукт, выпущенный совместно с Veeam Backup & Replic
|06.06.2012
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Вышла новая версия Veeam Backup & Replication для резервного копирования виртуальных машин
ления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила новую версию решения Veeam Backup & Replication 6.1. Решение предоставляет пользователям специальные возможности р
|05.12.2011
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Veeam Backup & Replication V6 c с поддержкой Hyper-V поступил в продажу
восстановления данных и управления виртуальными средами, объявила о выпуске шестой версии продукта Veeam Backup & Replication. Обновленное решение не только предоставляет более широкий функцио
Veeam Backup&Replication и организации, системы, технологии, персоны:
|Forbes - Форбс 817 2
|N+1 - Издание 158 2
|The Verge - Издание 554 2
|Fortune 206 1
|BleepingComputer - Издание 337 1
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