Veeam запустил новое нативное решение резервного копирования и восстановления для AWS

Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования и управления облачными данными Cloud Data Management, объявила сегодня о выходе нового нативного решения для Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — Veeam Backup для Amazon Web Services (AWS). Veeam Backup для AWS — это специализированное решение для выполнения резервного копирования внутри AWS, включающее в себя все функции восстановления, предлагаемые Veeam. Решение будет доступно в платной и бесплатной версии на AWS Marketplace. Решение интегрировано с флагманским продуктом компании — Veeam Backup & Replication, что позволяет пользователям Veeam в рамках единой платформы управлять всеми своими данными, вне зависимости от того, размещаются ли они в облачных, виртуальных или физических средах.

Риски утраты данных присутствуют как в локальных хранилищах, так и в облаках. Как показал недавний опрос клиентов Veeam, 53% из них называют основными причинами утраты данных ошибку пользователя или случайное удаление. В конечном счете, клиенты сами отвечают за защиту своей информации.

«Защита данных важна не только для бесперебойной работы бизнеса, но и для обеспечения конкурентных преимуществ, соблюдения нормативных требований и поддержания репутации бренда. Несмотря на то, что облачные вычисления несут в себе значительные преимущества для бизнеса, руководители, ответственные за принятие решений в сфере ИТ, должны принимать непосредственные меры для защиты критически важных данных и непрерывности бизнеса в случае сбоев, катастроф или кибератак, — сказал Ратмир Тимашев, сооснователь и исполнительный вице-президент Veeam по продажам и маркетингу. — Новейшее нативное решение Veeam Backup для AWS, доступное на AWS Marketplace и интегрированное с Veeam Backup & Replication, усиливает наши лидерские позиции на рынке управления облачными данными и расширяет для пользователей AWS возможности защиты данных. Мы облегчаем для клиентов приобретение и предоставление прав на использование решения благодаря тем же API и моделям подписки, которые реализованы для другого нашего ПО».

Возможности, заложенные в новую версию Veeam Backup для AWS, обеспечивают максимальную простоту использования и развертывание «под ключ» через AWS Marketplace, а также такая необходимая функциональность, как восстановление на уровне файлов для снимков и резервных копий Veeam. Cloud Backup Cost Estimator — это первый в отрасли встроенный инструмент предварительной оценки стоимости использования облачных ресурсов. С его помощью клиенты получают возможность более эффективного контроля затрат и экономии. Моделирование платежей за использование ресурсов до запуска резервного копирования позволяет избежать чрезмерных затрат.

За счет интеграции с Veeam Backup & Replication клиенты Veeam защищают и управляют резервными копиями AWS вместе с данными в облачных, виртуальных и физических средах и таким образом лучше контролируют свои облачные данные. В числе дополнительных преимуществ решения: нативное решение резервного копирования и восстановления для AWS — решение для локального резервного копирования теперь позволяет защищать рабочие нагрузки AWS. Создано для облачных рабочих нагрузок с поддержкой встроенных снимков и резервных копий Veeam. Оптимизировано для длительного хранения данных в Amazon Simple Storage Service (Amazon S3); гибридная мобильность — гибкая работа без необходимости непрерывной синхронизации с облаком; восстановление и миграция любых локальных рабочих нагрузок производятся непосредственно в AWS; обеспечивается восстановление файлов и данных из AWS в локальную или любую другую среду, поддерживаемую Veeam, например VMware V-Sphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV; снижение управленческих расходов — решение позволяет клиентам управлять данными, создавать резервные копии и восстанавливать все рабочие нагрузки внутри единого интерфейса; переносные лицензии для облачных сред — обеспечивается возможность перемещения рабочих нагрузок между облачными средами в рамках универсальной лицензии Veeam (VUL, Veeam Universal license), которая привязана непосредственно к рабочим нагрузкам.

Размещение Veeam Backup для AWS в общем доступе на AWS Market запланировано на декабрь 2019 г. Клиенты могут начать использовать ее, скачав бесплатную ограниченную версию для 10 экземпляров данных. Общая схема лицензирования основана на оплате за использование. Стоимость лицензии начинается с $40 в год за один экземпляр данных и включает в себя поддержку в режиме 24/7/365.