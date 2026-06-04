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ФосАгро Апатит Балаковские минудобрения, БМУ Череповецкий Азот ФосАгро Транс ФосАгро Маркетинг

ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот - ФосАгро Транс - ФосАгро Маркетинг

Апатит и его разновидности. (Госгеолтехиздат) 1955 год Апатит и его разновидности. (Госгеолтехиздат) 1955 год
Апатит и его разновидности. (Госгеолтехиздат) 1955 год

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 102 дела, на cумму 1 262 874 565 ₽*

Судебные дела (102) на сумму 1 262 874 565 ₽*
в качестве истца (73) на сумму 182 366 114 ₽*
в качестве ответчика (23) на сумму 27 497 543 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 «Ростелеком» и «ФосАгро» развивают цифровое сотрудничество

«Ростелеком» и «ФосАгро» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ охватывает ключевые напр
04.06.2026 «МегаФон» запустит первую private 5G в промышленности

ит нам сделать очередной качественный рывок в цифровизации производств, еще раз подчеркивая статус «ФосАгро» как одного из технологических лидеров российской экономики», — сказал генеральный ди
18.05.2026 «Салют для бизнеса», «ФосАгро» и Global ERP внедрят передовые технологии генеративного ИИ в промышленные компании

оздания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес»), «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») и компания «Бизнес Технологии» (разработчик программного обеспечения Global ERP) об
30.03.2026 Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз»

«ФосАгро»: расчет себестоимости ускорился в 12 раз «ФосАгро», один из крупнейших в мире
16.03.2026 Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

CNews: Почему в «ФосАгро» решили уходить с Oracle EBS и когда стартовал проект по импортозамещению ERP? Андрей
28.01.2026 «ФосАгро» выбрала Kaspersky Thin Client для организации безопасных рабочих мест

Российская компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, выбрала решение Kaspersky Thi
03.12.2025 Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux

Программное импортозамещение Российский производитель удобрений «ФосАгро» инициировал крупномасштабный отказ от иностранного программного обеспечения в пользу
03.12.2025 «ФосАгро» переходит на отечественное ПО — проект внедрения Astra Linux

Российский производитель минеральных удобрений, компания «ФосАгро» реализует трехлетний проект по замене иностранных программных решений на отечественн
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

технологического суверенитета Ярким примером стратегического подхода к импортозамещению стал кейс «ФосАгро». Как рассказал начальник управления развития сопровождения информационных систем Фед
20.11.2025 GigaChat помог «ФосАгро» вывести на новый уровень импортозамещенную систему управления производством

Холдинг «ФосАгро» перешел на импортозамещенную систему управления производством (MES) со встроенной не
07.10.2025 Step Logic перевела сеть компании «Апатит» на отечественное оборудование

грации на отечественное сетевое оборудование Eltex в Кировском филиале компании «Апатит» (входит в «ФосАгро»). Площадка первой среди подразделений компании полностью перешла на импортозамещенны
25.09.2025 «Ростелеком» построит для «ФосАгро» ЦОД в Волхове

«Ростелеком» приступает к строительству нового центра обработки данных (ЦОД) для группы компаний «ФосАгро» в Волховском филиале компании «Апатит». Объект станет важным звеном ИТ-инфраструктур
16.09.2025 Платформа управления производством «Цифры» внедряется на Волховском комплексе «ФосАгро»

На Волховском комплексе «ФосАгро» стартовали работы по внедрению российской автоматизированной системы управления прои
Денис Новиков: Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро»

Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро» Денис Новиков заместитель генерального директора компании «Апатит» (входит в группу

03.09.2025 «Систэм Электрик» приняла участие в переводе ЦОД «ФосАгро» на отечественное оборудование и ПО

спечила оборудованием и ПО дата-центр одного из горно-обогатительных комплексов, входящих в группу «ФосАгро» – филиала компании «Апатит». Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».
24.06.2025 Наталья Шустрова -

Как одно из ведущих химпредприятий страны выбирало систему ЭКДО

CNews: Расскажите об уровне цифровизации кадровых процессов в «ФосАгро» — какие сервисы используются, какие к ним предъявляются требования? Наталья Шустрова
03.06.2025 «ФосАгро» расширяет масштабы цифровой трансформации при поддержке Сбербанка

Сбербанк и АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали управляющи
20.03.2025 «ФосАгро» разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников при технологической поддержке Neoflex

«ФосАгро» разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников при технологической п
12.12.2024 Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»

обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового ввода информации на железнодор
12.12.2024 Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»

обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового ввода информации на железнодор
28.11.2024 «ФосАгро» строит корпоративные коммуникации на базе eXpress

Группа «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перевела внутренние коммуникации на росси
11.10.2024 «ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу»

«ФосАгро» внедрила систему резервного копирования на основе решения «Кибер Бэкап» компании «Ки
12.09.2024 АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)

АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») — производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот завершил прое
06.09.2022 «Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников

«Фосагро», компания по производству фосфорсодержащих удобрений и поставщик минеральных удобрен
10.08.2022 Гурьев Андрей: «ФосАгро» и инновации в промышленности

Россию и закончил РАНХиГС, а спустя несколько лет стал кандидатом наук по экономике. Андрей Андреевич Гурьев. Агрохимическое предприятие В 2004 году Андрей Гурьев был принят экономистом в структуру «ФосАгро». Позднее он перевелся в финотдел, где прошел путь от рядового сотрудника до заместителя начальника. Специалист занимался и организацией производственных процессов, и налаживанием экспо
25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors

Группа «Фосагро» автоматизирует процессы управления персоналом с помощью решения SAP SuccessFactors.

15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы

АО «Апатит» (Группа «Фосагро»), продолжая цифровизацию корпоративных бизнес-процессов, завершило автоматизацию про
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас

одаря реализации долгосрочной стратегии развития и слаженной работе трудового коллектива компании, «ФосАгро» утвердилась в качестве технологического лидера отрасли. Это один из лидеров европейс
16.05.2019 Infotech Group внедрила в «ФосАгро» систему непрерывного мониторинга оборудования

Infotech и «ФосАгро» запустили совместный проект Система успешно прошла комплексные испытания и находится
23.08.2018 «Крок» модернизировал цифровую коммуникационную платформу «ФосАгро»

«ФосАгро» с помощью «Крок» модернизировала цифровую телеком-платформу. Современная, соответств
18.09.2017 SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро»

SAP, «ФосАгро» и «ЭКОПСИ Консалтинг» объявили о завершении внедрения SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки достижений персонала. Мнение руководителей о деятельности их сотрудников теперь м
29.08.2017 Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро»

Schneider Electric сообщила о вводе в эксплуатацию нового центра обработки данных для Группы «ФосАгро» в г. Череповце, крупнейшего производителя фосфорсодержащих удобрений в России. Центр
02.08.2017 Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро»

инфраструктура компании до начала проекта, и почему возникла необходимость в ЦОДе? Сергей Диденко: «ФосАгро-Череповец» входит в группу «ФосАгро», которая имеет производственные площадки

29.06.2017 «ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов

АО «ФосАгро-Череповец» – крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной

18.05.2017 «ФосАгро» автоматизировала процесс кадрового обслуживания

Компания «ФосАгро», мировой производитель фосфорсодержащих удобрений, внедрила систему автоматизации за
12.04.2017 «Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM

ное решение UserGate UTM, обеспечивающее комплексную интернет-безопасность, на предприятиях группы «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в российской компании Entensys, разработчике UserGate UTM. Ф
26.01.2016 В «ФосАгро» заработал единый электронный архив юридически значимых документов

В «ФосАгро» завершена интеграция электронного архива на платформе «ЭЛАР Саперион» с системой юридически значимого документооборота (ЭДО) LegalDoc на базе Oracle e-Business Suite. Об этом CNews соо
29.09.2015 «ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион»

Группа компаний «ФосАгро», мировой производитель фосфорсодержащих удобрений с территориально-распределенной филиальной сетью, объединила функции бухгалтерских подразделений в общем центре обслуживания (ОЦО) с п
10.09.2015 «АйТи» оптимизировала управление закупками и запасами «ФосАгро»

запасов и персональной ответственности за запасы товарно-материальные ценности (ТМЦ) для холдинга «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в «АйТи». Перед мировым производителем фосфорсодержащих удоб
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

Российская вертикально интегрированная компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перешла на централизованную систему бюдже

Публикаций - 218, упоминаний - 413

ФосАгро и организации, системы, технологии, персоны:

9774 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 56
Ростелеком 11093 35
Oracle Corporation 7126 30
Скала^р - ранее InterLab IBS 307 30
Diasoft - Диасофт 1188 30
R-Vision - Р-Вижн 287 30
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 685 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3251 29
Ланит Интеграция 221 28
SAP SE 5635 24
РСХБ Интех - RSHB Intech 97 21
Schneider Electric 615 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 20
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 62 19
МегаФон 11055 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 19
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 18
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 160 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 17
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 16
Hoff Tech - Хофф Тех 48 16
Газинформсервис - ГИС 526 16
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 15
ФинГрад - FinGrad 49 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 118 15
Ростелеком - TData - ТДата 74 15
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 159 15
Аусферр ИТЦ 45 15
CoWork - Коворкинг Платформ 25 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 15
Крок - Croc 1972 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9595 15
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 137 15
Polymedia - Полимедиа 162 15
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 14
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 14
Такском - Taxcom 256 14
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 109 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 54
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 50
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9160 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3175 43
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 634 37
Северсталь ПАО - Severstal 644 37
Алроса АК - Алмазы России — Саха 306 37
РЖД - Российские железные дороги 2113 36
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 36
Ингосстрах СПАО 487 35
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 201 31
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 30
Кофемания 85 29
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 29
ГПБ - Газпромбанк 1300 29
ОМК - Объединенная металлургическая компания 249 29
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 29
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 29
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 220 29
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 27
Альфа-Банк 1997 25
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 23
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 23
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 621 22
Альфа-Капитал УК 162 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 20
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 18
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 18
Сургутнефтегаз - СНГ 289 18
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 17
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3025 16
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 16
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 49
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2391 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 23
Федеральное казначейство России 1965 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3477 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 15
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 370 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5805 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5906 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 10
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3104 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6725 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5006 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5492 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
НПС НП - Национальный платежный совет 31 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 415 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 3
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 15 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 22 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 82 1
РСХ - Российский Союз Химиков 2 1
Росхимреактив 2 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 1
Linux Foundation - Free Standards Group 209 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 128
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 92
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 89
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 78
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 77
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24943 76
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36329 73
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Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 30
1С:ERP Управление предприятием 880 30
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Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 25
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1087 23
НКТ - Р7-Офис 563 20
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 309 17
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 16
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 73 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 145 15
НКТ - Р7-графика 48 15
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 15
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 98 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 101 14
Протек - Здравсити 33 13
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 639 12
Linux OS 11726 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1871 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 9
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2583 7
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 311 7
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 225 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 5
Oracle Utilities 38 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 354 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 359 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 7 5
Microsoft Windows 17078 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1678 5
Oracle Java - язык программирования 3510 5
Шадаев Максут 1243 45
Нестеров Алексей 183 45
Аникин Дмитрий 70 31
Желтухин Вадим 79 30
Суровец Дмитрий 115 30
Цыганков Дмитрий 38 30
Урусов Виктор 160 30
Натрусов Артем 323 29
Чаркин Евгений 318 29
Глазков Александр 152 29
Галкин Николай 141 29
Пирогова Ирина 31 28
Аксенов Олег 64 28
Новиков Денис 29 28
Абакумов Евгений 231 28
Козырев Алексей 328 28
Ульянов Николай 177 28
Глухов Иван 35 27
Карпунин Алексей 51 25
Панченко Иван 205 23
Кирьянова Александра 178 23
Клепиков Алексей 121 22
Диденко Сергей 23 22
Мельникова Алиса 100 21
Воронин Павел 205 20
Демидов Сергей 130 19
Ермаков Иван 33 18
Замаруев Владимир 43 18
Шустрова Наталья 18 18
Батай Илья 59 18
Лежнев Федор 49 17
Луганцев Александр 51 17
Закоржевский Вячеслав 102 17
Врацкий Андрей 177 16
Геллерман Михаил 90 16
Ермаков Валерий 147 16
Шарак Андрей 67 16
Петухов Антон 63 15
Ермаков Николай 17 15
Нальский Максим 54 15
Россия - РФ - Российская федерация 169438 184
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 71
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 23
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 286 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 18
Европа Восточная 3141 16
Европа 25059 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19874 14
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 775 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 54 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 98 8
Казахстан - Республика 6154 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13888 6
Азия - Азиатский регион 5969 6
Германия - Федеративная Республика 13321 6
Россия - СЗФО - Мурманская область 807 6
Россия - СФО - Новосибирск 4970 5
Украина 7983 5
Беларусь - Белоруссия 6387 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 820 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8727 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 4
Нидерланды 3783 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 27 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 3
Польша - Республика 2046 3
Индия - Bharat 5929 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4583 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 3
Ближний Восток 3173 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2926 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3645 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2934 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2434 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1951 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 2
Финляндия - Финляндская Республика 3711 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 90
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 553 33
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16461 27
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Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 354 14
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2796 13
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 12
RUSCADASEC 2 2
TProger 3 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
TAdviser - Центр выбора технологий 494 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2522 2
СК Пресс 17 1
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
Открытые системы ИД 177 1
АиФ - Аргументы и факты 53 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
Forbes - Форбс 1031 1
Ведомости 1548 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1160 1
Crunchbase 75 1
9to5Google 61 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 24
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 15
Gartner - Гартнер 3679 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4294 11
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 5
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 156 3
Markets&Markets Research 114 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Телеком 38 1
Zecurion Analytics 25 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Fortune Business Insights 32 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Prognosis 4 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IDC - International Data Corporation 5004 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 99 1
CNews Инновация года - награда 162 1
Synergy Research Group 49 1
РАН - Российская академия наук 2155 14
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 783 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 615 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1270 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 126 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 33 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 120 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 73 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 48 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 127 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 41 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 128 1
ВНИИ агрохимии - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт Агрохимии имени Д. Н. Прянишникова 2 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 54 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 43 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
МГУ ИИ - Институт искусственного интеллекта МГУ - Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ 22 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 338 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 285 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 1
ТюмГНГУ - ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет - НИНиГ - Ноябрьский институт нефти и газа - Ноябрьский нефтегазовый колледж 27 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 662 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 47
CNews AWARDS - награда 579 43
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 99 15
CNews Баттл 69 13
Oracle AppsForum 24 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 10
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 407 4
1С:Проект года 29 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 3
CNews FORUM Кейсы 318 2
Oracle OpenWorld 65 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
Docflow 148 1
Infosecurity - выставка 63 1
MEDICA 10 1
День молодёжи - 27 июня 1121 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
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