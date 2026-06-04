Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФосАгро Апатит Балаковские минудобрения, БМУ Череповецкий Азот ФосАгро Транс ФосАгро Маркетинг
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 102 дела, на cумму 1 262 874 565 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|04.06.2026
|
«Ростелеком» и «ФосАгро» развивают цифровое сотрудничество
«Ростелеком» и «ФосАгро» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ охватывает ключевые напр
|04.06.2026
|
«МегаФон» запустит первую private 5G в промышленности
ит нам сделать очередной качественный рывок в цифровизации производств, еще раз подчеркивая статус «ФосАгро» как одного из технологических лидеров российской экономики», — сказал генеральный ди
|18.05.2026
|
«Салют для бизнеса», «ФосАгро» и Global ERP внедрят передовые технологии генеративного ИИ в промышленные компании
оздания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес»), «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») и компания «Бизнес Технологии» (разработчик программного обеспечения Global ERP) об
|30.03.2026
|
Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз»
«ФосАгро»: расчет себестоимости ускорился в 12 раз «ФосАгро», один из крупнейших в мире
|16.03.2026
|
Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP
CNews: Почему в «ФосАгро» решили уходить с Oracle EBS и когда стартовал проект по импортозамещению ERP? Андрей
|28.01.2026
|
«ФосАгро» выбрала Kaspersky Thin Client для организации безопасных рабочих мест
Российская компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, выбрала решение Kaspersky Thi
|03.12.2025
|
Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux
Программное импортозамещение Российский производитель удобрений «ФосАгро» инициировал крупномасштабный отказ от иностранного программного обеспечения в пользу
|03.12.2025
|
«ФосАгро» переходит на отечественное ПО — проект внедрения Astra Linux
Российский производитель минеральных удобрений, компания «ФосАгро» реализует трехлетний проект по замене иностранных программных решений на отечественн
|02.12.2025
|
Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации
технологического суверенитета Ярким примером стратегического подхода к импортозамещению стал кейс «ФосАгро». Как рассказал начальник управления развития сопровождения информационных систем Фед
|20.11.2025
|
GigaChat помог «ФосАгро» вывести на новый уровень импортозамещенную систему управления производством
Холдинг «ФосАгро» перешел на импортозамещенную систему управления производством (MES) со встроенной не
|07.10.2025
|
Step Logic перевела сеть компании «Апатит» на отечественное оборудование
грации на отечественное сетевое оборудование Eltex в Кировском филиале компании «Апатит» (входит в «ФосАгро»). Площадка первой среди подразделений компании полностью перешла на импортозамещенны
|25.09.2025
|
«Ростелеком» построит для «ФосАгро» ЦОД в Волхове
«Ростелеком» приступает к строительству нового центра обработки данных (ЦОД) для группы компаний «ФосАгро» в Волховском филиале компании «Апатит». Объект станет важным звеном ИТ-инфраструктур
|16.09.2025
|
Платформа управления производством «Цифры» внедряется на Волховском комплексе «ФосАгро»
На Волховском комплексе «ФосАгро» стартовали работы по внедрению российской автоматизированной системы управления прои
|
Денис Новиков: Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро»
Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро» Денис Новиков заместитель генерального директора компании «Апатит» (входит в группу
|03.09.2025
|
«Систэм Электрик» приняла участие в переводе ЦОД «ФосАгро» на отечественное оборудование и ПО
спечила оборудованием и ПО дата-центр одного из горно-обогатительных комплексов, входящих в группу «ФосАгро» – филиала компании «Апатит». Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».
|24.06.2025
|
Наталья Шустрова -
Как одно из ведущих химпредприятий страны выбирало систему ЭКДО
CNews: Расскажите об уровне цифровизации кадровых процессов в «ФосАгро» — какие сервисы используются, какие к ним предъявляются требования? Наталья Шустрова
|03.06.2025
|
«ФосАгро» расширяет масштабы цифровой трансформации при поддержке Сбербанка
Сбербанк и АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали управляющи
|20.03.2025
|
«ФосАгро» разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников при технологической поддержке Neoflex
«ФосАгро» разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников при технологической п
|12.12.2024
|
Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»
обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового ввода информации на железнодор
|12.12.2024
|
Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»
обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового ввода информации на железнодор
|28.11.2024
|
«ФосАгро» строит корпоративные коммуникации на базе eXpress
Группа «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перевела внутренние коммуникации на росси
|11.10.2024
|
«ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу»
«ФосАгро» внедрила систему резервного копирования на основе решения «Кибер Бэкап» компании «Ки
|12.09.2024
|
АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)
АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») — производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот завершил прое
|06.09.2022
|
«Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников
«Фосагро», компания по производству фосфорсодержащих удобрений и поставщик минеральных удобрен
|10.08.2022
|
Гурьев Андрей: «ФосАгро» и инновации в промышленности
Россию и закончил РАНХиГС, а спустя несколько лет стал кандидатом наук по экономике. Андрей Андреевич Гурьев. Агрохимическое предприятие В 2004 году Андрей Гурьев был принят экономистом в структуру «ФосАгро». Позднее он перевелся в финотдел, где прошел путь от рядового сотрудника до заместителя начальника. Специалист занимался и организацией производственных процессов, и налаживанием экспо
|25.03.2021
|
«Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors
Группа «Фосагро» автоматизирует процессы управления персоналом с помощью решения SAP SuccessFactors.
|15.03.2021
|
АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы
АО «Апатит» (Группа «Фосагро»), продолжая цифровизацию корпоративных бизнес-процессов, завершило автоматизацию про
|21.04.2020
|
Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас
одаря реализации долгосрочной стратегии развития и слаженной работе трудового коллектива компании, «ФосАгро» утвердилась в качестве технологического лидера отрасли. Это один из лидеров европейс
|16.05.2019
|
Infotech Group внедрила в «ФосАгро» систему непрерывного мониторинга оборудования
Infotech и «ФосАгро» запустили совместный проект Система успешно прошла комплексные испытания и находится
|23.08.2018
|
«Крок» модернизировал цифровую коммуникационную платформу «ФосАгро»
«ФосАгро» с помощью «Крок» модернизировала цифровую телеком-платформу. Современная, соответств
|18.09.2017
|
SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро»
SAP, «ФосАгро» и «ЭКОПСИ Консалтинг» объявили о завершении внедрения SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки достижений персонала. Мнение руководителей о деятельности их сотрудников теперь м
|29.08.2017
|
Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро»
Schneider Electric сообщила о вводе в эксплуатацию нового центра обработки данных для Группы «ФосАгро» в г. Череповце, крупнейшего производителя фосфорсодержащих удобрений в России. Центр
|02.08.2017
|
Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро»
инфраструктура компании до начала проекта, и почему возникла необходимость в ЦОДе? Сергей Диденко: «ФосАгро-Череповец» входит в группу «ФосАгро», которая имеет производственные площадки
|29.06.2017
|
«ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов
АО «ФосАгро-Череповец» – крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной
|18.05.2017
|
«ФосАгро» автоматизировала процесс кадрового обслуживания
Компания «ФосАгро», мировой производитель фосфорсодержащих удобрений, внедрила систему автоматизации за
|12.04.2017
|
«Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM
ное решение UserGate UTM, обеспечивающее комплексную интернет-безопасность, на предприятиях группы «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в российской компании Entensys, разработчике UserGate UTM. Ф
|26.01.2016
|
В «ФосАгро» заработал единый электронный архив юридически значимых документов
В «ФосАгро» завершена интеграция электронного архива на платформе «ЭЛАР Саперион» с системой юридически значимого документооборота (ЭДО) LegalDoc на базе Oracle e-Business Suite. Об этом CNews соо
|29.09.2015
|
«ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион»
Группа компаний «ФосАгро», мировой производитель фосфорсодержащих удобрений с территориально-распределенной филиальной сетью, объединила функции бухгалтерских подразделений в общем центре обслуживания (ОЦО) с п
|10.09.2015
|
«АйТи» оптимизировала управление закупками и запасами «ФосАгро»
запасов и персональной ответственности за запасы товарно-материальные ценности (ТМЦ) для холдинга «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в «АйТи». Перед мировым производителем фосфорсодержащих удоб
|03.06.2015
|
«ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1
Российская вертикально интегрированная компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перешла на централизованную систему бюдже
ФосАгро и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1243 45
|Нестеров Алексей 183 45
|Аникин Дмитрий 70 31
|Желтухин Вадим 79 30
|Суровец Дмитрий 115 30
|Цыганков Дмитрий 38 30
|Урусов Виктор 160 30
|Натрусов Артем 323 29
|Чаркин Евгений 318 29
|Глазков Александр 152 29
|Галкин Николай 141 29
|Пирогова Ирина 31 28
|Аксенов Олег 64 28
|Новиков Денис 29 28
|Абакумов Евгений 231 28
|Козырев Алексей 328 28
|Ульянов Николай 177 28
|Глухов Иван 35 27
|Карпунин Алексей 51 25
|Панченко Иван 205 23
|Кирьянова Александра 178 23
|Клепиков Алексей 121 22
|Диденко Сергей 23 22
|Мельникова Алиса 100 21
|Воронин Павел 205 20
|Демидов Сергей 130 19
|Ермаков Иван 33 18
|Замаруев Владимир 43 18
|Шустрова Наталья 18 18
|Батай Илья 59 18
|Лежнев Федор 49 17
|Луганцев Александр 51 17
|Закоржевский Вячеслав 102 17
|Врацкий Андрей 177 16
|Геллерман Михаил 90 16
|Ермаков Валерий 147 16
|Шарак Андрей 67 16
|Петухов Антон 63 15
|Ермаков Николай 17 15
|Нальский Максим 54 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.