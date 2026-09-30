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Softline ActiveCloud АктивХост РУ Активные технологии

Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ - Активные технологии

ActiveCloud — это поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов в России и Белоруссии. Компания входит в ГК Softline. Аактивы компании (ООО «АктивХост.Ру» и ООО «Активные технологии») были переданы ГК Softline в рамках зачёта задолженности с бывшим акционером Noventiq.

Компания разрабатывает и внедряет  спектр облачных продуктов и сервисов, включая:

ActiveCloud использует инфраструктуру на базе VMware, размещает серверы в сертифицированных дата-центрах уровня Tier III на территории России, обеспечивает SLA до 99,95–99,98%, поддерживает интеграцию с , Bitrix24, Active Directory, а также предоставляет круглосуточную техническую поддержку.

Компания реализовала проекты для различных отраслей: производство («Пушкиногорский маслосырзавод», производитель напитков), ритейл («Аскона», онлайн-ритейлер), финансы (российский банк), здравоохранение («УГМК-Здоровье», «Национальная Медицинская Сеть»), образование (учебный центр Softline), СМИ (OMD OM Group), государственные и корпоративные клиенты (НПФ «Сургутнефтегаз»).

Важно отметить, что ActiveCloud прошла независимый аудит и подтвердила соответствие требованиям 2-го уровня защищённости персональных данных (УЗ2), что позволяет хранить в её облаке чувствительные данные, включая биометрию и медицинскую информацию.

 

Конкурирующие компании на российском рынке облачных услуг:

  1. Selectel
  2. DataLine
  3. Yandex Cloud
  4. RUVDS
  5. FirstVDS
  6. CloudMTS
  7. VK Cloud Solutions
  8. Rusonyx
  9. ООО «Техносерв» (облачные услуги)

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Судебные дела (5) на сумму 164 939 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 20 623 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 144 316 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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30.09.2026 ActiveCloud обеспечила переход HCM-платформы Stafflow в российское облако

облако ActiveWare помог разместить данные российских пользователей на территории страны и подготовить платформу к запуску пилотных проектов с компаниями из России. Об этом CNews сообщил представитель ActiveCloud. CatLogic является резидентом Парка высоких технологий Республики Беларусь и разрабатывает цифровые системы и приложения для бизнеса. Ключевой продукт компании Stafflow охватывает о
14.08.2026 ActiveCloud запустил в России услугу частного облака

Облачный провайдер ActiveCloud запустил в России услугу частного облака для размещения критически важных систем, ресурсоемких приложений и инфраструктуры с повышенными требованиями к безопасности. Компании получа
07.08.2026 ActiveCloud развернул защищенную облачную инфраструктуру для российского бизнеса в Белоруссии

Облачный провайдер ActiveCloud развернул защищенный IaaS для российской фармацевтической компании в Белоруссии. Провайдер разместил нагрузки в аттестованном сегменте минского ЦОД, обеспечил выполнение требований

31.07.2026 ActiveCloud запустил в России мониторинг ИТ-инфраструктуры по подписке

Облачный провайдер ActiveCloud объявил о запуске в России MaaS, готовой системы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе Zabbix. Сервис позволяет контролировать серверы, сайты и другие ИТ-объекты, получать уведомлен
18.06.2026 ActiveCloud запускает комплексное сопровождение кластеров Kubernetes

ме 24/7. Об этом CNews сообщили представители Softline. Сервис ориентирован на компании, которые используют или планируют использовать контейнеризированные приложения в рабочих ИТ-средах. Специалисты ActiveCloud могут подключиться как к созданию новой инфраструктуры, так и к сопровождению уже развернутого кластера Kubernetes: провести анализ текущей конфигурации, определить необходимые пара
02.06.2026 ActiveCloud расширяет направление DevOps-услуг для российского бизнеса

Компания ActiveCloud объявила о расширении направления DevOps-услуг для российских компаний. К уже сущ
18.05.2026 ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода

Поставщик облачной инфраструктуры ActiveCloud расширил линейку решений в области информационной безопасности и добавил в портфель сервис KillBot – инструмент для защиты сайтов от поведенческих ботов, которые имитируют действия

12.03.2026 ActiveCloud и веб-студия CSF стабилизировали и ускорили работу интернет-магазина на «1С-Битрикс»

Поставщик облачной инфраструктуры ActiveCloud и веб-студия CSF реализовали проект по миграции и комплексной оптимизации интернет-магазина Ups-mag.ru группы компаний «Спектр». В рамках проекта веб-система на базе «1С-Битрикс» бы
13.01.2026 ActiveCloud помог АО «Пушкиногорский маслосырзавод» перейти на новый почтовый сервис

ециалисты провайдера произвели миграцию со старого решения на облачный почтовый сервис SmartMail от ActiveCloud. Благодаря переходу клиент получил единое цифровое пространство для эффективной с
08.12.2025 ActiveCloud защитил бизнес-критичные системы российского онлайн-ритейлера с помощью организации системы аварийного восстановления

Поставщик облачных решений ActiveCloud реализовал проект по построению резервного ЦОД и организации системы аварийного восстановления (Disaster Recovery) для российского онлайн-ритейлера. Специалисты провели репликацию в
03.10.2025 ActiveCloud помог медицинскому центру «УГМК-Здоровье» организовать безопасное хранение данных

е управление параметрами сервиса исходя из своих потребностей. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud. Многопрофильный медицинский центр «УГМК-Здоровье» (Екатеринбург) предоставляет у
18.09.2025 ActiveCloud запускает ActiveDisk — локальное облачное хранилище для комфортной работы без риска отключения

ь увеличения объема под текущие нужды компании. Стоимость ActiveDisk рассчитывается по модели Pay-as-you-go — только за объем ресурсов, которые были использованы. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud. Хранилище ActiveDisk было разработано ActiveCloud с учетом специфики локального рынка. По функциональности оно не уступает популярным зарубежным аналогам, таким как Google D
28.08.2025 ActiveCloud запускает безопасное облако ActiveWare

Компания ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, объявила о запуске безопасного облака ActiveWare — решения на базе современной платформы

04.08.2025 ActiveCloud помог производителю безалкогольных напитков повысить качество обслуживания клиентов

ых напитков и питьевой воды для реализации бонусной программы. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud. Для функционирования бонусной программы производитель безалкогольных напитков ра
21.05.2025 ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS

с локальной инфраструктурой или другими облаками. Вместе с тем предусмотрена посекундная тарификация используемых ресурсов, благодаря чему клиенты смогут оптимизировать свои расходы. Облачные серверы ActiveCloud размещены в сертифицированных геораспределенных дата-центрах уровня Tier III, которые находятся на территории России и соответствуют самым высоким стандартам надежности и безопаснос
06.05.2025 Облачный провайдер ActiveCloud помог сети салонов керамической плитки мигрировать на облачный почтовый сервис SmartMail

нформационной безопасности как операционной системы, так и почтового решения. Компания обратилась к ActiveCloud за инструментом для корпоративной коммуникации. Клиенту требовался единый почтовы
23.04.2025 Облачный провайдер ActiveCloud пополнил свой портфель SaaS-услуг российским решением Multifactor

тфель SaaS-услуг российский сервис многофакторной аутентификации Multifactor. Решение обеспечит защиту от киберугроз и усилит корпоративную систему безопасности клиентов, дополняя облачные сервисы от ActiveCloud. Сервис уже доступен к приобретению и предоставляется облачным провайдером в виде подписки сроком от одного месяца. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. Сервис контроля
24.03.2025 Облачный провайдер ActiveCloud помог российскому банку организовать эффективную работу инфраструктуры и защитить данные

ии и Белоруссии, реализовал проект для одного из российских банков. В рамках проекта команда поставщика развернула частное облако и выполнила виртуализацию ресурсов заказчика. Кроме того, специалисты ActiveCloud организовали для банка прозрачное резервное копирование и восстановление виртуальных машин что повысило отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры. В настоящее время команда ActiveClou
27.08.2024 «Софтлайн» за долги забрал хостинг-провайдеров у своего бывшего владельца

Как «Софтлайн» приобрел «АктивХост.ру» ИТ-компания «Софтлайн» приобрела российского поставщика облачных решений ООО «<
26.06.2024 Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако

рования, подготовки к расширению продаж и выходу на новые рынки «Firmova» обратилась к специалистам ActiveCloud и Hilbert Team. Основные цели, которые стояли перед объединенной командой эксперт
12.02.2024 ActiveCloud и Positive Technologies заключили партнерское соглашение

ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов из России и Белоруссии, объявила о начале партнерства с компанией Positive Technologies. В рамках сотрудничества ActiveCloud сможет предоставить своим клиентам PT Cloud Application Firewall – облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений. Благодаря сотрудничеству клиенты ActiveCloud смогут по
12.01.2023 ActiveCloud помог K&K Team развернуть платформу для проведения кибертурниров

Облачный провайдер ActiveCloud предоставил готовые облачные серверы (виртуальные машины) для развертывания платформы wisp.game ИТ-компании K&K Team для проведения киберспортивных турниров в России и Белоруссии. З
14.12.2022 ActiveCloud запустил новую услугу ActiveMail для корпоративных клиентов

Поставщик облачных решений ActiveCloud вывел на рынок новый SaaS-продукт – сервис ActiveMail, который закрывает потребность SMB-компаний в корпоративной почте. Пользователи получают всю необходимую для ведения бизнеса фу
15.09.2022 ActiveCloud обновил корпоративное хранилище файлов ActiveDrive

Облачный провайдер ActiveCloud усилил сервис хранения файлов ActiveDrive. Теперь пользователи сервиса могут хранить персональные данные в российском защищенном облаке в полном соответствии с законодательством, а

04.07.2022 ActiveCloud заняла второе место среди поставщиков BaaS в России по версии CNews

е 8 критериев, включая количество дата-центров, ширину каналов связи, цену услуг, варианты гипервизоров и т.д. Аналитики высоко оценили надежность, вариативность, функциональность и стоимость сервиса ActiveCloud. Сервисы ActiveCloud позволяют проводить резервное копирование виртуальных машин в облаке ActiveCloud или другого провайдера, локальных виртуальных и физических сервер
14.06.2022 Activecloud и Atevi Systems запускают облачный сервис аренды «1С»

Поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга Activecloud совместно со своим партнером Atevi Systems запускает новую услугу по размещению продуктов «1С» в собственном облаке. Теперь клиентам на территории России и Белоруссии доступна аренд
02.11.2021 ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона»

Белорусское представительство компании «Аскона» разместило свой интернет-магазин в облачной инфраструктуре хостинг-провайдера ActiveCloud. Для компании была также настроена система автоматического резервного копирования онлайн-ресурса, гарантирующая сохранность данных. Переход на облако ActiveCloud позволил вед
05.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Activecloud будут вместе развивать облачные сервисы для заказчиков в России и Белоруссии

Mail.ru Cloud Solutions и провайдер управляемых сервисов Activecloud начали развивать совместные облачные услуги. Activecloud предложит клиента
24.09.2020 Облако ActiveCloud готово хранить «чувствительные» персональные данные

Компания ActiveCloud (входит в ГК Softline) подтвердила соответствие своей облачной инфраструктуры строгим требованиям российского законодательства по защите персональных данных для 2-го уровня защищенн
14.05.2020 ActiveCloud поддержит бизнес бесплатным доступом к облачным сервисам

Провайдер облачных сервисов ActiveCloud запустил программу поддержки и развития бизнеса. Теперь любая компания имеет возможность бесплатно воспользоваться облачными сервисами ActiveCloud до конца лета. «Основной др
25.02.2020 Activecloud помог OMD OM Group перенести бизнес-критичные системы в облако

Сервисный провайдер Activecloud завершил проект по миграции систем «1С» для группы специализированных медиаагентств OMD OM Group из европейского облака в свое. В ходе проекта команда заказчика и инженеры провайдер
19.09.2019 ActiveCloud рассказала об итогах конференции CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг»

нции развития облаков, инновации в них, а также встречный спрос со стороны бизнеса и его зрелость. Редакция CNews делится итогами и обсуждает их с генеральным директором ведущего облачного провайдера ActiveCloud Дмитрием Яшиным. Расширение рынка облачных услуг – это один из главных трендов, на который обратили внимание все участники профрынка. Об этом свидетельствует как появление новых игр
11.09.2019 ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365

ажной информации компании хранится именно там. Также в сервисе по умолчанию нет возможности скачивать резервные копии к себе или сохранять удаляемые данные в архиве», - отметил Дмитрий Яшин, директор ActiveCloud в России. Услугу автоматизированного резервного копирования в облако удалось реализовать благодаря синергии проверенной временем инфраструктуры хранения данных ActiveCloud и

19.11.2018 ActiveCloud выводит хранилище Active S3 на российский рынок

на российский рынок нового сервиса – облачного объектного хранилища Active S3. По данным экспертов ActiveCloud в России эта услуга становится все более актуальной среди корпоративных клиентов,
15.11.2018 НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud

задача по их переводу в выделенное отказоустойчивое облако, отличающееся многоуровневой системой безопасности. Анализ рынка облачных услуг показал: всем обозначенным требованиям фонда отвечает облако Activecloud. Работы по миграции ресурсов прошли в штатном режиме и были завершены в минимальные сроки. Для исправной работы облачных сервисов, как клиентских, так и внутренних, Activecloud

07.09.2017 ActiveCloud предоставила учебному центру Softline облачную ИТ-инфраструктуру

го высокопроизводительного оборудования с учетом того, что его придется использовать не на полную мощность, была экономически невыгодна. Поэтому в учебном центре было принято решение перейти в облако ActiveCloud.Провайдер предоставил стабильно работающий сервис с гарантированной доступностью не ниже 99,95%, техническую поддержку в режиме 24/7, высокую доступность данных – и все это по привл
10.07.2017 «Национальная Медицинская Сеть» развивает инфраструктуру в облаке ActiveCloud

енно сократить ИТ-бюджет за счет отсутствия трат на закупку серверного оборудования и ПО, содержания штатных ИТ-специалистов, передачи технической поддержки на аутсорсинг. В настоящий момент в облаке ActiveCloud развернуты серверы, прикладное программное обеспечение и терминальные фермы. Переход на Office365 с помощью службы технической поддержки ActiveСloud, обеспечивающей клиентское сопро
29.05.2017 ActiveCloud разместила в облаке корпоративные сервисы «Техно-Града»

Компания ActiveCloud перенесла в облако систему «1С» транспортно-экспедиторской компании «Техно-Град», в результате чего была обеспечена бесперебойная работа сервисов и их техническая поддержка. Об этом
18.05.2017 ActiveCloud предоставила облако для марафона разработчиков SAS

Компания ActiveCloud развернула облачную ИТ-инфраструктуру для проведения хакатона по анализу данных,

10.05.2017 ActiveCloud упростила доставку ПО Autodesk российским пользователям

Desk доступны наиболее популярные и востребованные в России программы Autodesk: AutoCAD (включая версии Electrical и MAP 3D), 3ds Max, Revit, Inventor, Vault. Пользователи могут приобрести лицензии у ActiveCloud или предоставить имеющиеся для переноса в виртуальную среду. Используя ресурсоемкое программное обеспечение в облаке, компании не нуждаются в покупке и обслуживании дорогостоящего о

Публикаций - 142, упоминаний - 228

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3839 91
Microsoft Corporation 25933 23
9804 20
Broadcom - VMware 2636 14
Selectel - Селектел 571 10
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 8
Hivext 13 6
1С-Битрикс - Bitrix 683 6
Cloud4U - Cloud4Y 313 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 6
Google LLC 12859 5
Крок - Croc 1972 5
1С - Мегаплан 104 4
1С Mirapolis - Мираполис 33 4
Veeam Software 346 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 966 4
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 394 4
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 264 3
Ланит - Онланта - Onlanta 137 3
МойСклад - Логнекс 128 3
LanCloud - ЛанКлауд 58 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 85 3
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 3
Jelastic 27 3
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 3
Multifactor - Мультифактор 145 3
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 3
Ростелеком 11103 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5765 3
SAP SE 5638 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16343 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 689 3
Autodesk 640 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1383 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 526 3
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 271 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор 450 3
Dropbox 530 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 99 8
Runa Capital 158 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 123 2
Сургутнефтегаз НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 2 2
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 22 2
УГМК Здоровье 5 2
Национальная Медицинская Сеть - НМС 6 2
Пушкиногорский маслосырзавод 2 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 2
ПСБ - Промсвязьбанк 980 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 63 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 22 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк - Юнимилк Лоджистик 174 1
Трамис - Tramis 1 1
РосЭко 5 1
Ак Барс Регион 1 1
Хлынов АКБ - Банк Хлынов 14 1
Автомир ГК 43 1
Уралтрансбанк - Уральский Транспортный банк 11 1
Кувалда.ру 2 1
Хеликон - Helicon 3 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
Газпром ПАО 1499 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3034 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 937 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 894 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 1
Судебная власть - Judicial power 2542 1
Администрация Белгорода 3 1
Минобороны РФ - ГУОВ - Главное управление обустройства войск 5 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1628 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13118 12
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1961 11
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Linux OS 11761 8
Microsoft Windows 17102 8
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Google App Engine 36 2
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Гаврилов Антон 26 6
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Вильковский Андрей 5 5
Мазепа Петр 4 4
Топчиев Алексей 4 4
Аникин Леонид 61 3
Алексеева Елена 22 3
Мякшинов Виталий 3 3
Тягунов Олег 4 3
Бушин Андриан 4 3
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Боровиков Игорь 137 2
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Соколова Алина 2 2
Свиридов Андрей 12 2
Ставер Артем 3 2
Бируля Елена 2 2
Мушовец Валерия 2 2
Чернобай Дмитрий 2 2
Яскевич Виктория 2 2
Кириленко Алена 2 2
Толкачев Ярослав 2 2
Петунин Алексей 58 1
Березин Максим 152 1
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Арсентьев Андрей 81 1
Иванов Антон 100 1
Орлик Сергей 83 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169780 112
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