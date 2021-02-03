Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud

Veeam Software выводит на рынок продукт Veeam Backup для Google Cloud, расширяя тем самым поддержку публичных облачных сред. Теперь решения Veeam совместимы с платформами трех крупнейших провайдеров сервисов публичного облака. Выпуск нового продукта обусловлен тем, что большинство организаций по всему миру уже использует гибридные или мультиоблачные среды, при этом 72% из них взаимодействует с несколькими облачными провайдерами. Google Cloud входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков публичной облачной инфраструктуры. Veeam предлагает единую платформу для защиты, обеспечения безопасности и управления всеми видами приложений и данных — облачными, виртуальными и физическими. Использование платформы способно ускорить переход организаций в гибридное облако.

«Veeam осознает стратегическую важность облачных технологий для более чем 400 000 клиентов по всему миру, и мы стремимся обеспечить им широкий выбор и поддержку разнообразных платформ, — говорит Дэнни Аллан (Danny Allan), CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов. — С выводом на рынок Veeam Backup для Google Cloud, мы не только расширили поддержку публичных облачных сред, но и вышли на новый уровень сотрудничества с Google Cloud. Теперь Veeam может взаимодействовать с клиентами через магазин приложений Google Cloud Marketplace. Кроме того, благодаря недавней покупке компании Kasten, через Google Cloud Marketplace наши клиенты могут получить доступ к платформе управления данными Kasten K10, разработанной специально для Kubernetes».

Предоставляя услуги резервного копирования и восстановления в Google Cloud, и используя при этом нативные технологии Google, Veeam помогает клиентам решать широкий спектр задач в области обеспечения безопасности и защиты приложений и данных. В случае утраты данных в облаке компания гарантирует их быстрое и надежное восстановление.

Новые функции Veeam Backup для Google Cloud. Нативно работает с Google Cloud. Простой, но при этом функциональный веб-интерфейс, развертываемый из магазина приложений Google Cloud Marketplace активирует защиту данных всего за пару минут. Предусмотренная политикой Google Cloud автоматизация нативных снэпшотов позволяет быстро создавать большое количество точек восстановления, а также дает возможность оперативного восстановления как отдельных файлов, так и файловой системы в целом.

Оптимизация издержек. Veeam первым в отрасли предлагает функцию расчета издержек, позволяющую соотнести стоимость оказания услуг в рамках соглашения о сервисном обслуживании (SLO) с имеющимся бюджетом, избегая при этом перерасхода средств на облачные технологии. Резервное копирование объектного хранилища Google Cloud обеспечивает экономичное и долгосрочное хранение и соблюдение требований регуляторов.

Безопасность. Изоляция данных резервных копий от рабочих сред, а также разделение прав доступа проектных и региональных команд, защищает от программ-вымогателей, а также от инсайдерских угроз. Многофакторная аутентификация позволяет обеспечить многоуровневую безопасность и защищает от атак «грубой силы».

Реализация гибридных сценариев. Портативный формат данных и интеграция с внешними репозиториями Veeam Backup & Replication обеспечивает легкое восстановление вне Google Cloud. Гибкий механизм лицензирования Veeam Universal Licensing (VUL) позволяет упростить управление всеми лицензиями и предусматривает возможность перераспределения рабочих нагрузок между различными средами.

Решение Veeam Backup для Google Cloud доступно в Google Cloud Marketplace по лицензии FREE (резервное копирование до 10 приложений в Google Cloud, опции восстановления без ограничений и базовая техподдержка) и по лицензии BYOL (VUL с гибким управлением облачными данными и круглосуточная поддержка).

«По мере того, как все больше пользователей перемещает критичные для своего бизнеса приложения в облако, защита и управление данными начинают играть ключевую роль. Решения Veeam для резервного копирования в Google Cloud позволяют клиентам быстро разворачивать приложения и управлять ими на глобальном уровне, используя при этом все преимущества продуктов Veeam», — отметил Манвиндер Сингх (Manvinder Singh), директор Google Cloud по партнерствам.