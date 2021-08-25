Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186368
ИКТ 14452
Организации 11219
Ведомства 1493
Ассоциации 1070
Технологии 3534
Системы 26430
Персоны 80279
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Amazon Web Services AWS S3 Amazon Glacier Deep Archive Amazon Glacier Backup

Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.08.2021 Выпущен первый универсальный процессор более чем с 1000 ядер 1
27.05.2021 Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных 1
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 3
04.02.2021 Как автоматизировать создание резервных копий 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов 2
05.06.2020 Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft 1
17.10.2019 Концепция изменилась. Дешевых «убийц флагманов» больше не будет 1
27.09.2019 OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена 1
14.08.2019 Восемь «темных секретов» облачных услуг 1
11.06.2019 Lenovo представила в России новые модели ноутбуков ThinkPad. Цены 1
29.05.2019 Intel показал ноутбук с двумя экранами, между которыми можно переключаться взглядом 1
28.03.2019 Mail.ru начала брать обслуживание чужой ИТ-инфраструктуры в свое облако 1
03.12.2018 Mail.Ru Cloud Solutions будет продавать приложения по подписке 1
24.04.2018 Все характеристики хитового смартфона Xiaomi рассекречены до анонса. Видео 1
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака 1
09.06.2017 Commvault поставит для Randstad решения для облачного резервного копирования и восстановления 1
19.05.2017 Veeam представила комплекс инноваций для достижения непрерывной облачной доступности данных 2
24.01.2017 Commvault упрощает менеджмент данных в облаке 2
19.12.2016 Mail.Ru запустила «убийцу» Dropbox для бизнеса 1
29.04.2016 Commvault оснастила свои решения поддержкой AWS Snowball 1
11.03.2015 Google открыл облачное хранилище по цене жесткого диска 1
05.03.2013 Synology обновила ОС для NAS-серверов DiskStation Manager до версии 4.2 1
12.02.2013 Veeam Software выпустила решение для резервного копирования в «облако» 1
20.11.2012 Hitman: Absolution в продаже 1
14.11.2012 Hitman: Absolution - Архив ICA: Агент 47 1
09.11.2012 Hitman: Absolution. Идеальный убийца 1
02.11.2012 Hitman: Absolution. Живой дышащий мир 1
30.10.2012 Hitman: Absolution. Звуковое Оформление 1
11.10.2012 Hitman: Absolution. Видео "Повествование" 1
18.09.2012 Hitman: Absolution. Орудия Убийства 1
07.09.2012 Hitman: Absolution. Досье ICA "Блейк Дэкстер" 1
15.08.2012 Hitman Absolution. Скриншоты 1
04.07.2012 Еще одна "коллекционка" Hitman Absolution 1
06.06.2012 Hitman Absolution. Скриншоты 1
31.05.2012 Hitman: Absolution. Видео 1
10.05.2012 Hitman: Absolution в ноябре 1
03.05.2012 Hitman: Absolution - Знакомьтесь: Агент 47 1
12.01.2012 Hitman Absolution. Скриншоты 1

Публикаций - 46, упоминаний - 51

Amazon Web Services и организации, системы, технологии, персоны:

IO Interactive 48 20
Новый диск 960 19
Square Enix 205 16
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 872 10
Amazon Inc - Amazon.com 3129 7
Veeam Software 327 6
VK - Mail.ru Group 3529 5
Google LLC 12242 5
Microsoft Corporation 25228 5
Intel Corporation 12528 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 419 4
Broadcom - VMware 2488 4
Commvault 179 3
BBK OnePlus 253 2
8963 2
AMD - Advanced Micro Devices 4463 2
SAP SE 5424 2
Lenovo Group 2359 2
Oracle Corporation 6862 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4512 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 2
Huawei 4214 2
Xiaomi 1964 2
DataGravity 1 1
Esperanto Technologies 4 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 176 1
StarWind Software 2 1
Yandex - Яндекс 8414 1
Red Hat 1344 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Dell EMC 5089 1
Alibaba Group 450 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 1
Dropbox 511 1
Deutsche Telekom 927 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Bitdefender 160 1
Block - Square 198 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 2
АльфаСтрахование СГ 353 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 134 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5769 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 47 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 242 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17815 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22981 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6257 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7693 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10106 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31901 11
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2404 8
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1695 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33930 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9846 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26039 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4171 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21795 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2955 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4543 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17079 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7391 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1134 4
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 72 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12280 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12348 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1832 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5877 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11953 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6306 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4644 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8387 4
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 368 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 957 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12889 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3051 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2097 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3526 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 812 3
OpenStack 531 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4090 14
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 14
Microsoft Azure 1457 10
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 112 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 5
Microsoft Windows 16306 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 4
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 4
VK - Mail.Ru Icebox 31 4
Nvidia Tesla GPU 186 4
Google Cloud Platform - GCP 344 4
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 4
Apache Hadoop 446 4
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 4
VK - Mail.Ru Infra 44 4
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 4
Broadcom - VMware vSphere 595 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1718 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 165 3
Veeam Agent 15 3
Google Cloud Storage 17 3
Microsoft Azure Archive Storage 3 3
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1902 2
Apple macOS 2241 2
Linux OS 10871 2
Microsoft Office 3946 2
Veeam Universal License - VUL 14 2
Microsoft Office 365 981 2
Commvault Data Platform 34 2
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 29 2
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 2
1С:ГРМ - 1С:Готовое рабочее место 9 2
Microsoft Azure Blob storage 12 2
Veeam One 17 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 831 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 134 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7352 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 3
Ганин Егор 54 3
Ditzel Dave - Дицель Дэйв 5 1
Powers Chris - Пауэрс Крис 2 1
Van Lubek Rob - Ван Любек Роб 1 1
Тимашев Ратмир 69 1
Wainer Peter - Уэйнер Питер 3 1
McKay Peter - Маккей Питер 21 1
Domas Christopher - Домас Кристофер 2 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 7 1
Савченко Виталий 9 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Wayner Peter - Уэйнер Питер 3 1
Macomber Krista - Макомбер Криста 2 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18169 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 3
Европа 24621 2
Германия - Федеративная Республика 12930 2
Индия - Bharat 5686 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1811 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 438 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 1
Франция - Французская Республика 7974 1
Ближний Восток 3029 1
Америка - Американский регион 2188 1
Америка Южная 868 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5347 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11422 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31809 4
Английский язык 6868 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1829 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5306 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5846 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15072 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25915 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11737 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9642 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7337 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8352 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17381 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6085 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6923 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8524 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3165 1
Аудит - аудиторский услуги 3091 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10722 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1286 1
Видеокамера - Видеосъёмка 705 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4240 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6228 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 175 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 246 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3765 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3095 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20337 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5501 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3733 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4401 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1652 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6306 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2146 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6012 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
News Corp - News Corporation 218 1
InfoWorld 55 1
The Verge - Издание 591 1
Tom’s Hardware 513 1
GizmoChina 152 1
MySmartPrice 4 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
Gartner - Гартнер 3604 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
IDC Semiannual Software Tracker 5 1
VeeamON Forum 10 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404155, в очереди разбора - 733419.
Создано именных указателей - 186368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще