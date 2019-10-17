Концепция изменилась. Дешевых «убийц флагманов» больше не будет

OnePlus, которая позиционирует свои смартфоны как «убийцы флагманов», намерена увеличить долю рынка, не прибегая к выпуску дешевых и средних по цене смартфонов. Компания делает ставку на открытие самого большого в мире исследовательского центра, в который инвестирует $1 млрд.



Нет дешевым смартфонам

Компания OnePlus не собирается выпускать на рынок смартфоны нижнего и среднего ценового сегмента — несмотря на то, что это помогло бы ей увеличить долю рынка. Об этом сообщил в интервью основатель и гендиректор OnePlus Пит Лау (Pete Lau), пишет Gizmochina.

Компания также не собирается обзаводиться физическими магазинами в Китае. Лау отметил, что более 70% бизнеса компании сосредоточено за пределами Китая, и только 30% приходится на домашний рынок.

Напомним, OnePlus позиционирует свои смартфоны, кроме OnePlus X, как «убийцы флагманов» (это официальная характеристика смартфонов OnePlus с сайта компании) за премиальное наполнение и демократичную цену, которая существенно ниже стоимости Apple iPhone и Samsung Galaxy S. Вендор утверждает, что каждый новый OnePlus не уступает конкурирующим флагманам текущего поколения по техническим характеристикам и функциональности, а в некоторых случаях даже опережает их.

Исследования и разработки

В настоящий момент компания сосредоточена на том, чтобы нарастить долю рынка. С этой целью она намеревается инвестировать около $1 млрд создание самого крупного в мире центра исследований и разработок, который будет расположен в Индии.

У компании уже есть два центра исследований и разработок в Китае и один в Индии. Последний компания рассматривает как свою вторую штаб-квартиру. Индия является одним из ключевых рынков для OnePlus, поэтому новинки компания запускает прежде всего здесь.

Основатель и гендиректор OnePlus Пит Лау

Компания намерена сосредоточиться на технологиях искусственного интеллекта — Лау полагает, что именно они будут наиболее важны в следующее десятилетие. Он также отметил, что нет смысла создавать единую команду по разработке искусственного интеллекта, поскольку каждый модуль требует отдельных ИИ-функций.

Последние продукты

Напомним, в сентябре OnePlus выпустила новый флагманский смартфон 7T. Это усовершенствованная версия модели OnePlus 7, вышедшей в мае 2019 г. — компания ежегодно выпускает сперва обычный флагман, а спустя некоторое время демонстрирует его улучшенную модификацию с более мощной начинкой и литерой «Т» в названии.

В случае с 7Т разработчики впервые за всю историю OnePlus не стали ограничиваться лишь улучшением электроники — смартфон по сравнению с предшественником изменился еще и внешне. Его продажи стартовали в Индии 16 октября 2019 г., он доступен в двух цветах — синем Glacier Blue и сером Frosted Silver.

Комплектаций 7Т OnePlus заготовила тоже две — обе получили по 8 ГБ оперативной памяти, но в младшей установлен 128-, а в старшей 256-гигабайтный накопитель. Базовый OnePlus 7T оценен в $535, тогда как топовая комплектация стоит $565. Для сравнения, смартфоны Huawei линейки Mate 30 со схожей аппаратной конфигурацией стоят минимум 800 евро, так что OnePlus 7T заслуживает право называться «убийцей флагманов».

Экран OnePlus 7T, получивший название Fluid AMOLED, сохранил разрешение Full HD+ или 2400х1080 точек, но увеличился до 6,5 дюйма по диагонали. Смартфон построен на 8-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Основная камера получила три сенсора — на 48 МП, 12 МП и 16 МП. Селфи-камера, помещенная в каплевидный вырез, имеет разрешение 12 МП. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч.