OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена

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OnePlus обновила смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro, частично «объединив» их в новой модели 7T. Моноблок лишился выдвижной фронтальной камеры, но приобрел самый мощный процессор на рынке, «игровой» дисплей и мощную основную камеру, сохранив при этом невысокую стоимость и, как следствие, титул «убийцы флагманов». Продажи 7T стартуют через три недели.



Две комплектации, два цвета

Компания OnePlus, называющая свои смартфоны «убийцами флагманов» из-за их сравнительно невысокой стоимости, выпустила новый топовый моноблок 7T. Это усовершенствованная версия модели OnePlus 7, вышедшей в апреле 2019 г. – компания ежегодно выпускает сперва обычный флагман, а спустя некоторое время демонстрирует его улучшенную модификацию с более мощной начинкой и литерой «Т» в названии.

В случае с 7Т разработчики впервые за всю историю OnePlus не стали ограничиваться лишь улучшением электроники – смартфон по сравнению с предшественником изменился еще и внешне. Его продажи стартуют в Индии 16 октября 2019 г., и он будет доступен в двух цветах – синем Glacier Blue и сером Frosted Silver.

OnePlus 7T, вид спереди

Комплектаций 7Т OnePlus заготовила тоже две – обе получили по 8 ГБ оперативной памяти, но в младшей установлен 128-, а в старшей 256-гигабайтный накопитель (в обоих случаях используемый чип памяти – UFS 3.0). Базовый OnePlus 7T оценен в $535, тогда как топовая комплектация стоит $565. Для сравнения, смартфоны Huawei линейки Mate 30 со схожей аппаратной конфигурацией стоят минимум 800 евро, так что OnePlus 7T заслуживает право называться «убийцей флагманов».

OnePlus ограничилась всего двумя оттенками корпуса 7Т

Российские цены и сроки релиза смартфона во время презентации заявлены не были, как и смартфон OnePlus 7T Pro, который должен был заменить собой модель 7 Pro – его судьба осталась неизвестной. Добавим, что новый флагман OnePlus «из коробки» работает на базе ОС Android 10, запущенной в августе 2019 г. На момент публикации статьи в мировой рознице не было ни единого смартфона с этой ОС на борту, и OnePlus 7T может стать первым.

Новый дизайн

В плане внешности новый OnePlus 7T немного похож на весенний OnePlus 7, но имеет мало общего с OnePlus 7 Pro. Если OnePlus 7 Pro щеголял выдвижной фронтальной камерой и вертикальным модулем камеры основной, чтобы «не как у iPhone», то в OnePlus 7T всего этого нет.

OnePLus 7 и 7 Pro, предшественники 7Т

Селфи-модуль в новом смартфоне расположен не внутри верхнего торца корпуса, как в 7 Pro, а в каплевидном вырезе в экране. Основная же камера получила круглую форму в стиле Nokia Lumia 1020 – CNews еще в декабре 2018 г. сообщал, что OnePlus разрабатывает в некотором роде преемника этого знаменитого камерофона, хотя на тот момент им должен был стать именно OnePlus 7.

Обсуждение дизайна OnePLus 7T в офисе OnePlus

Изменились и пропорции смартфона, на что повлияла установка еще более вытянутого экрана в сравнении с OnePlus 7 – 20:9 против 19,5:9. Впрочем, это по-прежнему не рекордный показатель: в январе 2019 г. в продажу поступили смартфоны Sony с дисплеем 21:9

Формат экрана в OnePlus 7T тоже изменился – теперь он не захватывает боковые грани, как в OnePlus 7 Pro. Другими словами, матрица здесь классическая плоская, несмотря на тренд с «экранами-водопадами», заданный компанией Vivo и подхваченный Huawei в ее новом флагмане Mate 30 Pro.

Дисплей и фотокамера

Экран OnePlus 7T, получивший название Fluid AMOLED, сохранил разрешение Full HD+ или 2400х1080 точек, но увеличился до 6,5 дюйма по диагонали. К тому же, теперь он располагает пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления 90 Гц, тогда как в большинстве современных смартфонов установлены 60-герцевые панели. В модельном ряду OnePlus новый 7Т стал вторым смартфоном с таким дисплеем – первым был 7 Pro.

Повышенная яркость позволит дисплею OnePlus 7T не «слепнуть» на ярком солнце

Занявшая небольшую часть полезной площади экрана фронтальная камера в OnePlus 7T располагает разрешением 12 Мп. В ней используется сенсор Sony IMX471, но ввиду небольших размеров выреза собственная вспышка ей не досталась. Основная же камера, изменившись внешне, получила в свое распоряжение три сенсора (у обычного OnePlus 7 их было два, один из которых – 5-мегапиксельный ToF).

Сзади OnePlus 7T очень напоминает Nokia Lumia 1020 образца 2013 года

Главный среди них – Sony IMX586 на 48 мегапикселей, дополненный оптикой с апертурой f/1,6 и оптической стабилизацией. Второй сенсор снимает в разрешении 12 МП и оснащается телеобъективом с двукратным зумом, а третий при разрешении 16 МП укомплектован широкоугольной 170-градусной оптикой. На основную камеру OnePlus 7T умеет записывать видео в разрешении 4К, плюс в ней предусмотрена возможность замедленной видеосъемки в HD-качестве на 960 к/с и есть макросъемка с расстояния 25 мм.

Процессор и питание

OnePlus 7T построен на 8-ядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 855 Plus, изначально разработанной для топовых игровых смартфонов. Тактовая частота процессора достигает 2,96 ГГц, к тому же в него интегрирована высокопроизводительная видеокарта Adreno 640 с частотой 700 МГц.

Система питания смартфона основана на аккумуляторе 3800 мАч – это больше, чем в OnePlus 7 (3700 мАч), но меньше, чем в OnePlus 7 Pro (4000 мАч). Последний поделился с потомком скоростной 30-ваттной зарядкой Warp Charge 30T, за счет которой АКБ смартфона может зарядиться до 70% за 30 минут.

Поддержкой сотовых сетей пятого поколения в OnePlus 7T похвастаться не может. Между тем, в последних числах сентября 2019 г. компания Xiaomi выпустила смартфон Mi 9 Pro 5G, способного работать в такого рода сетях. В Китае он оценен в $505 за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Своя платежная система

Вместе с новым флагманским смартфоном OnePlus запустила собственный платежный сервис под названием OnePlus Pay. На момент начала работы он действовал исключительно в Индии, и сроки его мировой экспансии представители компании уточнять не стали.

Свои платежные системы есть у многих крупных компаний, выпускающих смартфоны – у Apple (Apple Pay), Samsung (Samsung Pay), Huawei, LG, Xiaomi и др. Некоторые из них, в том числе Apple Pay, работают в России.