Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Lau Pete Лау Пит Ло Пит


СОБЫТИЯ


14.01.2026 Выдан ордер на арест гендиректора OnePlus - производителя знаменитых «убийц смартфонов-флагманов» 4
01.04.2024 Запущена первая в мире коммерческая сеть 5.5G. Скорость относительно 5G вырастет десятикратно 1
26.02.2024 Oppo создаст центр искусственного интеллекта и встроит функции генеративного ИИ в серию смартфонов Reno 1
19.10.2023 Oрро представила флагманские складные смартфоны Find N3 и Find N3 Flip, которые скоро будут официально продаваться в России 1
15.12.2021 Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото 2
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона 3
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео 2
09.06.2020 OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ 3
17.10.2019 Концепция изменилась. Дешевых «убийц флагманов» больше не будет 2
26.08.2019 OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках» 3
14.02.2019 Lenovo запускает новый смартфонный бренд 2
20.12.2018 OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой 3
17.05.2018 OnePlus выпустила «убийцу iPhone X» за $500 1
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото 1
29.10.2015 Выпущен бюджетный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus X в корпусе из керамики 2
22.05.2015 Рассекречены характеристики нового «убийцы смартфонов-флагманов» 2
30.04.2015 «Убийца Google Android» порвал отношения с «убийцей смартфонов-флагманов» 2
20.04.2015 «Убийца смартфонов-флагманов» впервые вышел в свободную продажу 2

Публикаций - 18, упоминаний - 37

Lau Pete и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OnePlus 261 13
BBK OPPO Electronics 432 10
Huawei 4239 6
Google LLC 12295 4
X Corp - Twitter 2910 4
Xiaomi 1985 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 3
Cyanogen Mod 53 2
Samsung Electronics 10650 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 2
BBK Electronics Corp 324 2
Micromax Systems - Микромакс системс 76 1
Android Inc 9 1
ONYX International 152 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 1
ИИ-Технологии 234 1
Motorola Inc 1150 1
Victor Hasselblad AB 54 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 827 1
Ракурс НПФ 168 1
Lenovo Group 2368 1
Qualcomm Technologies 1914 1
Apple Inc 12668 1
LG Electronics 3679 1
MediaTek - Ralink 571 1
Sony 6637 1
Mali 36 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 204 1
China Mobile 421 1
BBK vivo iQOO 32 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group - Lenovo Mobile Communication Technology 26 1
TÜV 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 510 1
Carl Zeiss AG 304 1
TÜV Rheinland Group 163 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 359 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 9
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 7
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3721 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6321 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7687 4
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1327 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2461 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13011 3
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 381 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2371 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1102 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1172 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 3
Наушники - Headphones 4301 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7368 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 2
Электроника - Дисплей - AMOLED LTPO - Low Temperature Polycrystalline Oxid - технология объединительной платы для OLED-дисплеев 69 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10346 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 135 10
Google Android 14744 9
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 834 7
BBK OnePlus Oxygen OS 48 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 5
BBK OnePlus One - смартфон 25 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 4
BBK OnePlus TV 10 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 3
Google Android 9 - Android Pie 213 3
BBK OPPO Find - серия смартфонов 56 3
BBK Realme TV - BBK Realme TV Chroma Boost 9 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 336 2
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7385 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3445 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 517 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 510 2
Google Android TV 351 2
Google Android 8 - Android Oreo 196 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 2
Apple iPhone 6 4861 2
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 40 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 122 1
Essential Phone PH - смартфон 12 1
Xiaomi QE - серия телевизоров 4 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 169 1
CyberPower UTG - серия ИБП 4 1
BBK OnePlus Dash Charge 4 1
Lenovo Lemeng Mobile 1 1
Xiaomi Mi Пульт ДУ 5 1
BBK OPPO AI Beauty - BBK OPPO AI Board Assistant - BBK OPPO AI SelfieTune - BBK OPPO AI Ultra Clear - BBK OPPO AI Eraser - BBK OPPO Adaptive Eye Protection 15 1
FinalWire AIDA64 14 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 47 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 1
Pei Carl - Пей Карл 9 2
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 14
Индия - Bharat 5710 7
Европа 24655 5
Россия - РФ - Российская федерация 157622 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Азия - Азиатский регион 5753 1
Америка - Американский регион 2189 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Ближний Восток 3040 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Индонезия - Республика 1014 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Нидерланды 3638 1
Малайзия 900 1
Таиланд - Королевство 870 1
Филиппины - Республика 581 1
Египет - Арабская Республика 1048 1
Китай - Пекин - Beijing 1054 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 2
Видеокамера - Видеосъёмка 706 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 339 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 761 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
GizmoChina 155 2
GSM Arena 76 2
The Verge - Издание 595 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще