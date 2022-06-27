Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

BBK OnePlus TV

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.06.2022 Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ 4
08.04.2022 Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена 1
05.10.2020 После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux 1
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео 8
09.06.2020 OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ 1
26.11.2019 Тридцать лет спустя Nokia возвращается на рынок ТВ. Утекли данные о первой модели 1
30.10.2019 У Xiaomi готов сверхтонкий дешевый телевизор на «квантовых точках» 2
20.09.2019 Huawei выпустила первые смартфоны без сервисов Google. Характеристики, цены 1
16.09.2019 Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена 1
26.08.2019 OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках» 2

Публикаций - 11, упоминаний - 23

BBK OnePlus TV и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OnePlus 298 10
Samsung Electronics 11065 7
Xiaomi - Сяоми 2232 6
Huawei 4677 4
LG Electronics 3735 3
BBK OPPO Electronics 484 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
Google LLC 12690 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
X Corp - Twitter 2938 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Lenovo Motorola 3566 2
Mali 38 2
Purism 10 1
Fedora Mobility 1 1
Motorola Inc 1156 1
Flipkart Group 21 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
Telegram Group 2940 1
Red Hat 1378 1
MediaTek - Ralink 595 1
HMD Global - Nokia 144 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 1
Samsung - Harman - JBL 243 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Leica Camera 282 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Porsche Design GmbH 23 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 9
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 5
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 178 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Наушники - Headphones 4479 3
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 76 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Контрастность 3042 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 2
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 134 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 2
Google Android TV 381 6
Google Android 15244 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 5
Google Android 9 - Android Pie 217 4
Honor Smart Screen - серия телевизоров 17 4
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 3
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 3
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 3
Dolby Vision 282 3
LG Nanocell 32 3
BBK Realme TV - BBK Realme TV Chroma Boost 9 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Xiaomi QE - серия телевизоров 4 2
Lenovo Motorola TV - серия телевизоров 3 2
BBK OnePlus Watch 8 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 2
Xiaomi PatchWall 44 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 2
Huawei Vision - Смартфон 14 2
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 2
Prime Video - видеосервис 19 2
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 42 1
Nokia Smart TV 5 1
Lenovo Motorola AmphiSoundX 1 1
BBK OnePlus Nord - Серия смартфонов 26 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 1
Purism Phosh 5 1
LG webOS - Linux LuneOS 6 1
Linux PostmartketOS 2 1
Linux - Debian GNU 567 1
Xiaomi Mi Пульт ДУ 5 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 3
Pei Carl - Пей Карл 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Индия - Bharat 5870 7
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Китай - Тайвань 4245 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
GSM Arena 78 2
Android Authority 62 1
GizmoChina 171 1
The Verge - Издание 619 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще