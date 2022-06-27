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BBK OnePlus TV
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 23
BBK OnePlus TV и организации, системы, технологии, персоны:
|BBK OnePlus 298 10
|Samsung Electronics 11065 7
|Xiaomi - Сяоми 2232 6
|Huawei 4677 4
|LG Electronics 3735 3
|BBK OPPO Electronics 484 3
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
|Google LLC 12690 2
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
|X Corp - Twitter 2938 2
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
|Lenovo Motorola 3566 2
|Mali 38 2
|Purism 10 1
|Fedora Mobility 1 1
|Motorola Inc 1156 1
|Flipkart Group 21 1
|Lenovo Group 2447 1
|Apple Inc 13156 1
|BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
|Telegram Group 2940 1
|Red Hat 1378 1
|MediaTek - Ralink 595 1
|HMD Global - Nokia 144 1
|Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 1
|Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 1
|Samsung - Harman - JBL 243 1
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
|Leica Camera 282 1
|Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|Porsche Design GmbH 23 1
|Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
|GSM Arena 78 2
|Android Authority 62 1
|GizmoChina 171 1
|The Verge - Издание 619 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.