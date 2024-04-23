Разделы

Flipkart Group

УПОМИНАНИЯ


23.04.2024 Amazon создал особую компанию, чтобы засылать сотрудников к конкурентам для тайного сбора информации 1
22.12.2023 Наталья Сергунина: Столичные экспортеры при поддержке Москвы запустили продажи на 30 международных маркетплейсах 1
22.03.2023 Nokia выпустила сверхдешевый смартфон с большим съемным аккумулятором. Видео 1
15.12.2020 Вышел первый после 10-летнего перерыва ноутбук под маркой Nokia. Его собрали в алюминиево-магниевом корпусе 1
30.11.2020 Nokia готовится ворваться на рынок ноутбуков и планшетов. Девять моделей уже готовы 1
27.11.2020 Nokia выпустила россыпь смарт-ТВ на чистом Android. Цена 1
19.05.2020 Лютый конкурент Xiaomi готовит «бронебойный» ТВ. Впервые раскрыты характеристики 2
20.02.2020 Индия начала гонения на пользователей прокси и VPN. Можно сесть в тюрьму 1
05.12.2019 Nokia выпустила свой первый смарт-ТВ. Он стоит дешевле смартфонов Xiaomi 1
26.11.2019 Тридцать лет спустя Nokia возвращается на рынок ТВ. Утекли данные о первой модели 1
15.07.2019 Скрытый в WhatsApp троян заразил 25 млн смартфонов на Android 1
18.09.2017 Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций 1
05.09.2017 Xiaomi выпустила недорогой смартфон со сдвоенной камерой 1
28.07.2016 Загоревшийся смартфон Xiaomi чуть не убил своего владельца. Видео 1
20.10.2014 Yota Devices начала продажи YotaPhone через крупнейшие интернет-магазины Малайзии и Индии 1
15.09.2014 Google начинает продажи первого сверхдешевого смартфона. ФОТО 3
17.07.2014 Российские инвесторы полюбили вкладываться в заграничные стартапы 1

Flipkart Group и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5737 7
Xiaomi 1917 6
Google LLC 12140 4
HMD Global - Nokia 136 4
Samsung Electronics 10538 3
Meta Platforms - Facebook 4508 3
Microsoft Corporation 25139 3
Lenovo Motorola 3520 2
Samsung - Harman - JBL 230 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 2
MediaTek - Ralink 562 2
Intel Corporation 12475 2
Huawei 4162 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1558 1
Check Point Software Technologies 795 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 794 1
BBK OnePlus 240 1
X Corp - Twitter 2901 1
BBK OPPO Electronics 410 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 460 1
Apple Inc 12509 1
Canalys 235 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4408 1
Grishin Robotics 29 1
Orbotix 8 1
Spice Mobiles 3 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1526 1
Yota Devices - YD 101 1
GitHub 941 1
Dropbox 510 1
Atlassian 135 1
Zendesk 37 1
Slack Technologies 3 1
Runscope 7 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 688 1
Amazon Inc - Amazon.com 3100 1
Shopify 27 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 399 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
DST Global - Digital Sky Technologies 222 1
Naspers 83 1
Francisco Partners Management 20 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Tiger Global Management 44 1
Iconiq Capital 4 1
Kite Ventures 11 1
SoftBank Group 268 1
WeWork 6 1
Uber 334 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2640 1
Softbank Vision Fund 12 1
Institutional Venture Partners 26 1
eBay Inc 1629 1
Costco Wholesale Corporation 29 1
Target Ventures 5 1
Walmart - Wal-Mart Stores 388 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5142 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5712 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 377 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 596 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 202 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 38 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25317 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26810 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9729 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12806 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1080 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2617 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7328 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12802 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9476 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2195 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10241 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21614 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2951 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3658 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25661 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12847 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7590 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6267 4
Наушники - Headphones 4213 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25345 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14249 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3724 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3978 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4072 3
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 857 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 3
DDR - Double data rate 2862 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14878 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28752 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2101 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10085 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6148 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5079 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1174 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30852 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8137 2
Dolby Vision 226 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3271 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12615 2
Google Android 14541 7
Google Android TV 342 5
Google Play - Google Store - Android Market 3401 4
Nokia Smart TV 5 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 435 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1159 4
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 3
Xiaomi PatchWall 43 2
Google Android 9 - Android Pie 213 2
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1319 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7286 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1605 2
Microsoft Windows 7 1990 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Nokia Booklet 3G 10 2
Google Android One 46 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 339 2
Microsoft Windows 10 1853 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1189 1
Google Android 7 - Android Nougat 223 1
Opera Mini - браузер 212 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 213 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Honor Smart Screen - серия телевизоров 17 1
Huawei Vision - Смартфон 13 1
BBK OnePlus TV 10 1
Lenovo Motorola TV - серия телевизоров 3 1
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 1
Hotstar - видеосервис 5 1
Prime Video - видеосервис 18 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 488 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 283 1
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 11 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 525 1
BBK Realme - серия смартфонов 62 1
BBK Realme TV - BBK Realme TV Chroma Boost 9 1
BBK Realme Watch 11 1
Google YouTube - Видеохостинг 2858 1
Зайцев Михаил 300 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Мильнер Юрий 136 1
Мартынов Владислав 113 1
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 1
Bullock Jonathan - Баллок Джонатан 2 1
Сергунина Наталья 371 1
Ashraf Tahir - Ашраф Тахир 1 1
Sama Alok - Сама Алок 2 1
Rosenberg Jamie - Розенберг Джейми 2 1
Индия - Bharat 5633 15
Россия - РФ - Российская федерация 154353 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17940 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53177 4
Финляндия - Финляндская Республика 3654 4
Германия - Федеративная Республика 12890 4
Азия - Азиатский регион 5704 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1168 2
Индия - Нью-Дели 87 2
Европа 24556 2
Польша - Республика 1997 2
Индонезия - Республика 997 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1046 2
Бразилия - Федеративная Республика 2432 2
Франция - Французская Республика 7956 2
Испания - Королевство 3754 2
Малайзия 889 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 704 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 1
Индия - Кашмир 11 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 1
Китай - Тайвань 4109 1
Украина 7757 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1388 1
Казахстан - Республика 5754 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13514 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1133 1
Беларусь - Белоруссия 5978 1
Дания - Королевство 1316 1
Швеция - Королевство 3666 1
Италия - Итальянская Республика 4417 1
Чехия - Чешская Республика 1328 1
Нидерланды 3609 1
Австрия - Австрийская Республика 1332 1
Португалия - Португальская Республика 935 1
Азия Восточная 180 1
Япония 13481 1
Великобритания - Лондон 2403 1
Саудовская Аравия - Королевство 626 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 582 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25558 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11332 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2980 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3658 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5210 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5421 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17179 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9457 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8855 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10402 1
Пропаганда и агитация 195 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20001 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5217 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3253 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2238 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10534 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2043 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6580 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7414 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2899 1
Импортозамещение - параллельный импорт 558 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 239 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 794 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 191 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1025 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8443 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6772 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2963 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7926 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 50 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2879 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3655 1
GizmoChina 147 2
Forbes - Форбс 898 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1243 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5992 1
PhoneArena 74 1
Bloomberg 1375 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 149 1
