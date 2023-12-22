Наталья Сергунина: Столичные экспортеры при поддержке Москвы запустили продажи на 30 международных маркетплейсах

С 2018 г. около тысячи столичных предпринимателей при поддержке города зарегистрировались на 30 международных маркетплейсах. Сегодня московскую продукцию можно найти в онлайн-магазинах Китая, Индии, Бразилии, Турции, Южно-Африканской Республики и других дружественных государств, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Оформление карточек товаров, их продвижение, доставку пробной партии и другие затраты берет на себя Московский экспортный центр.

«Больше трети экспортеров — 385 предприятий — выбрали для продвижения маркетплейсы Азии. Это направление показывает наилучший результат по статистике продаж. Еще около 600 компаний при поддержке Москвы вышло на рынки Латинской Америки, Африки и других регионов мира», — сказала Наталья Сергунина.

Порядка 30 столичных брендов представлено на площадке Lazada, которая ориентирована на покупателей из Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Малайзии и Таиланда. Они чаще всего приобретают московскую натуральную косметику, кондитерские изделия и экоснеки.

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Крупнейшую платформу Китая WeChat в рамках программы уже 15 предпринимателей города. Всего на онлайн-площадке с поддержкой города будет размещено 65 московских брендов. Здесь популярностью пользуются лимонады, шоколад и консервированные продукты. В программе также участвуют и китайские интернет-магазины Epinduo, Taobao, Tmall и другие.

Кроме того, столичные экспортеры могут представить свои товары на индийском маркетплейсе Flipkart, латиноамериканском Mercadolibre, южноафриканском Takealot и других площадках.