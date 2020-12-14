Вышел первый после 10-летнего перерыва ноутбук под маркой Nokia. Его собрали в алюминиево-магниевом корпусе

Индийский маркетплейс Flipcart выпустил ноутбук PureBook X14 под брендом Nokia – в последний раз лэптоп Nokia выходил в 2009 г. PureBook X14 получил алюминиево-магниевый корпус и компактные габариты за счет 14-дюймового экрана. В его основе – 10-нанометровый процессор Intel, но существует вероятность, что купить его можно будет только в Индии.

Ноутбуки Nokia вернулись

Под маркой Nokia состоялся анонс ноутбука PureBook X14. Его премьера прошла в Индии при участии местного маркетплейса Flipcart, купившего лицензию на выпуск техники под этим брендом. К тому же, это первый ноутбук, вышедший под ним за последние 11 лет – предыдущий появился в 2009 г. но на тот момент Flipcart не имел к Nokia никакого отношения.

В Индии Nokia PureBook X14 можно заказать пока только на самом Flipcart, и нет информации, появится ли он в обозримом будущем на других торговых площадках или вовсе за пределами этой страны. На момент публикации материала лэптоп был доступен для предварительного заказа в единственной комплектации, оцененной в 60 тыс. рупий ($814, 59,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 декабря 2020 г.). При этом за несколько дней до дебюта PureBook X14 был замечен в каталоге Flipcart ровно с теми же характеристиками, но за 90 тыс. рупий ($1221, 89,3 тыс. руб.), и чем обусловлен неожиданный демпинг, остается неизвестным. Начало продаж запланировано на 18 декабря 2020 г. и выбора расцветки корпуса в данном случае не будет – ноутбук выйдет исключительно в черном цвете.

В будущем ноутбуков Nokia может стать больше

PureBook X14 может оказаться первым из целой серии новых компьютеров Nokia – в конце ноября 2020 г. CNews писал, что сразу девять ее устройств, относящихся к сегментам лэптопов и планшетов, прошли сертификацию в Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS). Сроки анонса оставшихся восьми новинок пока не установлены.

Ноутбук новый, процессор старый

Для своего первого за 11 лет ноутбука Nokia выбрала процессор Intel Core i5-10210U семейства Comet Lake, далеко не самый современный в актуальной линейке Intel. Он вышел больше года назад, в III квартале 2019 г., и производится по нормам 14-нанометрового техпроцесса, хотя еще в августе 2019 г. Intel начала выпуск 10-нанометровых чипов, а в первых числах сентября 2020 г. она выпустила новейшие мобильные процессоры Tiger Lake на этом техпроцессе.

На чем основан выбор конкретно Core i5-10210U, остается неизвестным. Процессор получил четыре ядра и восемь потоков (Hyper Threading), частоту от 1,6 до 4,2 ГГц, кэш третьего уровня на 6 МБ и встроенное видеоядро Intel UHD 620 с частотой от 0,3 до 1,1 ГГц. Уровень его тепловыделения – 25 Вт.

Память и экран

Nokia PureBook X14 укомплектован 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и матрицей IPS. У него есть поддержка технологии улучшения изображения Dolby Vision и сравнительно тонкие рамки (4,8 мм), но только боковые – верхняя и нижняя имеют обычную толщину. Экран занимает 86% верхней крышки.

Безальтернативная комплектация ноутбука включает в себя 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2666, хотя процессор поддерживает до 64 ГБ. Информации о возможности наращивать ее объем пока нет. Вместимость штатного SSD-накопителя составляет 512 ГБ.

Интересные особенности

Одна из основных «фишек» ноутбука – это его компактность и легкость, поскольку он весит около 1,1 кг, имея металлический корпус из сплава алюминия и магния. В закрытом состоянии его габариты составляют 320х215х17 мм, и внутри него есть батарея на 46,7 Втч, заряда которой хватает на восемь часов автономной работы. Есть поддержка ускоренной зарядки 65 Вт.

Портов в новинке Nokia, несмотря на габариты, достаточно много

В стоимость Nokia PureBook X14 вошла клавиатура без цифрового блока (numpad), но со встроенной подсветкой клавиш. Их ход уменьшен до 1,4 мм.

Звук, ПО и интерфейсы

Все проводные интерфейсы в PureBook X14 выведены на его боковые торцы. Набор состоит из HDMI для подключения внешнего экрана, Ethernet для проводной локальной сети или интернета, двух полноразмерных USB 3.1, одного USB 2.0 и одинокого USB-C 3.1. Есть вход под наушники и микрофон, а вот кард-ридер производитель не предусмотрел.

PureBook X14 дополнен ИК-камерой для распознавания лиц, двумя микрофонами и парой динамиков. Также имеется поддержка технологии Dolby Audio, но она активируется только при подключении внешней акустики, к примеру, наушников.

Беспроводные интерфейсы ноутбука – это Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц), и Bluetooth 5.1. Предустановленная операционная система – Microsoft Windows 10 Home.

Первый ноутбук Nokia

Пробовать себя в роли производителя мобильных ПК Nokia начала еще почти 12 лет назад. CNews сообщал, что о планах по выпуску своего первого ноутбука компания заявила в феврале 2009 г. Анонс состоялся в конце августа 2009 г. – устройство получило название Nokia Booklet 3G и принадлежность к очень популярному тогда классу ультракомпактных лэптопов – нетбуков.

Nokia Booklet 3G

Booklet 3G был собственной разработкой Nokia, созданной без привлечения сторонних компаний. Он оснащался 10-дюймовым HD-дисплеем и работал на базе полноценной ОС Windows 7 (Microsoft начала поставлять ее производителям ПК в июле 2009 г.). В этом ему помогала аппаратная платформа Intel, в центре которой был процессор линейки Atom.

Для Flipcart это не первый опыт релиза различных устройств под маркой Nokia. В декабре 2019 г. состоялась премьера телевизора Smart TV с экраном на 55 дюймов и встроенной прошивкой Android TV 9 Pie – первого телевизора с логотипом Nokia за последние 30 лет. Он был разработан при непосредственном участии Flipkart и поначалу поступил в продажу, как и в случае PureBook X14, только на территории Индии.