Nokia выпустила свой первый смарт-ТВ. Он стоит дешевле смартфонов Xiaomi

Nokia впервые за 30 последние лет вернулась к выпуску телевизоров. Она выпустила модель Smart TV с экраном на 55 дюймов и встроенной прошивкой Android TV 9 Pie. Новинка относится к среднему сегменту и стоит менее $600.

Телевизоры Nokia вернулись

Состоялся дебют первого в мире смарт-телевизора Nokia, представителя новой линейки Smart TV. Модель анонсирована в Индии, сроки ее появления в других странах мира, в том числе в Китае и России, производителем не установлены. О подготовке к ее премьере CNews сообщал в конце ноября 2019 г.

Телевизор Nokia Smart TV разработан при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart. К слову, это первый телевизор Nokia, выпущенный под этим брендом за последние 30 лет. Также под этим названием выпускаются Android-смартфоны – этим занимается китайский холдинг HMD Global.

Nokia Smart TV получил 55-дюймовый экран, в будущем не исключено появление его более компактных и, наоборот, более крупногабаритных версий. В данной модификации его стоимость составляет около $590 или 37,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 декабря 2019 г. Для сравнения, в конце ноября 2019 г. Xiaomi выпустила в России смартфон Mi Note 10 за 40 тыс. руб.

Nokia Smart TV 55

ТВ поступит в продажу на территории Индии 10 декабря 2019 г.

Параметры дисплея

В Nokia Smart TV используется классическая матрица IPS. Дисплей не поддерживает сенсорный ввод, но обеспечивает углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали, а также пиковую яркость 400 нит и контрастность 1200:1. Частота обновления экрана – 60 Гц, соотношение сторон – 16:9, функция «картинка в картинке» не предусмотрена.

Смарт-ТВ Nokia в интерьере

Экран телевизора при диагонали 55 дюймов выдает изображение в разрешении Ultra HD (4K, 3840x2160 пикселей). Производителем заявлена поддержка режима HDR 10, другие параметры экрана, в том числе время отклика матрицы, он раскрывать не стал.

Дополнительно отмечено наличие технологии Intelligent Dimming, необходимой, по данным разработчика, для повышения качества изображения. Она обеспечивает улучшение отображения темных зон кадра.

Звуковая составляющая

Второй важный компонент любого телевизора – это звук, и в Nokia Smart TV за него отвечает компания JBL (принадлежит Samsung вместе с Harman Kardon). Акустика здесь состоит из двух динамиков суммарной мощностью 24 Вт (12 Вт каждый), производителем заявлена поддержка объемного звучания.

Звуковая составляющая Nokia Smart TV дополнена технологиями Dolby Audio и DTS TruSurround, есть 5-полосный эквалайзер и функция автоматической регулировки громкости. Есть и базовые звуковые пресеты – стандартный, музыка, спорт и кино.

Электроника и прошивка

«Умная» часть телевизора Nokia Smart TV состоит из 16 ГБ встроенной памяти, модуля оперативной памяти на 2,25 ГБ (чем обусловлен именно такой объем, неизвестно) и центральным процессором, вернее, однокристальной системой. Она состоит из четырех ARM-ядер Cortex A53 с частотой 1 ГГц и 4-ядерной видеокарты Mali 450 MP4.

Набор интерфейсов Nokia Smart TV

Для подключения источника изображения в телевизоре есть три HDMI, а для периферии предусмотрено два порта USB-A. Присутствуют Ethernet для проводного соединения с локальной сетью, а также Wi-Fi 802.11aс (2,4 и 5 ГГц) для выхода в интернет и подключения к мобильным гаджетам. Bluetooth тоже присутствует.

Программное обеспечение телевизора – ОС Android TV, основанная на Android 9 Pie. Flipkart не уточнила, дополнена ли прошивка каким-либо проприетарным интерфейсом. По умолчанию в Nokia Smart TV есть доступ к Google Play, откуда можно скачать приложение любого онлайн-кинотеатра – от американского Netflix до российского Ivi.

Габариты Nokia Smart TV

Телевизор поддерживает голосовое управление посредством пульта ДУ из комплекта поставки со встроенными Bluetooth и микрофоном. На телевизоре установлен голосовой помощник Google Assistant, поддерживающий русский язык.

Вместе с Nokia Smart TV и пультом к нему покупатель получит металлическую опору для настольной установки и комплект крепления на стену.

У Xiaomi дешевле, но не лучше

За неделю до дебюта Nokia Smart TV компания Xiaomi показала свой новый 55-дюймовый 4К-телевизор Mi TV 4X (55) 2020 Edition. В Индии и Китае его цена составляет около $490 или 31,3 тыс. руб.

Xiaomi Mi TV 4X (55) Winter Edition

За эти деньги в нем есть поддержка HDR 10, процессор с тем же количеством ядер А53, что и у Nokia, но с трехъядерной видеокартой, 2 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 8 ГБ. На Mi TV 4X (55) 2020 Edition установлена ОС Android TV 9 Pie с фирменной прошивкой PatchWall 2.0, обеспечивающей доступ к видеосервисам Hotstar, Netflix и Prime Video (приложения установлены по умолчанию). Xiaomi заявляет о наличии в PatchWall 2.0 доступа к более чем 700 тыс. часов видеоконтента сразу после первого запуска, без установки дополнительных программ.

Список характеристик Mi TV 4X (55) 2020 Edition включает идентичное с Nokia Smart TV количество USB и HDMI, но оба его динамика имеют меньшую мощность – по 10 Вт каждый.