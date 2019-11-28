Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена

5026

Xiaomi разработала телевизор Mi TV 4X (55) 2020 Edition, который менее чем за $500 предложит покупателю поддержку разрешения Ultra HD и ряд технологий улучшения изображения. Он будет продаваться значительно дешевле, чем конкурентные модели.



Ultra HD недорого

Компания Xiaomi анонсировала новый смарт-телевизор Mi TV 4X (55) 2020 Edition с 55-дюймовым (137,5 см) дисплеем и поддержкой разрешения 4К (Ultra HD, 3840x2160 пикселей). Модель готовится к глобальному релизу, который состоится 2 декабря 2019 г.

В продажу Mi TV 4X (55) 2020 Edition поступит сначала в Индии, затем в Китае. Сроки его появления в международной рознице, в том числе и в России, пока не установлены. На 27 ноября 2019 г. Xiaomi предлагала россиянам предыдущую модель – Mi TV 4S (55) за 34 тыс. руб.

Стоимость Mi TV 4X (55) 2020 Edition на момент старта продаж в Индии и КНР составит $490 или около 31,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 ноября 2019 г. В России его цена может оказаться немного выше – Xiaomi нередко завышает цену на свою технику на местном российском рынке, в особенности на смартфоны.

Новый дизайн Mi TV 4X (55) 2020 Edition не полагается

Тем не менее, Mi TV 4X (55) 2020 Edition может оказаться одним из самых доступных 55-дюймовых 4К-телевизоров на российском рынке. К примеру, в модельном ряду компании LG цены на такие телевизоры на момент публикации материала начинались с 38 тыс. руб. за модель 55UM7300PLB.ARU. Самый дешевый 4К-ТВ Samsung (UE55RU7170UXRU) стоил 40 тыс. руб. с учетом скидки и 45 тыс. руб. без нее.

Дисплей и память

Экран Mi TV 4X (55) 2020 Edition основывается на панели IPS со 178-градусными углами обзора. Заявленное время отклика матрицы составляет 6,8 мс, плюс Xiaomi намекнула на поддержку режима HDR 10. В телевизоре применены фирменные алгоритмы Vivid Picture Engine для автоматической регулировки контрастности, насыщенности и яркости изображения. Помимо этого, в новом ТВ есть возможность повышения частоты кадров с любого источника до 60 к/с.

Презентация Xiaomi Mi TV 4X (55) 2020 Edition

Для сравнения, в доступном на территории России Mi TV 4S (55), время отклика матрицы составляет 8 мс, и есть поддержка лишь обычного HDR. С учетом диагонали экрана новая модель получила габариты (вместе со съемными ножками-подставками), 1242х780х245 мм и вес 13 кг. Следует отметить присутствие определенных различий в описании Mi TV 4S (55) на российской и китайской версиях официального сайта Xiaomi. Все данные взяты с китайской версии.

В Mi TV 4X (55) 2020 Edition предусмотрена встроенная память объемом 8 ГБ и 2-гигабайтный модуль оперативной памяти. В сравнении с Mi TV 4S (55) здесь отличий нет.

Прошивка и процессор

Новинка Xiaomi укомплектована 64-битным центральным процессором производства Amlogic. Это однокристальная система с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex A53 и интегрированной видеоподсистемой Mali-450 MP3 с тремя собственными ядрами.

Mi TV 4X (55) 2020 Edition работает под управлением новейшей версии программной платформы Android TV – 9.0. Она дополнена проприетарной оболочкой PatchWall 2.0, обеспечивающей доступ к видеосервисам Hotstar, Netflix и Prime Video (приложения установлены по умолчанию). Xiaomi заявляет о наличии в PatchWall 2.0 доступа к более чем 700 тыс. часов видеоконтента сразу после первого запуска, без установки дополнительных программ.

На просмотр всего контента, предусмотренного в Mi TV 4X (55) 2020 Edition, могут уйти месяцы и даже годы

В прошивке имеется встроенный голосовой помощник Google Assistant, который с 2018 г. понимает русский язык. Помимо этого, во встроенном браузере есть функция Google Data Saver для экономии трафика и ускоренной загрузки страниц при помощи серверов Google. Также Xiaomi интегрировала в PatchWall 2.0 искусственный интеллект, ускоряющий поиск нужного контента в интернете.

Акустика и интерфейсы

Mi TV 4X 2020 Edition экипирован двумя динамиками по 10 Вт каждый против пары 8-ваттных динамиков в Mi TV 4S (55). В телевизоре нет Bluetooth (по крайней мере, на момент анонса наличие этого модуля не было заявлено), но есть двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц), а также три входа HDMI и два порта USB 2.0 (USB 3.0 в данной модели не предусмотрен).

Дополнительно телевизор оснащен AV-выходом и Ethernet-разъемом. Имеется отдельный 3,5-миллиметровый вход под наушники или внешнюю акустику.

Прочие спецификации

Новый телевизор Xiaomi поддерживает как настольное, так и настенное размещение – во втором случае необходимо докупить кронштейн VESA 300x300, он не входит в комплект поставки. Вместе с Mi TV 4X 2020 Edition покупатель приобретает пульт ДУ со встроенным микрофоном для взаимодействия с голосовым ассистентом и две съемные подставки.

При работе телевизор потребляет 140 Вт энергии – это на 20 Вт больше, чем нужно для работы Mi TV 4S (55).