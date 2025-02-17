Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168741
ИКТ 13126
Организации 10287
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25102
Персоны 72050
География 2746
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 843

Prime Video видеосервис



17.02.2025 Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж 1
06.09.2024 XGIMI представляет ультракороткофокусный умный проектор с разрешением 4K AURA 2 1
10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10 1
11.01.2024 Google уволил сотни сотрудников в самом начале нового года 1
21.12.2022 Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян 1
10.09.2021 Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ 1
11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео 1
11.08.2021 Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1 1
04.02.2021 В России стартовали продажи Smart-мониторов Samsung M5 и M7. Цены 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео 1
26.05.2020 Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона 1
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона 1
24.02.2020 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+ 1
05.12.2019 Nokia выпустила свой первый смарт-ТВ. Он стоит дешевле смартфонов Xiaomi 1
28.11.2019 Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена 1
16.09.2019 Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Prime Video и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1748 8
Samsung Electronics 10282 4
Google LLC 11821 4
Amazon Inc - Amazon.com 3011 4
Microsoft Corporation 24662 3
X Corp - Twitter 2848 2
Huawei 3946 2
BBK OPPO Electronics 384 2
Sony 6551 2
BBK OnePlus 216 2
Lenovo Group 2297 1
LG Electronics 3618 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 402 1
Blackton - Новая Линия 9 1
HMD Global - Nokia 133 1
Lenovo Motorola 3502 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 150 1
Samsung - Harman - JBL 218 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Amlogic 35 1
Apple Inc 12137 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 214 1
Adobe Systems 1550 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 182 1
NovaTek 7 1
Flipkart Group 17 1
Microsoft - Activision Blizzard 479 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 37 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 848 1
Motorola Inc 1148 1
Nintendo 758 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 29 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
Mali 36 1
OpenAI 231 1
XGIMI 6 1
DTS - Digital Theater Systems 3 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
Walt Disney Company 622 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 240 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Microsoft - LinkedIn 651 1
Unsplash 817 1
Hyundai Motor Company 388 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 281 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3487 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7322 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3837 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7109 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10010 10
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1038 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 9
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2487 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20864 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24251 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9354 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12517 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1013 6
Dolby Vision 186 6
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2804 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2996 6
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 293 5
DCI-P3 - Охват цветового пространства 246 5
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 140 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2111 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6063 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14432 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9212 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1026 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7406 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 4
Контрастность 2835 4
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 55 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1627 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17112 3
Микрофон - Microphone 2514 3
Google Android TV 320 10
Google YouTube - Видеохостинг 2760 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1110 8
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 366 6
Xiaomi PatchWall 42 6
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 63 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 6
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 5
Hotstar - видеосервис 5 5
Google Android 14051 4
Google Play - Google Store - Android Market 3302 4
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 288 4
Google Android 9 - Android Pie 210 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 262 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 265 2
Google Chromecast 77 2
BBK OnePlus TV 10 2
BBK Realme TV - BBK Realme TV Chroma Boost 9 2
Xiaomi Mi Player 2 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 2
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 2
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 27 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 125 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 437 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 263 1
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 10 1
Honor X - Smart-TV 3 1
Honor Smart Screen - серия телевизоров 17 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 1
Google Data Saver 1 1
Nokia Smart TV 5 1
Lenovo Motorola AmphiSoundX 1 1
Lenovo Motorola TV - серия телевизоров 2 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 1
Microsoft Office 365 943 1
Apple iPad 3866 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7100 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 344 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 200 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Aniston Jennifer - Энистон Дженифер 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 5
Индия - Bharat 5463 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1006 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2955 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4973 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4841 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4674 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1678 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1323 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2267 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 886 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4487 1
Made in China - Сделано в Китае 48 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 861 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5792 1
The Verge - Издание 559 2
GizmoChina 136 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5921 1
Bloomberg 1297 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 645 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще