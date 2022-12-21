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Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян

В 2023 г. ушедший из России стриминг Netflix может стать собственностью Microsoft. Компании очень нужен свой стриминговый сервис, в том числе и для развития своего игрового подразделения, а также чтобы конкурировать с Amazon. Microsoft с 2014 г. скупает различные ценные активы, тратя на это десятки миллиардов долларов.

Netflix под прицелом

Корпорация Microsoft может в самом скором будущем стать владельцем стримингового сервиса Netflix, пишет Reuters. Некогда сверхпопулярный стриминг с весны 2022 г. испытывает трудности, в том числе и финансовые, по причине потери большой части аудитории. Это было связано, помимо прочего, с уходом Netflix с российского рынка в марте 2022 г., на котором он пробыл сравнительно недолго – локализация сервиса состоялась в октябре 2020 г.

По информации издания, Netflix может стать частью Microsoft в течение 2023 г. Другими словами до подписания договора осталось не больше года. Сама корпорация на момент выхода материала информацию о наличии у нее желания прибрать к рукам стриминг не подтверждала, но и не опровергала.

Между тем, покупка Netflix выглядит вполне логичной с точки зрения сферы, в которой Microsoft ведет свой бизнес. У нее есть сильный конкурент в лице Amazon – компании соревнуются, в частности, в облачном сегменте, и Microsoft явно проигрывает. Ее Azure занимает 21% мирового рынка (данные Statista.com за III квартал 2022 г.), и это второе место, а на первом – Amazon с 34-процентной долей.

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Скупкой компаний и сервисов Microsoft занимается с прихода Сатьи Наделлы на пост СЕО в 2014 году

Также у Amazon есть свой стриминговый сервис Prime Video. Microsoft подобным похвастаться пока не может.

На 21 декабря 2022 г. рыночная стоимость Netflix составляла в пределах $128 млрд, что очень далеко от рекорда компании – более $300 млрд в конце октября 2021 г. Тем временем, Microsoft стоит более чем в 10 раз дороже – в пределах $1,8 трлн. с рекордом в $2,58 трлн в конце октября 2021 г.

Связь прослеживается

Может показаться, что Microsoft и Netflix связывает лишь в то, что они обе американские. На деле общего между ними гораздо больше, только на поверхности это не лежит.

Например, Netflix выбрала Microsoft в качестве рекламного партнера для нового сервиса подписки с поддержкой рекламы. Кроме того президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith), который в июне 2022 г. на весь мир вещал о планах по уничтожению российского офиса Microsoft, входит в совет директоров Netflix.

Как пишет Reuters, одна из потенциальных причин желания Microsoft купить Netflix заключается в том, что корпорация хочет предложить услугу потоковой передачи видеоигр на нескольких устройствах. Microsoft очень тесно связана игровой индустрией, так как является владельцем одной из ключевых игровых платформ – Xbox. По сути, корпорация удерживает примерно половину этого рынка – вторая половина у Sony. Еще есть Nintendo, но единственное, что она может предложить геймерам в настоящее время – это портативные консоли.

Залить все деньгами

Microsoft – одна из самых дорогих компаний в мире. Сейчас она, как и все крупные ИТ-компании, переживает не лучшие свои времена, но это не отменяет того факта, что бюджет на поглощение других компаний у нее измеряется десятками миллиардов долларов.

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Поддержка ИТ-отрасли

Скупать компании Microsoft начала после смены гендиректора в феврале 2014 г., когда главой компании вместо Стива Балмера (Steve Balmer) был назначен Сатья Наделла (Satya Nadella). Под его началом Microsoft в сентябре 2014 г. завладела сверхпопулярной игрой Minecraft, за которую заплатила $2,5 млрд.

Это был первый шаг. Вторым стала покупка заблокированной в России соцсети LinkedIn в 2016 г. за $26 млрд. Также в активе Microsoft есть разработчик программного обеспечения для распознавания речи и искусственного интеллекта Nuance, за которого она выложила $20 млрд весной 2021 г.

За полгода до приобретения Nuance Microsoft купила компанию Zenimax Media, которой принадлежат крупные разработчики и издатели современных видеоигр. Это сильно укрепило позиции корпорации в данном сегменте. Покупка обошлась в $7,5 млрд.

В настоящее время Microsoft занята процессом поглощения еще одного колосса рынка видеоигр – Activision Blizzard. Сумма сделки составляет $69 млрд, и Microsoft нужно лишь дождаться одобрения регуляторов.

Евгений Черкесов

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