Microsoft тайно восстала против антироссийских санкций. Возобновлены официальные поставки техники

В российской рознице появились сертифицированные для России приставки Xbox новейшего поколения. Это могут быть устройства из новых партий, специально ориентированных на российский рынок. Сертификацией консолей может заниматься как сама Microsoft, так и один или несколько российских дистрибьюторов. При этом официально Microsoft ушла из России более полугода назад под влиянием американских властей.

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На цифровых витринах российских интернет-магазинов появились игровые приставки Microsoft Xbox, прошедшие сертификацию «Ростеста», пишут «Известия». По информации издания, речь может идти именно об официальных поставках, организованных непосредственно Microsoft.



Следует напомнить, что Microsoft – одна из тех американских компаний, что поспешили сбежать из России еще в марте 2022 г. по требованию властей США. С тех пор она периодически напоминает о себе, вводя все новые ограничения для россиян и грозясь уничтожить свой российский офис.

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В данном случае речь именно о новейших игровых приставках Xbox – флагманской Series X и бюджетной Series S. Все они получили индекс 00011, а также добавочный префикс Ru или РСТ, указывающие на наличие сертификата для легального распространения на российском рынке.

Первые подтверждения

По информации «Известий», такие консоли появились в каталогах «Яндекс маркета» «Озона», «Комуса», «М.Видео-Эльдорадо» и Techline24. Представители «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили CNews возвращение в розницу сертифицированных игровых консолей Microsoft.

«“М.Видео-Эльдорадо” в этом году (в 2022 г. – прим. CNews) успешно адаптировала бизнес-процессы и привлекла новых партнеров, наладила собственные импортные операции, что позволяет обеспечить россиян востребованной техникой, в том числе игровой. Из консолей Microsoft на данный момент в продаже доступны Xbox Series X и Series S», – сообщили CNews представители ритейлера.

В «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнули, что имеющиеся в ассортименте компании консоли «оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы». По словам представителей ритейлера, на них также распространяется гарантия «М.Видео-Эльдорадо», включающая обмен и возврат. CNews писал, что российские сети взяли на себя обязательства по гарантии еще летом 2022 г.

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«Все консоли работают на территории России, есть русский язык, работают с теми дисками, которые продаются в наших магазинах. Series S из прежних запасов, в карточке товара есть пометка RU Spec, – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо». – В продажу уже также вернулись цифровые подписки на сервисы Xbox, приобрести можно Game Pass для консолей и ПК, Live Gold на различные сроки действия. Активация проходит на консоли или официальном сайте Microsoft. В ближайшее время планируем добавить в ассортимент и продукт с игровой валютой для владельцев PlayStation, которую можно будет использовать как для приобретения отдельных игр, так и подписок. На нашей стороне также инструкции и поддержка по любым возникающим вопросам».

В «Яндекс.маркете» на запрос CNews не стали ни подтверждать, ни опровергать наличие в ассортименте сертифицированных «Ростестом» приставок Microsoft нового поколения. «“Яндекс маркет” – маркетплейс, на котором продавцы сами размещают свои товары и устанавливают на них цены, а также оформляют все необходимые документы. Если в отношении какого-то предложения возникают вопросы – служба контроля качества маркетплейса проводит дополнительную проверку», – заявили CNews представители «Маркета».

В «Озон», напротив, утвердительно ответили CNews на вопрос о наличии консолей Microsoft с шильдиком РСТ. «Все игровые консоли Xbox Series X и S, которые можно приобрести на “Озон” у разных продавцов, полностью соответствуют требованиям для продажи на территории России. Ростест версии имеют соответствующую маркировку на упаковке и самой консоли», – сообщили CNews представители маркетплейса. Однако они не уточнили, когда приставки были ввезены на территорию России, и использовался ли для этого параллельный импорт.

В «Ситилинке» на момент публикации материала были представлены консоли Xbox Series X, ввезенные по параллельному импорту. Об этом CNews сообщили представители ритейлера. «Мы предоставляем на них гарантию 12 месяцев. Покупатели не ощутят разницы, так как консоли не имеют отличий для разных рынков. Блок питания подходит для любой стандартной нагрузки сети, а в комплекте идет евровилка», – добавили они.

Официально или нет

Приближенный к неназванному оператору связи источник «Известий» утверждает, что появившиеся в ассортименте российских магазинов сертифицированные консоли Microsoft – это именно новые поставки, а не старые запасы. В качестве доказательства он привел тот факт, что Microsoft ушла из России более восьми месяцев назад, и что ритейлерам невыгодно держать старые запасы на складах столь длительный период.

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«Последние официальные поставки сертифицированных в России консолей были в марте этого года (2022 г. – прим. CNews), – заявил другой неназванный собеседник издания, близкий к крупным продавцам электроники. – Однако Microsoft продолжает сертифицировать приставки здесь, но поставляет их в страны СНГ. Оттуда путем параллельного импорта они поступают на отечественный рынок, поскольку число потенциальных покупателей здесь несоизмеримо больше, чем в странах ближнего зарубежья».

Об окончательном уходе Microsoft из России говорить, судя по всему, еще очень рано

Эту версию озвучил и другой источник издания, близкий к еще одному крупному магазину. По его словам, Microsoft ввозит консоли сертификатом РСТ в другие страны, откуда они попадают в Россию.

Появление сертифицированных консолей Xbox в российских магазинах – это не гарантия того, что Microsoft решила вернуться в Россию. Поставками, а также непосредственно сертификацией игровых приставок вполне могут заниматься российские дистрибьюторы.

Не первый случай

Xbox – не единственная продукция Microsoft, которая продается в России до сих пор, несмотря на уход корпорации с рынка. В начале ноября 2022 г. CNews писал, что многие российские госкомпании, а также образовательные учреждения и финорганизации по-прежнему продлевают лицензии на корпоративный мессенджер Microsoft Teams, хотя и полулегально.

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Поначалу такие случаи были единичными, но по прошествии времени превратились в массовые. Дошло до того, что нежелание компаний отказываться от привычного американского инструмента несколько раз мешало испортозамещению – из-за этого сорвалось несколько крупных закупок российского софта.

Также в октябре 2022 г. в российских интернет-магазинах в изобилии стали продаваться лицензии на облачный офисный сервис Microsoft 365. Спустя месяц их количество сильно сократилось. Тем временем, покупать лицензионные Office и Windows россияне не спешат – их вполне устраивают пиратские копии этих программных продуктов.