Россияне отказываются переходить на Linux. Они качают пиратские Windows и Office терабайтами

В России ежедневно фиксируется несколько сотен тысяч случаев скачиваний и раздач пиратских версий Windows и Office. Россияне не желают отказываться от привычных программ после ухода Microsoft из страны и переходить на Linux и альтернативное офисное ПО. Это наблюдается как в потребительском, так и в корпоративном сегменте.

Россияне не могут без Windows

В России зафиксирован рост популярности пиратских версий операционной системы Windows и офисного ПО Office, пишет «Коммерсант». Это ПО разработано корпорацией Microsoft, ушедшей из России еще в марте 2022 г. и в последующие месяцы обложившей россиян многочисленными ограничениями.

Интерес россиян к нелицензионным версиям ПО Microsoft настолько высок, что в последние месяцы эксперты ежедневно фиксируют сотни тысяч случаев скачиваний и раздач таких дистрибутивов. Например, только 1 ноября 2022 г. их было выявлено в пределах 174 тыс. Для сравнения, годом ранее этот показатель был ниже почти 24 тыс.

Более того, это даже не самый высокий результат за все те месяцы, что Microsoft старательно бойкотирует российских пользователей. По информации издания, в настоящее время рекорд составляет 185 тыс. скачиваний и раздач в день. Он был поставлен в обычный будничный день, 24 октября 2022 г.

Любовь россиян к пиратскому ПО бесконечна

Российские ОС, построенные на Linux, россиян пока совершенно не интересуют. Суммарная доля всех существующих Linux-дистрибутивов на российском рынке десктопных операционных систем в октябре 2022 г. не превышала 2,14% (статистика StatCounter). Для сравнения, Apple macOS занимает 6,02% рынка, а Windows, с учетом всех имеющихся версий – почти 88%.

Новое поколение пиратов

Россия известна любовью своих граждан к пиратскому ПО. На то есть масса причин, в том числе и экономических. Пик популярности такого рода программ в стране пришелся на конец XX и начало XXI века, после чего россияне постепенно, по мере роста благосостояния, начали переходить на лицензионный софт. Но, как сообщал CNews, после 24 февраля 2022 г. все вернулось на круги своя – пиратское ПО вновь интересует жителей страны больше, нежели лицензионное, в том числе и из-за запретов Microsoft

Это подтверждают и опрошенные «Коммерсантом» эксперты. По их данным, число скачиваний пиратских Windows и Office постепенно начало расти во второй половине 2021 г. Например, в августе 2021 г. на пике было 106 тыс. случаев, а в декабре 2021 г. – уже 160 тыс.

Это эксперты связывают с началом нового учебного года – школьникам и студентам нужно работать на ПК, а деньги на закупку лицензионного софта у них или их родителей есть не всегда.

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В то же время лето – это ежегодный период спада активности любителей пиратского ПО. Однако актуальные события приводят к тому, что и в теплое время года россияне наращивают темпы скачивания взломанных Windows и Office. Если летом 2021 г. пик скачиваний был на уровне 96 тыс. то годом позже он составил уже 132 тыс. Также летом 2022 г. было зафиксировано падение продаж ноутбуков с предустановленной ОС – россияне предпочитают скачивать дистрибутивы из интернета, в том числе и пиратские, и самостоятельно устанавливать их.

Купить нельзя украсть

Одной из причин, по которой россияне стали активнее пользоваться пиратским софтом Microsoft, может быть дефицит и дороговизна его легальных версий в России. Редакция CNews обнаружила в крупных сетях распространения базовую ОС Windows 11 Home за 16 тыс. руб. и Windows 11 Pro за 21 тыс. руб.

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Office 2021 тоже стоит недешево. Базовая версия для дома и учебы оценивается в 10 тыс. руб., а для работы и дома – уже почти в 25 тыс. руб.

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Некоторые лицензии Microsoft и вовсе пропадали из российской розницы. Например, лишь в октябре 2022 г. в ней вновь появились ключи к облачному сервису Microsoft 365, но месяц спустя число доступных к покупке лицензий вновь сократилось.

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Подобное, очевидно, не располагает российских пользователей к покупке лицензий на софт американской Microsoft. По мнению одного из опрошенных «Коммерсантом» экспертов, аналогичная ситуация разворачивается и в корпоративном сегменте.

Бизнес-пиратство

Собеседник издания считает, что российский бизнес тоже замешан в росте спроса на пиратское ПО Microsoft, поскольку ему нужно обновлять и расширять свой парк компьютеров. С его слов, переход на Linux в среде, с самого начала построенной на софте Microsoft, не представляется возможным. Он отметил также, что российский бизнес, закупает самые дешевые российские дистрибутивы Linux, чтобы соблюсти план по импортозамещению, но вместо них устанавливают на ПК взломанные ОС Microsoft.

В России на момент публикации материала не было механизма, разрешающего пользователям, в особенности, корпоративным, легально пользоваться пиратским ПО иностранных компаний, покинувших российский рынок. Попытку легализовать использование такого ПО власти предприняли в марте 2022 г., но позже поставили этот вопрос на паузу. В начале ноября 2022 г. началось повторное его обсуждение – как сообщал CNews, Минцифры приступило к разработке механизма принудительной легализации такого софта, при условии, что у него нет российских аналогов.

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Один из вариантов – своего рода «виртуальная» покупка иностранного ПО – деньги за пользование такими программами бизнес будет перечислять в специальный фонд, но на деле они компании будут работать во взломанных версиях без угрозы преследования за нарушение закона. Если компания – разработчик ПО решит вернуться в Россию, она сможет получить накопленные в фонде деньги.

Это лишь один из вариантов легализации иностранного пиратского ПО в России. На 9 ноября 2022 г. итоговое решение по данному вопросу принято не было.