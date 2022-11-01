Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО

Минцифры работает над механизмом принудительной легализации софта иностранных компаний, ушедших из России после начала спецоперации на Украине, у которого нет российских аналогов. В российской ИТ-сфере такое ПО называют «пиратским» и «трофейным». Министерству нужно соблюсти хрупкий баланс между интересами пользователей и российских разработчиков. Зарубежные компании тоже не останутся ни с чем – один из вариантов механизма предусматривает перечисление денег за пользование их ПО на спецсчет, которые они получат после возвращения в Россию.

Принудительно, но легально

В России разрабатывается специальный механизм легализации программного обеспечения иностранных разработчиков при отсутствии у него российских аналогов. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках форума CNews FORUM 2022. Первая его версия может быть готова к ноябрю 2022 г.

Речь идет о легализации программного обеспечения зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка после 24 февраля 2022 г. Таких компаний немало, например, Microsoft, Oracle, Adobe и многие другие. На российском ИТ-рынке неавторизованный софт таких компаний называют «пиратским» и «трофейным». В выступлении Максута Шадаева на CNews FORUM 2022 эти термины не прозвучали.

По словам Максута Шадаева, в настоящее время в разработке находятся несколько вариантов механизма легализации иностранного ПО. Один из них – это создание специальных счетов, на которые будут переводиться отчисления за использование такого софта. Правообладатель, то есть иностранный разработчик, будет иметь возможность получить эти деньги, но только в том случае, если вернется на российский рынок.

Сколько именно вариантов легализации иностранного ПО Минцифры рассматривает в настоящее время, неизвестно. Максут Шадаев раскрыл подробности лишь об одном из них.

Максут Шадаев считает, что деньги за свои лицензии иностранные разработчики должны получить. Но только при условии их возвращения в Россию

«В том числе, существует схема, когда вы будете использовать этот софт и платить отчисления на спецсчет за его использование, – заявил министр на CNews FORUM 2022. – Другое дело, что это будут деньги, которые не будет забирать правообладатель. Но если завтра или послезавтра правообладатель вернется, он сможет эти деньги забрать. Вот сейчас очень много разных таких нюансов в этой модели регулирования. Мы их обсуждаем. Надеюсь, до конца ноября (2022 г. – прим. CNews) придем к общему мнению».

Соблюдение хрупкого баланса

По словам главы Минцифры, легализация иностранного ПО ушедших их России компаний – это механизм «вывода из под удара» компаний, которые были бы рады перейти на российский софт, но не могут сделать это ввиду отсутствия такого под требуемые задачи. В результате таким компаниям приходится продолжать работать в зарубежных программах «с определенным нарушением условий их правообладателей».

Судя по всему, итоговый алгоритм легализации иностранных утилит будет содержать те или иные ограничения, с которыми компаниям придется мириться. Максут Шадаев отметил, что если дать пользователям «полную свободу» использования зарубежного ПО, то это ударит по российским разработчикам.

«Тут вопрос, как мы должны эту всю конструкцию построить, – сказал Максут Шадаев. – С одной стороны, чтобы добросовестные пользователи, не имея российской альтернативы, могли использовать зарубежные продукты с определенным нарушением авторских прав. С другой стороны, чтобы это не убило наш рынок. Вот этот баланс мы сейчас ищем. Мы понимаем необходимость того, чтобы дать российским компаниям использовать зарубежный софт с определенными отклонениями».

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На момент публикации материала дополнительных подробностей о механизме легализации иностранного ПО в России известно не было. «Какую-то систему легализации, какие-то, как мы называем, патенты на каперство, скорее всего, будем выдавать – по определенным правилам, по определенным условиям», – подытожил Максут Шадаев.

Пиратское станет легальным

Эпоха расцвета популярности пиратского ПО, отечественного и зарубежного, в России пришлась на конец XX и начало XXI веков. Постепенно, с ростом экономики страны и благосостояния граждан, интерес к краденому ПО постепенно угасал – россияне все чаще и активнее переходили на лицензионный софт, вне зависимости от страны его происхождения.

После 24 февраля 2022 г. началось массовое бегство иностранных разработчиков из России. Власти отреагировали на это моментально, в начале марта 2022 г. начав рассмотрение вопроса принудительной легализации ПО иностранных компаний, покинувших Россию. Через несколько дней этот вопрос был поставлен на паузу. Не исключено, что новая инициатива Минцифры является продолжением процесса его рассмотрения.

Тем временем россияне начали обратный переход – с лицензионного ПО на пиратское. Катализатором стали действия корпорации Microsoft – она ввела против россиян такое количество санкций, что те в ответ приступили к массовому скачиванию пиратских версий Windows и установке их на ноутбуки, поставляемые без операционной системы.

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К концу лета 2022 г. интерес россиян к пиратскому контенту вырос еще сильнее. На этот раз причиной стало не только бегство разработчиков ПО, но и отсутствие западных фильмов, а также музыки. Правообладатели из этих сегментов тоже предпочли покинуть российский рынок, на что жители России отреагировали наращиванием объемов контента, скачиваемым с торрентов и пиратских сайтов.