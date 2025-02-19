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Индексная книга (каталог) CNews*
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Свинцов Андрей



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
20.09.2024 Оборотные штрафы за утечки персональных данных могут ввести в России до конца года 1
10.07.2024 В WhatsApp* появится суперполезная и нужная функция, о которой многие мечтают. Россиян к ней тоже допустят 1
22.03.2024 Хакеров в России разделят на категории. Одним будут платить миллионы, других упекут в тюрьму на всю жизнь 1
14.03.2024 Хакеров в России приравняют к террористам. Власти хотят радикально ужесточить кару за взлом – от 10 лет тюрьмы до пожизненного 2
24.10.2023 Суверенный Рунет слабоват. Изъяны в его инфраструктуре могут сломать Сеть в России 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 2
15.06.2023 В России готовится к запуску суверенный интернет с доступом по паспорту и только с проверенными сайтами 2
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы 2
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1

Публикаций - 46, упоминаний - 50

Свинцов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 20
8263 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 17
Газинформсервис - ГИС 280 16
ММК Информсервис 52 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 933 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 177 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Т1 Иннотех 178 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 46 16
Microsoft Corporation 24667 7
Oracle Corporation 6705 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 5
VK - Mail.ru Group 3458 4
IBM - International Business Machines Corp 9447 4
Yandex - Яндекс 7415 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 4
МегаФон 8940 4
Ростелеком 9742 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 3
SAP SE 5282 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1203 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
Telegram Group 2020 3
Directum - Директум 1100 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 236 3
UseTech - Юзтех Интеграция 52 3
InfoWatch - Инфовотч 1018 3
Luxms 82 3
Gelarm - Геларм 36 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 249 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 2
Selectel - Селектел 390 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 113 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 20
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 20
Лента - Сеть розничной торговли 2091 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 19
РЖД - Российские железные дороги 1911 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 4
Zenden Group - Дом одежды 65 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 852 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 3
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 3
МКБ - Московский кредитный банк 560 3
Сургутнефтегаз - СНГ 269 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 3
Комус 94 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 3
МОСГАЗ 42 3
36,6 - аптечная сеть 90 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 2
Абсолют Банк 231 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 18
Федеральное казначейство России 1783 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 15
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 15
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 13
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 13
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 13
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 8
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 7
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 919 7
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 7
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 4
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 2
ГосИнформСистемы 128 4
ЛДПР 105 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1434 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
Linux Foundation 187 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 37
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2153 36
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1204 26
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6699 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 19
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 315 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3093 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4185 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 245 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 27 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6280 12
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 744 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 9
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1996 9
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 888 9
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 122 8
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 277 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9430 6
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 16
НКТ - Р7-Офис 383 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2285 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 8
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 6
Microsoft Windows 15722 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4503 4
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 4
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 4
Mozilla Firefox - браузер 1891 3
Google Chrome - браузер 1567 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 3
Luxms BI 78 3
UseTech - UseBus 29 3
Google Android 14058 2
1С:ERP Управление предприятием 558 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 705 2
Linux OS 10016 2
Microsoft Office 3751 2
WhatsApp Messenger 1090 2
VK - Mail.Ru Почта 350 2
VK - Mail.Ru myTarget 145 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 177 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 2
Apple iOS 7841 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 84 2
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 51 2
FreePik 1025 2
Шадаев Максут 1015 33
Сотин Денис 205 22
Натрусов Артем 284 20
Меденцев Константин 98 19
Александров Александр 70 17
Чурсин Дмитрий 61 17
Чаркин Евгений 296 17
Тятюшев Максим 99 17
Теплицкий Дмитрий 73 16
Пустарнаков Роман 45 16
Харитонов Дмитрий 51 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Солопов Вячеслав 37 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Феоктистов Вадим 35 16
Абакумов Евгений 206 16
Чаркин Владимир 16 16
Богданов Андрей 41 16
Сергеев Сергей 138 16
Кубарев Алексей 54 16
Шойтов Александр 78 16
Верисов Михаил 22 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 18 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Албычев Александр 151 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 23 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Труненков Сергей 35 15
Сытник Андрей 23 14
Слышкин Василий 129 14
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