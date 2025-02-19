Свинцов Андрей
Свинцов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1015 33
|Сотин Денис 205 22
|Натрусов Артем 284 20
|Меденцев Константин 98 19
|Александров Александр 70 17
|Чурсин Дмитрий 61 17
|Чаркин Евгений 296 17
|Тятюшев Максим 99 17
|Теплицкий Дмитрий 73 16
|Пустарнаков Роман 45 16
|Харитонов Дмитрий 51 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Трофимов Дмитрий 41 16
|Феоктистов Вадим 35 16
|Абакумов Евгений 206 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Богданов Андрей 41 16
|Сергеев Сергей 138 16
|Кубарев Алексей 54 16
|Шойтов Александр 78 16
|Верисов Михаил 22 16
|Бабкин Николай 24 16
|Королёв Дмитрий 18 16
|Ильина Наталья 18 16
|Тихонова Божена 16 16
|Порошин Тимур 30 16
|Шаев Виталий 43 16
|Албычев Александр 151 16
|Жигалов Олег 19 16
|Щепалин Олег 23 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Труненков Сергей 35 15
|Сытник Андрей 23 14
|Слышкин Василий 129 14
|Чернышенко Дмитрий 566 13
|Разумовский Дмитрий 121 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.