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В России готовится к запуску суверенный интернет с доступом по паспорту и только с проверенными сайтами

Власти готовят к запуску новую версию российского интернета, вход в которую будет строго по паспорту.

Россияне под колпаком

В России в самом скором будущем заработает проект защищенного интернета, в котором абсолютно все действия пользователя будут прозрачны. Он будет наполнен лишь строго ограниченным набором веб-сайтов и сервисов – в него попадут лишь те, кто полностью соблюдает российское законодательство, пишут «Ведомости».

Эксперты издания окрестили проект «Рунетом 2.0». Обычные пользователи тоже не смогут подключиться к нему просто так – для этого потребуется специализированный персональный идентификатор. Другими словами, «Рунет 2.0» – это интернет по паспорту, потому что без предоставления паспорта персональный идентификатор не получить.

Проект «Рунет 2.0» в режиме пилота должен заработать до конца 2023 г. – более точных сроков пока нет. Как пишет издание со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Андрея Свинцова, персональный индентификатор позволит спецслужбам без труда отыскать «того, кто владеет этим аккаунтом».

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Фото: Государственная Дума
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В нынешний интернет россияне тоже заходят по паспорту, хотя и не всегда по своему – операторы сотовой связи и провайдеры проводного интернета требуют паспортные данные при заключении договора и угрожают расторгнуть его, если вовремя не обновить их в базе данных.

Только отечественное

Особенностей у «Рунета 2.0» несколько, и первая из них – к нему невозможно подключиться, если на устройстве активирован инструмент подмены IP-адресов. Вторая особенность – это вход по паспорту, почти буквально. Третья – в «Рунете 2.0» почти не будет иностранных сайтов – основной костяк составят российские сервисы, проверенные и одобренные государством.

Таким образом, новый защищенный российский сегмент интернета вполне можно сравнить с сетью «Кванмен», которую в своем материале упоминают «Ведомости». Эта сеть, которая заменяет обычным гражданам нормальный интернет, но не в России, а в Северной Корее.

Эта страна известна на весь мир многочисленными запретами и ограничениями для граждан, обойти которые весьма непросто. Информация в «Кванмен» попадает из полноценного интернета, но проходит несколько уровней цензуры.

Пока единственным явным отличием грядущего «Рунета 2.0» от «Кванмена» является наличие у первого нескольких крупных отечественных соцсетей – как минимум «Одноклассников» и «Вконтакте». В северокорейском интранете подобных сервисов нет, пишут «Ведомости».

Прикрываясь безопасностью

Андрей Свинцов назвал «Рунет 2.0» «защищенной частью интернета». Пока нет данных, связана ли каким-либо образом описываемая им инициатива с законом о «суверенном Рунете», который действует с осени 2019 г. и позволяет отключать российский сегмент интернета от Глобальной сети в случае тех или иных внешних угроз.

По словам Свинцова, главная цель создания «прозрачного интернета» – это «обеспечение безопасности граждан. «Обеспечение сохранности их персональных данных, защита от спам-рассылок, от мошенничества, от сайтов, которые называются фишинговыми, т. е. воруют денежные средства путем подмены получателя или дублирования страниц популярных сайтов», – сообщил он изданию. Чиновник подчеркнул, что сейчас меры обеспечения безопасности внутри «Рунета 2.0» обсуждаются с неким «профессиональным сообществом, в которое, по его словам, входят операторы связи, вендоры российского «железа», а также отечественные разработчики ИБ-софта. Названия компаний он не раскрыл.

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«Главное – чтобы эти технологии были безопасны и не содержали закладок, которые позволят нашим противникам вскрывать защищенную часть интернета через свои инструментарии в софте или «железе» на стадии производства. Поэтому степень и скорость внедрения технологии будет небыстрой, так как объем производства «железа» в России невелик», – добавил депутат.

Свободный интернет останется

Андрей Свинцов сообщил изданию, что запуск «Рунета 2.0» не означает прекращение работы в России полноценного интернета, где не нужно постоянно ощущать на себе виртуальный взгляд спецслужб и регистрироваться по паспорту. Но, в очередной раз подчеркивая, что «Рунет 2.0» – это в первую очередь про безопасность, чиновник заявил, что, находясь в свободном интернете, россияне будут самостоятельно нести ответственность за свои персональные данные «и иные аспекты безопасности».

В нынешнем интернете утечка персональных данных россиян – явление очень регулярное и массовое. Например, Сбербанк дважды сливал в Сеть чувствительные сведения о десятках миллионов своих клиентов. В 2023 г. сведения об утечках поступают чуть ли не еженедельно – недавним примером может служить попадание в интернет сведений о 3 млн клиентов сети магазинов «Глория джинс», которую компания подтвердила в начале июня 2023 г.

При этом сами компании пока не особо страдают от своего халатного отношения к персональным данным своих пользователей, если не считать репутационные ущербы. Нынешняя судебная практика такова, что даже крупный бизнес получает штрафы в размере 60 тыс. руб. за каждый факт слива, хотя максимальное наказание за этот проступок может достигать 500 тыс. руб. Примеров можно привести несколько – холдинг VK получил штраф 60 тыс. руб. в мае 2023 г. а сервис доставки «Яндекс еда» – в августе 2022 г. CNews писал, что в обозримом будущем за утечку могут начать назначать оборотные штрафы, и в этом случае для особо крупных компаний десятки тысяч рублей могут превратиться в миллиарды.

Все уже готово

С точки зрения технической реализации «Рунет 2.0» и запрет на доступ к любым сайтам не из списка разрешенных уже готов. Необходимые ограничения можно реализовать при помощи технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые все операторы связи по решению Роскомнадзора обязаны встраивать в свои сети. Эти программно-аппаратные комплексы позволяют регулятору быстро блокировать ресурсы, которые попадают в реестр запрещенных сайтов.

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В числе тех, кто выполнил требование по установке ТСПУ – оператор связи «Мегафон», сообщили CNews его представители. «Кроме того, на сетях оператора работает собственная система фильтрации, ограничивающая доступ к запрещенному законом контенту», – добавили они». Также у «Мегафона» есть тариф «Мегафон Kids» сервис «Родительский контроль». «Продукты направлены на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей. В настоящее время под фильтр попадает около 10 тыс. сайтов, и их перечень обновляется ежедневно», – сказали CNews в «Мегафоне».

«Билайн» и МТС на момент выхода материала на запрос CNews ответить не смогли. Представители Tele2 от комментариев отказались.

Георгий Дорофеев

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