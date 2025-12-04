Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минцифры РФ Роскомнадзор РФ РКН ТСПУ технические средства предотвращения угроз технические средства противодействия угрозам
СОБЫТИЯ
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3349 10
|Кулин Филипп 52 10
|Хинштейн Александр 146 8
|Казарян Карен 80 7
|Хуторцев Сергей 12 6
|Горелкин Антон 108 6
|Клишас Андрей 59 4
|Галушко Дмитрий 23 4
|Климарев Михаил 48 3
|Бедеров Игорь 83 3
|Авакимян Анна 6 2
|Грищенко Олег 3 2
|Зверьков Ярослав 2 2
|Цаплин Никита 69 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 2
|Бокова Людмила 82 2
|Дарбинян Саркис 37 2
|Абашина Екатерина 5 2
|Боярский Сергей 33 2
|Бойко Алексей 99 2
|Шадаев Максут 1146 2
|Немкин Антон 48 2
|Липов Андрей 67 2
|Вязников Алексей 2 1
|Лебедев Руслан 1 1
|Шашков Алексей 2 1
|Яблоков Артем 1 1
|Магазинник Игорь 7 1
|Орехов Виталий 1 1
|Таран Кира 1 1
|Marco Talmon - Марко Талмон 9 1
|Кузькин Дмитрий 1 1
|Пискарев Василий 10 1
|Соколов Алексей 135 1
|Лугов Андрей 32 1
|Гузаков Николай 8 1
|Горбунов Дмитрий 8 1
|Иванов Олег 146 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Демин Александр 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.