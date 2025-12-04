Разделы

Минцифры РФ Роскомнадзор РФ РКН ТСПУ технические средства предотвращения угроз технические средства противодействия угрозам


СОБЫТИЯ

04.12.2025 В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac 2
30.09.2025 У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин 2
30.07.2025 В России заблокирован Speedtest 2
29.05.2025 Власти к осени 2025 года наведут порядок с VPN 2
21.05.2025 Евросоюз ввел санкции против подразделения Роскомнадзора и разработчиков БПЛА 2
20.05.2025 Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация 2
10.03.2025 В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram: «его используют недруги» 2
14.01.2025 Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube 2
18.12.2024 Провайдеров обяжут сообщать в Роскомнадзор, кто посещает заблокированные сайты 2
13.12.2024 В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями 2
11.12.2024 Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины 2
09.12.2024 Российские регионы временно остались без WhatsApp 2
29.11.2024 YouTube прогибается под Роскомнадзор. Сервис требует у блогеров удалить ролики о том, как обходить блокировки 3
27.11.2024 Роскомнадзор покупает за 137 миллионов СХД, чтобы заменить иностранную 2
22.11.2024 В России запретили публиковать техническую информацию и даже статистику о VPN-сервисах 2
14.11.2024 Россия готовится к отключению от всемирного интернета 2
11.11.2024 В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров 2
07.11.2024 Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются 1
29.10.2024 Российские компании требуют у Google два ундециллиона рублей штрафа 2
25.10.2024 Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей 1
14.10.2024 Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с 3
20.09.2024 Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор 2
10.09.2024 Роскомнадзор получит 59 миллиардов, чтобы усилить блокировки запрещенных сайтов 3
04.09.2024 Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube» 2
02.09.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2024 года 1
28.08.2024 Замедление YouTube дало трещину. Провайдеры стали самостоятельно ускорять любимый россиянами сервис 1
12.08.2024 Внезапные последствия. Провайдеры требуют от властей объяснить замедление YouTube. Россияне массово разрывают договоры с операторами 1
09.08.2024 Роскомнадзор разыскивает кэш-серверы YouTube по всем ЦОДам и операторам России 2
10.07.2024 Власти начали управлять блокировками в Рунете с помощью отечественного оборудования 4
04.07.2024 Роскомнадзор: По нашему требованию Apple удалила 25 приложений VPN для iPhone и MacBook 2
10.06.2024 Власти создали российский суверенный Speedtest 2
09.04.2024 В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета 2
28.02.2024 Грандиозный сбой в Рунете: Просто Роскомнадзор перестарался с блокировками 3
21.02.2024 Чемпионами по числу IP-адресов в России стали «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «Билайн» 2
05.02.2024 Власти собираются засекретить причины блокировки сайтов 2
01.02.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2024 года 1
15.11.2023 Власти тайком заблокируют спецпротокол VPN для обхода блокировок. Последствия для Рунета могут оказаться разрушительными 1
24.10.2023 Дмитрий Чернышенко: в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» предусмотрено развитие систем связи 1
23.10.2023 Власти выписали операторам связи втрое больше штрафов, чем год назад 1
04.10.2023 VPN подал в суд на Роскомнадзор за незаконную блокировку в России 2

Ростелеком 10306 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 18
Telegram Group 2571 18
Google LLC 12255 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 15
X Corp - Twitter 2907 14
Meta Platforms - Facebook 4531 13
МегаФон 9892 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 8
Yandex - Яндекс 8434 7
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 29 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 6
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 11 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 5
Cloudflare 131 5
Apple Inc 12628 4
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 4
ОБИТ 104 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 3
GoDaddy - Регистратор доменных имен 58 3
DigitalOcean 33 3
Hetzner Online GmbH 16 2
Ростелеком - Градиент АО 2 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 2
Lantern 8 2
RuVDS - МТ Финанс 76 2
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 44 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 348 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 2
Network Solutions - Web.com 105 2
T.Hunter 64 2
Ростелеком - Рестрим - Restream 13 2
Финко 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 1
Радиолайн 3 1
Aeza International LTD - Аеза Групп - Аеза Логистик 2 1
РегБлок 6 2
ОрдерКом 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Градиент 94 2
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Стратим КБ 2 1
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 12 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  23 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 46 1
iHerb - маркетплейс 17 1
Gucci - Дом моды Гуччи 35 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
Etsy 20 1
Astey 7 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Транснефть 322 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 1
Спортмастер - Sportmaster 191 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 1
Новатэк Новафининвест 57 1
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 6 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 70
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 5
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 78 4
Судебная власть - Judicial power 2412 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 3
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 73 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 2
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 72 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 13 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Международная академия связи - МАС 42 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 45
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 37
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 15
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 11
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 11
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1375 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 10
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 88 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 7
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 804 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 6
Оповещение и уведомление - Notification 5376 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 875 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 4
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 98 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 29
FreePik 1435 16
Google YouTube - Видеохостинг 2885 15
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 12
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 8
Rakuten Viber 650 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 41 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
OpenVPN 75 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 152 3
Opera Browser - Браузер 1033 3
Discord 153 3
Pixabay 191 3
VK - Яндекс.Дзен 225 3
VyprVPN 8 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 18 2
Shadowsocks VPN 7 2
HideMy.network - HideMy.name - VPN-сервис 8 2
Apple macOS 2248 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
ByteDance - TikTok 317 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 2
Google Chrome - браузер 1648 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 2
Google Gmail 984 2
Proton Technologies - ProtonVPN 23 2
Opera VPN 12 2
Google Cloud Services 233 2
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 20 2
NordVPN 22 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 116 2
Google Android 14679 2
Путин Владимир 3349 10
Кулин Филипп 52 10
Хинштейн Александр 146 8
Казарян Карен 80 7
Хуторцев Сергей 12 6
Горелкин Антон 108 6
Клишас Андрей 59 4
Галушко Дмитрий 23 4
Климарев Михаил 48 3
Бедеров Игорь 83 3
Авакимян Анна 6 2
Грищенко Олег 3 2
Зверьков Ярослав 2 2
Цаплин Никита 69 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 2
Бокова Людмила 82 2
Дарбинян Саркис 37 2
Абашина Екатерина 5 2
Боярский Сергей 33 2
Бойко Алексей 99 2
Шадаев Максут 1146 2
Немкин Антон 48 2
Липов Андрей 67 2
Вязников Алексей 2 1
Лебедев Руслан 1 1
Шашков Алексей 2 1
Яблоков Артем 1 1
Магазинник Игорь 7 1
Орехов Виталий 1 1
Таран Кира 1 1
Marco Talmon - Марко Талмон 9 1
Кузькин Дмитрий 1 1
Пискарев Василий 10 1
Соколов Алексей 135 1
Лугов Андрей 32 1
Гузаков Николай 8 1
Горбунов Дмитрий 8 1
Иванов Олег 146 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Демин Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Беларусь - Белоруссия 6023 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Украина 7793 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 683 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 422 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Польша - Республика 2001 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Россия - СЗФО - Псковская область 670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 2
Европа 24634 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 2
Израиль 2784 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 348 2
Франция - Французская Республика 7975 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 431 1
Китай - Тайвань 4136 1
Испания - Королевство 3760 1
Нидерланды 3631 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Белиз 72 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 46
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 37
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 28
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 16
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 14
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 13
Blacklist - Чёрный список 671 12
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 8
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 7
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 6
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 6
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 5
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
Цензура - Свобода слово 507 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 20 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 8
Ведомости 1233 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 5
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
Forbes - Форбс 910 3
Wikipedia - Википедия 585 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 2
Известия ИД 704 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 2
РИА Новости 984 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 3
SimilarWeb 57 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
