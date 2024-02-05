Власти собираются засекретить причины блокировки сайтов

Роскомнадзор предлагает отменить пункт закона, по которому у пользователей интернета должна быть возможность проверять факт наличия и причину требований Генпрокуратуры о блокировке сайтов. Это осложнит анализ и общественный мониторинг признанного запрещенным в России и заблокированного контента.



Новый вариант приказа

Роскомнадзор обновил проект Приказа о порядке работы информационной системы, через которую операторы получают данные о заблокированных сайтах. Из доступа пропадут сведения об основаниях блокировки, пишет «Коммерсант».

Речь идет о Приказе «О внесении изменений в порядок функционирования Информационной системы взаимодействия, утвержденный приказом Федеральной службы ‎по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 16 марта 2021 г. № 27».

В пояснительной записке ведомство обосновывает изменения тем, что федеральный закон «Об информации» не предусматривает публикацию требований прокуратуры.

Что планируется изменить

Роскомнадзор предлагает отменить пункт, по которому у пользователей интернета должна быть возможность проверять факт наличия требований Генпрокуратуры о необходимости удалить запрещенный в России контент.

Фото: creativeart на Freepik Информацию о причинах блокировки сайтов Роскомнадзор предлагает не раскрывать

Ведомство ведет реестр заблокированных сайтов исходя из решений судов и органов, имеющих право требовать досудебной блокировки, — Генпрокуратуры, ФНС, Росмолодежи и т. п.

Из реестровой записи о блокировке сайтов, инициируемой Генпрокуратурой, предлагается убрать номер требования (официального документа). Также операторы смогут не публиковать на страницах-«заглушках» основания блокировки.

Прямые упоминания самой Генпрокуратуры исчезли из записей реестра еще с октября 2022 г. — блокировки по ее инициативе стали приписываться некоему не названному ведомству. В декабре Роскомнадзор представил на regulation.gov.ru проект приказа, по которому можно не раскрывать сведения о решениях Генпрокуратуры.

Мнение экспертов

Независимый ИT-эксперт Филипп Кулин сказал изданию, что основания от лица «неуказанного органа» в списках сайтов, передаваемых Роскомнадзором операторам для блокировки, сейчас позволяют сделать однозначный вывод об ограничениях, инициированных Генпрокуратурой: «По новым правилам "неуказанным" будет и основание, что усложнит поиск по выгрузке и анализ ее данных».

Кулин считает, что на работе сайтов и хостеров изменения мало отразятся, так как они «практически не оспаривают требования Генпрокуратуры из-за рисков дальнейшего преследования». Новшество больше скажется на возможностях «общественного мониторинга за блокировками».

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Гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин отметил, что поправки «негативно повлияют на прозрачность принятия решений». Если существующий порядок позволяет сразу понять, почему тот или иной ресурс заблокировали, то с новым это невозможно — «придется обращаться в Роскомнадзор, и ответ будет зависеть от него».

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, изменения «еще больше размоют разницу между реестровыми и внереестровыми блокировками». То есть теми, которые осуществляются по федеральному закону «Об информации», и теми, которые происходят на ТСПУ (технических средствах противодействия угрозам) — оборудовании, устанавливаемом на сетях по закону о «суверенном рунете».

В первом полугодии 2023 г. по данным Роскомнадзора которые приводил «Коммерсант» в сентябре 2023 г., в России заблокировано или удалено более 885 тыс. сайтов с запрещенной законодательством информацией, что на 85% больше, чем за аналогичный период 2022 г.