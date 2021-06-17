Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кулин Филипп
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 50
Кулин Филипп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
|Климарев Михаил 46 9
|Путин Владимир 1828 7
|Жаров Александр 165 7
|Дуров Павел 216 5
|Яровая Ирина 63 3
|Носков Константин 202 3
|Навальный Алексей 58 3
|Иванов Олег 124 2
|Артимович Дмитрий 19 2
|Кобзев Владимир 2 2
|Волин Алексей 113 2
|Шадаев Максут 384 2
|Литреев Александр 4 2
|Козлюк Артем 39 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Халиков Антон 1 1
|Кириллов Александр 21 1
|Лукашенко Александр 41 1
|Карлин Александр 6 1
|Башкин Александр 8 1
|Маникин Алексей 1 1
|Молибог Николай 3 1
|Здольников Владимир 5 1
|Артемьев Игорь 66 1
|Боярский Сергей 16 1
|Вашукевич Анастасия 2 1
|Binns Robert - Биннс Роберт 1 1
|Волков Леонид 11 1
|Рыбка Анастасия 3 1
|Yen Andy - Йен Энди 4 1
|Амелькин Алексей 1 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Давыдов Денис 32 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Королюк Алексей 86 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769506, в очереди разбора - 673190.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769506, в очереди разбора - 673190.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru