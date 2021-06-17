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Кулин Филипп


17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN 1
17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете 1
26.04.2021 «Сжег гимназию и упразднил науки». Власти запрещают россиянам делиться знаниями через интернет 1
20.04.2021 Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети 1
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал 1
15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 1
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 2
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
16.07.2020 Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов 3
16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge 2
06.04.2020 Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео 1
06.04.2020 Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств 1
13.03.2020 Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 1
29.01.2020 В России заблокировали сверхзащищенную «почту для параноиков» 1
15.01.2020 Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора 1
14.01.2020 Власти утвердили требования к российским DNS. На их выполнение потребуются десятки миллиардов 1
26.07.2019 Власти запрещают иностранцам владеть «Яндексом» и Mail.ru 1
23.07.2019 В России запрещают анонимную электронную почту 1
29.03.2019 Власти требуют от VPN-сервисов блокировать запрещенные для россиян сайты. «Касперский» уже согласился 1
25.01.2019 Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете 1
28.12.2018 Отныне в России сайты будут блокировать за одни сутки вместо трех 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
26.10.2018 Google накажут за отказ блокировать сайты в России 1
28.08.2018 Протокол IPv6 перестанет спасать от блокировок Роскомнадзора 2
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
09.06.2018 В Рунете разразилась доменная война: «Рег.ру» отобрал 70 тыс. доменов у «Бегета» 1
09.06.2018 Роскомнадзор внезапно разблокировал 7 миллионов IP-адресов 3
28.05.2018 Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad 2
17.05.2018 В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник» 1
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube 1
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет 2
17.04.2018 Власти объявили войну Telegram: В России заблокированы миллионы IP-адресов Amazon и Google 1
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon 1
19.03.2018 Как в России вывели из строя провайдера, заблокировав миллион IP-адресов 2
20.02.2018 Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку 2
12.02.2018 Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов 1
05.06.2017 Как «троллят» Роскомнадзор, Или из-за чего случаются сбои в Telegram 1

Публикаций - 39, упоминаний - 50

Кулин Филипп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 19
Google LLC 7177 16
Telegram Group 702 14
Yandex - Яндекс 4103 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Apple Inc - Эппл Рус 7737 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Zello 20 5
VK - Mail.ru Group 2487 5
Amazon Inc - Amazon.com 1473 5
Facebook 3768 4
DigitalOcean 16 4
Twitter 2204 3
Rambler Group - Рамблер ГК 487 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
DipHost 2 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 2
Proton Technologies 17 1
АФК Система ПАО 998 1
Beget - Бегет 3 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Akamai Technologies 50 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Белтелеком 34 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 9 1
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 2 1
Центел - Центральный телеграф 164 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
Cloudflare 50 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Wargaming 90 1
TeamViewer 78 1
LinkedIn 521 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Uber 257 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Naspers 56 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Русагро Группа Компаний 139 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Яндекс.Такси 271 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Qiwi 783 1
Gett 60 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Uber Technologies 258 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 8
Таганский районный суд города Москвы 44 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 8
Президент Российской Федерации 1442 6
Правительство РФ 2208 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
МКС - Международная космическая станция 99 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Мещанский районный суд города Москвы 9 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 20
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 7
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 3
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 3
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 2
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 212 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
UDP - User Datagram Protocol 85 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 12 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ESNI - Encrypted SNI - стандарт зашифрованной передачи имени хоста 3 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 49 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 134 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Diameter 12 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
AWS - Amazon Web Services 569 9
Rakuten Viber 429 7
Apple - App Store 2198 6
Google YouTube - Видеохостинг 1734 5
WhatsApp Messenger 654 5
VK - Mail.ru Одноклассники 862 5
Microsoft Azure 1171 5
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Wargaming World of Warships 31 3
IPVAnish - VPN-сервис 5 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
Snapchat 89 2
NordVPN 8 2
Kaspersky Secure Connection 13 2
Joomla CMS 73 2
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Telegram - Мессенджер 80 2
ExpressVPN 11 2
VPN Unlimited 4 2
Hola VPN 5 2
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 4 2
Hide my Ass - VPN-сервис 4 2
VypryVPN 4 2
TorGuard 5 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Google Gmail 606 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Apple iOS 5742 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Google Android 10751 2
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
РКН - Национальная система доменных имен DNS 2 1
Реестр общественных и государственных сайтов - Каталог государственных сайтов 1 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Edge - Браузер 992 1
Климарев Михаил 46 9
Путин Владимир 1828 7
Жаров Александр 165 7
Дуров Павел 216 5
Яровая Ирина 63 3
Носков Константин 202 3
Навальный Алексей 58 3
Иванов Олег 124 2
Артимович Дмитрий 19 2
Кобзев Владимир 2 2
Волин Алексей 113 2
Шадаев Максут 384 2
Литреев Александр 4 2
Козлюк Артем 39 2
Дерипаска Олег 19 2
Халиков Антон 1 1
Кириллов Александр 21 1
Лукашенко Александр 41 1
Карлин Александр 6 1
Башкин Александр 8 1
Маникин Алексей 1 1
Молибог Николай 3 1
Здольников Владимир 5 1
Артемьев Игорь 66 1
Боярский Сергей 16 1
Вашукевич Анастасия 2 1
Binns Robert - Биннс Роберт 1 1
Волков Леонид 11 1
Рыбка Анастасия 3 1
Yen Andy - Йен Энди 4 1
Амелькин Алексей 1 1
Володин Вячеслав 62 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Аксаков Анатолий 98 1
Давыдов Денис 32 1
Мишустин Михаил 302 1
Королюк Алексей 86 1
Никифоров Николай 1126 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Красноярский край 668 1
Германия - Берлин 360 1
Беларусь - Минск 328 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 11
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 6
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральное законодательство 254 2
White list - Белый список 34 2
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Антитеррор 62 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 153 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
За Телеком - telegram-канал 37 9
РосКомСвобода 75 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Медуза - Meduza 18 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Лаборатория Артимовича 3 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 16 1
Сноб 7 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 2
SimilarWeb 24 1
РАН - Российская академия наук 317 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
TED Talks 9 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
MeYou 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769506, в очереди разбора - 673190.
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