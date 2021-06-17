Кулин Филипп

Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете 1

Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал 1

Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов 3

Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств 1

Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 1

В России запрещают анонимную электронную почту 1

Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете 1

Отныне в России сайты будут блокировать за одни сутки вместо трех 1

Google накажут за отказ блокировать сайты в России 1

Протокол IPv6 перестанет спасать от блокировок Роскомнадзора 2

Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1

Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad 2