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Рунет пережил мощный сбой. Зона .Ru отвалилась на несколько часов. Что это было?

Беспрецедентный сбой произошел в работе российского интернета: в течение нескольких часов были недоступны сайты в домене .Ru. Причиной стали неполадки в работе протокола DNSSEC.

Сбой в работе домена .Ru

Во вторник, вечером, 30 января 2024 г. в российском сегменте интернета случился сбой: перестали открываться сайты в домене .ru. Это, в том числе, вызвало неполадки и в работе мобильных приложений. Информацию о сбое подтвердили в Координационном центре национального домена сети интернет (КЦ), Роскомнадзоре и Минцифры.

Причиной стали неполадки в работе протокола DNSSEC. Этот протокол – расширение системы DNS, отвечающей за соответствие доменов IP-адресам. DNSSEC предназначен для подтверждения подлинности информации, передаваемой через.

Автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин указывает со ссылкой на данные сервиса DNSviz, что сбой начался примерно в 18:20 по московскому времени. Около 21:00 доменная зона .Ru была переподписана вторым ключом, но на его распространение через провайдеров потребовалось время.

Как устроена российская доменная зона

Корневая зона глобального интернета была подписана ключом DNSSEC в 2010 г. Зона .Ru была подписана ключом DNSSEC в 2012 г. КЦ является администратором доменных зон .Ru и .РФ.

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Фото: Официальный интернет-портал Администрации Томской области
Причиной беспрецедентного сбоя в Рунете называют неполадки в работе протокола DNSSEC
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Доменные зоны .Ru, .РФ и .Su с 2019 г. входят в Национальную систему доменных имен (НСДИ), за работу которой отвечает Роскомнадзор. Технически за НСДИ отвечает Центр мониторинга и управления связи общего пользования (ЦМУ СООП), созданный на базе подведомственного Роскомнадзору предприятия «Главный радиочастотный центр».

Функции технического администратора указанных зон выполняет технический центр интернета (ТЦИ, «дочка» «Ростелекома»). Также под контролем «Ростелекома» находится крупнейшая в Рунете точка обмена трафиком MSK-IX.

Официальные заявления

В заявлениях КЦ и Минцифры, сделанных вечером во вторник, говорилось, что специалисты ТЦИ и MSK-IX ведут восстановительные работы, а для абонентов НСДИ проблема уже решена. В заявлении Роскомнадзора указывались, что провайдеры и владельцы автономных систем, использующих разрешение доменных имен от НСДИ ЦМУ, работают штатно, а соответствующая рекомендация была направлена владельца всех автономных систем зоны .Ru.

Позднее Минцифры сообщила, что проблема с глобальной недоступностью инфраструктуры DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .Ru, устранена. «Но неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», - добавили в министерстве.

Игорь Королев

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