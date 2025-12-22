Национальная система доменных имен (НСДИ) представляет собой совокупность взаимосвязанных программных и технических средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и доменных именах. Использование НСДИ осуществляется имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, организаторами распространения информации в сети "Интернет", пользователями услугами связи, а также иными лицами, которым необходимы сведения, содержащиеся в национальной системе доменных имен.