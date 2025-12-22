Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Минцифры РФ Роскомнадзор РФ НСДИ Национальная система доменных имен


Национальная система доменных имен (НСДИ) представляет собой совокупность взаимосвязанных программных и технических средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и доменных именах. Использование НСДИ осуществляется имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, организаторами распространения информации в сети "Интернет", пользователями услугами связи, а также иными лицами, которым необходимы сведения, содержащиеся в национальной системе доменных имен.

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


22.12.2025 Власти обязали при регистрации доменов идентифицироваться через Госуслуги 4
10.10.2025 ТЦИ запустил поэтапную нормализацию данных администраторов доменов 1
12.05.2025 «Руцентр»: стоимость доменов в зоне .рф достигает 4,5 миллиона рублей 1
13.03.2025 Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов 1
14.10.2024 Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с 2
27.08.2024 Утверждены правила для хостеров ГИС. Нужно предоставить вычислительные мощности для мероприятий ФСБ 1
04.06.2024 Мощная атака на операторов связи затормозила внешнеэкономическую деятельность российских компаний 2
23.04.2024 RU-Center стал первым продавцом отечественных SSL-сертификатов ТЦИ 1
09.04.2024 В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета 2
14.03.2024 «Инферит Облако» вошел в реестр провайдеров хостинга России 1
21.02.2024 Чемпионами по числу IP-адресов в России стали «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «Билайн» 2
02.02.2024 SpaceWeb вошел в Реестр провайдеров хостинга 1
31.01.2024 Рунет пережил мощный сбой. Зона .Ru отвалилась на несколько часов. Что это было? 3
29.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2023 г. 1
18.07.2023 Армейская переписка США 10 лет утекала в Африку. Пентагон 10 лет не обращал на это внимания 1
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
02.06.2021 В России создадут спецрегистратор доменов для госструктур 2
01.02.2021 Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета 1
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 2
14.01.2020 Власти утвердили требования к российским DNS. На их выполнение потребуются десятки миллиардов 2
11.12.2019 Власти заплатят 230 миллионов за разработку ИС для «устойчивого Рунета» 1
06.11.2019 Власти написали полный список, чем грозят Рунету заграничные враги 2
25.10.2019 Минкомсвязи: Россия потеряет 150 млн пользователей, если будет регулировать интернет как в Китае 1
24.09.2019 Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 2
16.04.2019 Власти получили «ядерное оружие» для управления Рунетом 4
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 1
11.11.2016 Обнародован закон о регулировании Рунета 1
08.06.2012 Госдума намерена создать единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией 1
11.01.2012 В интернете началась «крупнейшая революция в истории» 1
23.03.2011 Россияне расписали iPhone под хохлому 1
19.11.2008 Доменную зону .UA откроют для свободной регистрации 1
08.08.2008 Домен SU перевели в категорию исключительно зарезервированных 1
27.02.2007 Google не может купить домен Gmail.cn 1
18.12.2006 Сайт пекинской олимпиады оказался в национальной доменной зоне 1
17.06.2002 Reuters: правительство ЮАР пытается установить контроль над доменной зоной .za 1
13.02.2002 В апреле начнется коммерческая регистрация доменов в зоне .us 1
21.12.2001 VeriSign запускает в коммерческую эксплуатацию национальный домен Кокосовых островов .cc 1

Публикаций - 42, упоминаний - 59

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10330 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 5
VK - Mail.ru Group 3535 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 472 4
МегаФон 9940 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 71 3
Yandex - Яндекс 8482 3
Telegram Group 2588 3
Neustar 20 2
X Corp - Twitter 2908 2
Canon 1422 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 2
Verisign 358 2
Google LLC 12282 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 2
Nikon 635 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 29 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 47 1
Register.com 41 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
МТС - Иртея 79 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
Рунити 63 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 110 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CNNIC - China Internet Network Information Center - Китайский сетевой информационный центр 6 1
Reliable Communications 4 1
Релком. ДС - Релком. Деловая сеть - Релком-СПб 7 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Meta Platforms - Facebook 4537 1
Sony 6636 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 908 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1512 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 865 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 11 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1321 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 1
Верный - торговая сеть 310 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 277 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 3
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 70 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 1
Администрация Омска 24 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 41 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 17 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Рабочая партия Курдистана - Курдская рабочая партия - Partiya Karkerên Kurdistan - Kürdistan İşçi Partisi 2 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
Единая Россия - Политическая партия 316 2
ЛДПР 110 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5399 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 8
Оповещение и уведомление - Notification 5388 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 75 6
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 98 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4789 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3523 4
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 26 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4566 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1033 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2477 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 2
Стандартизация - Standardization 2243 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 337 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 898 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 880 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1375 2
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 89 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 452 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
FreePik 1455 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 19 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 2
Linux OS 10934 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 284 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 183 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 218 1
OpenDNS 15 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 51 1
Fujifilm Instax 20 1
Tucows Downloads 12 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 186 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 370 1
Trustwave - ModSecurity - Modsec WAF 12 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - ЖНВЛП - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ЖНВЛС - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства 9 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Национальная система противодействия DDoS-атакам 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 1
Google YouTube - Видеохостинг 2896 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
Google Gmail 986 1
Apple iPhone 4 791 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 390 1
Apple macOS 2256 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 806 1
Путин Владимир 3358 6
Клишас Андрей 59 5
Бокова Людмила 82 4
Жаров Александр 178 4
Воробьев Андрей 186 3
Лугов Андрей 32 2
Кулин Филипп 52 2
Луговой Андрей 17 2
Мизулина Елена 24 1
Железняк Сергей 22 1
Кохманюк Дмитрий 6 1
Решульский Сергей 2 1
Хуторцев Сергей 12 1
Markovski Veni - Марковски Вени 9 1
Симачев Денис 3 1
Шпагин Александр 3 1
Мантуров Максим 11 1
Beckstrom Rod - Бэкстром Род 4 1
Rogers Mike - Роджерс Майк 8 1
Носков Константин 239 1
Королюк Алексей 86 1
Солдатов Алексей 101 1
Анисимов Михаил 15 1
Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Хинштейн Александр 146 1
Иванов Олег 146 1
Волин Алексей 122 1
Орловский Виктор 398 1
Соколов Алексей 135 1
Левин Леонид 132 1
Климарев Михаил 48 1
Рогдев Алексей 17 1
Кузьмичев Андрей 24 1
Нилов Ярослав 19 1
Боярский Сергей 35 1
Шкитин Алексей 3 1
Липов Андрей 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 2
Европа 24650 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1006 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2967 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 2
Мали - Республика 27 1
Маврикий - Республика 50 1
Тувалу 16 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 1
Югославия 74 1
Украина - Запорожская область 119 1
Чехословакия 17 1
Казахстан - Республика 5807 1
Армения - Республика 2373 1
Польша - Республика 2002 1
Европа Восточная 3122 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 1
Турция - Турецкая республика 2495 1
Индонезия - Республика 1011 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Украина 7799 1
Грузия 1285 1
Нидерланды 3636 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Швейцария - Женева 327 1
Россия - УФО - Свердловская область 1756 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2669 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3211 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 18
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 236 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3665 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 8
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 7
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1343 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1728 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2291 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1020 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 2
НКО - Некоммерческая организация 591 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 265 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Налогообложение - ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 28 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 49 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
Times 648 1
AIN.UA 103 1
FT - Financial Times 1259 1
Ведомости 1249 1
РИА Новости 986 1
Forbes - Форбс 915 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще