Разделы

|

REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ»

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU стал партнёром фотоконкурса «Фотодомен.РФ». Организатор конкурса — «Координационный центр доменов .RU/.РФ». Конкурс проводится для поддержки национальной доменной зоны .РФ. Принять участие могут все желающие.

Координационный центр доменов .RU/.РФ объявляет о начале приёма работ на Всероссийский конкурс «Фотодомен.РФ». Слоган конкурса — «Называйте вещи своими именами».

Конкурс будет проходить с 1 октября по 7 декабря 2021 года. Начало регистрации работ на конкурс — 1 октября, завершение приема работ — 20 ноября 2021 года.

На конкурс принимаются фотографии с изображением доменных имён в зоне .РФ, по которым открывается работающий сайт. Фотографии принимаются в 5 номинациях:

  • природа в .РФ;
  • бизнес в .РФ;
  • вкусно в .РФ;
  • города в .РФ;
  • мода в .РФ.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов:

  • 1 октября – 20 ноября — приём работ;
  • 21 ноября по итогам будут определены 3 участника, которые получат приз зрительских симпатий;
  • 21 ноября – 1 декабря — экспертное голосование, во время которого эксперты помогут жюри отобрать лучшие фотоработы – в финал конкурса пройдут 25 работ;
  • 2 – 6 декабря пройдет голосование жюри, которое определит абсолютного победителя конкурса, а также победителей в каждой номинации.

Победители будут торжественно объявлены на Премии Рунета 2021 в декабре.

Для участников предусмотрены призы от Координационного центра и регистраторов.

Победители номинаций получат компактные фотоаппараты Sony, квадрокоптеры с камерой или фотоаппараты моментальной печати Instax mini. Участники, чьи работы завоюют сердца зрителей, получат фотоаппарат Nikon с 40-кратным зумом, цифровой фотоаппарат Sony или LED-рюкзак. Абсолютный победитель конкурса «Фотодомен.РФ» станет обладателем зеркального фотоаппарата Canon.

Для администраторов доменов, которые будут изображены на фотографиях-финалистов также подготовлены призы.

Что сегодня понимают под TestOps
Интеграция

Представители партнёра конкурса — компании REG.RU выберут нескольких победителей в рамках спецноминации и подарят наборы призов.

Директор Координационного центра Андрей Воробьев о конкурсе:

«Фотодомен.РФ — это отличная возможность для всех желающих проявить талант фотографа и внести свой вклад в популяризацию российского кириллического домена, а для доменной индустрии — узнать, насколько популярны русскоязычные доменные имена в регионах страны, кто и как их использует для продвижения своих товаров, услуг и проектов».

Подать заявку на конкурс можно на сайте конкурса фотодомен.рф. Страницы конкурса в социальных сетях:

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более

3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, t.me/regru, twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса

Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация

Популярная сторонняя модификация для WhatsApp заражает смартфоны «неубиваемым» хакерским ПО

Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками

В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы

Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще