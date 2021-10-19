REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ»

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU стал партнёром фотоконкурса «Фотодомен.РФ». Организатор конкурса — «Координационный центр доменов .RU/.РФ». Конкурс проводится для поддержки национальной доменной зоны .РФ. Принять участие могут все желающие.

Координационный центр доменов .RU/.РФ объявляет о начале приёма работ на Всероссийский конкурс «Фотодомен.РФ». Слоган конкурса — «Называйте вещи своими именами».

Конкурс будет проходить с 1 октября по 7 декабря 2021 года. Начало регистрации работ на конкурс — 1 октября, завершение приема работ — 20 ноября 2021 года.

На конкурс принимаются фотографии с изображением доменных имён в зоне .РФ, по которым открывается работающий сайт. Фотографии принимаются в 5 номинациях:

природа в .РФ;

бизнес в .РФ;

вкусно в .РФ;

города в .РФ;

мода в .РФ.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов:

1 октября – 20 ноября — приём работ;

21 ноября по итогам будут определены 3 участника, которые получат приз зрительских симпатий;

21 ноября – 1 декабря — экспертное голосование, во время которого эксперты помогут жюри отобрать лучшие фотоработы – в финал конкурса пройдут 25 работ;

2 – 6 декабря пройдет голосование жюри, которое определит абсолютного победителя конкурса, а также победителей в каждой номинации.

Победители будут торжественно объявлены на Премии Рунета 2021 в декабре.

Для участников предусмотрены призы от Координационного центра и регистраторов.

Победители номинаций получат компактные фотоаппараты Sony, квадрокоптеры с камерой или фотоаппараты моментальной печати Instax mini. Участники, чьи работы завоюют сердца зрителей, получат фотоаппарат Nikon с 40-кратным зумом, цифровой фотоаппарат Sony или LED-рюкзак. Абсолютный победитель конкурса «Фотодомен.РФ» станет обладателем зеркального фотоаппарата Canon.

Для администраторов доменов, которые будут изображены на фотографиях-финалистов также подготовлены призы.

Что сегодня понимают под TestOps Интеграция

Представители партнёра конкурса — компании REG.RU выберут нескольких победителей в рамках спецноминации и подарят наборы призов.

Директор Координационного центра Андрей Воробьев о конкурсе:

«Фотодомен.РФ — это отличная возможность для всех желающих проявить талант фотографа и внести свой вклад в популяризацию российского кириллического домена, а для доменной индустрии — узнать, насколько популярны русскоязычные доменные имена в регионах страны, кто и как их использует для продвижения своих товаров, услуг и проектов».

Подать заявку на конкурс можно на сайте конкурса фотодомен.рф. Страницы конкурса в социальных сетях:

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более

3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, t.me/regru, twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

